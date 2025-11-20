«Конец Фильма» стал «еще порочней» на фоне скандала с Дмитрием Дибровым

Концерт группы «Конец Фильма» состоялся в клубе «16 Тонн» 16 ноября 2025 года

Концерт группы «Конец Фильма» состоялся в клубе «16 Тонн» 16 ноября 2025 года

В названии коллектива заложен мощный концептуальный заряд, что нашло отражение и в творчестве музыкантов. К сожалению, далеко не всегда слушатели задумываются об этом, и поэтому лидер группы решил провести своеобразный концерт-ликбез. Для начала он попытался разъяснить, чем жизнь отличается от кино через призму словосочетания «конец фильма». И пришел к выводу, что в кино нам всегда важно, чем все закончится, хотя мы этого заранее не знаем, а вот в жизни как раз знаем, но нам это не важно.

В подтверждении такой оригинальной мысли прозвучала новая песня «Жить», где жизнь как раз не сильно отличается от смерти, так как герои в ней «застыли, как мухи в янтаре». Ну а тем, кто все же привык жить на полную катушку, были предназначены более известные песни "На все сто" и "Хорошо". Рок-н-ролльная "Машина цвета Валентино" была представлена Евгением Феклистовым как первая песня "Конца Фильма". "С нею наша группа родилась, завелась и поехала по шоссе, не контролируя своих эмоций", - красиво заключил он.

Нашлось место в программе и песне "Шоссе" примерно из того же периода. Сопровождалась она ук тому же оригинальным видеорядом: статные небоскребы ночью оказывались просто конструкциями из огней, которые хаотично рассыпались. Визуальный эффект оказался отличной прелюдией к следующей песне - "Огни". А "Тему любви" Евгений Феклистов адресовал своей празднующей в эту дату свой день рождения знакомой, которая хоть и просила не поздравлять ее со сцены, но посвятить ей песню никто запретить не мог.

Не столь радужным оказалось посвящение курортного дискорока "Роял бикини" ее герою Рябинкину. "Трезвым ему уже у сожалению, не быть!" - вынес свой пессимистичный вердикт Евгений Феклистов.

Заметив, что в творчестве Конца Фильма присутствует немало порочных песен, он объявил "Ещё порочней",которая не исполнялась коллективом примерно с 2006го года. Под эту категорию никак не подпадала светлая и чистая баллада "Любовь сильнее смерти". "Песни автора и их слушатели побеждают смерть!", - совершенно справедливо заметил о ней Евгений Феклистов. И тут же вернулся у своему фирменному юмору, заявив, что за такие песни, как прозвучавшая "Твои глаза полны песка", окулисты должны платить музыкантам авторские отчисления.

Зато песню "Элис",музыку к которой сочинил отнюдь не "Конец Фильма", Евгений Феклистов мечтает когда-нибудь вообще исключить из программы. Но, к счастью, этого пока не произошло, потому что раз от раза этот хит обогащается новыми подробностями. В этот раз герои "Элис" предложили пойти в "16 тонн",запретить алкоголь - и сами же уронили челюсть от последней инициативы.

Перед песней «Ретроградный Меркурий» Евгений Феклистов, видимо решив актуализировать еще один оттенок смысла названия «Конец Фильма», не удержался от своих комментариев по поводу скандала с посетившим секс-клуб Дмитрием Дибровым. В обнажении члена телеведущего он обвинил планеты, которые «дурманят мозг». «У Моррисона в 28 член был лучше, чем у Диброва в 60», - подытожил он щекотливую тему и подчеркнул, что группа «Конец Фильма» в любом случае ратует за целомудрие, оставляя все остальное за кулисами.

