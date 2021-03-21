Неизведанные Фарерские острова: уединенный рай на краю земли

11:46 21.03.2021

Фарерские острова - это настоящее природное чудо.

Знакомство с архипелагом

В глубинах Атлантического океана, между Шотландией и Исландией затерялись крошечные Фарерские острова. Фареры – это, относящиеся, к Дании 18 небольших островков, с общим населением всего 50 000 человек, а столицу Торсхавн населяет четверть всех местных жителей. Этот отдаленный и малоизвестный уголок суши не страдает от обилия туристов, однако это не значит, что путешественник, приехав сюда, не найдет для себя ничего привлекательного. Острова изобилуют дикой, нетронутой природой: водопадами, фьордами, необъятными зелеными просторами, омываемыми бескрайним океаном. Немногочисленные жители обитают в маленьких уютных деревеньках, а особые любители уединения – в одиноко стоящих где-нибудь на склонах холмов домах. Жизнь здесь течет спокойно и размеренно, и не меняется годами. Тут не встретить толпы шумных туристов, а связано это как с тем, что многие даже не слышали об этих землях, так и с тем, что сюда еще и не так просто попасть. Не особо спешащих ждут четверо суток на машине, с пересадкой на паром в Дании, а вариант быстрее – 14 часов на самолете.

Особенности проживания местных и гостей

Помимо людей на островах есть еще один интересный вид жителей. Это овцы. Их здесь очень-очень много и это дает им возможность чувствовать себя полноправной властью.

Овцы имеют отношение к еще одной национальной детали Фарерских островов. Речь идет о необычных крышах местных зданий. С высоты птичьего полета фарерские крыши выглядят как зеленые квадратики, почти сливаясь с окружающей зеленью. А если спуститься пониже, можно увидеть, что кровля любой постройки состоит из слоя земли с травой. К такому интересному решению фарерцы пришли, потому что на островах совершенно нет деревьев и, как следствие, древесины для покрытия крыш. Такие крыши сохраняют тепло в доме и отлично впитывают воду, а от зарастания их спасают те самые овцы. Подобное покрытие можно встретить как на местной церкви, так и на собачьей конуре во дворе любого дома.

Приезжающие на острова могут остановиться в отеле, но самым доступным для временного жилья является кемпинг. За отдельную небольшую плату возможен даже горячий душ. Можно, поставив палатку, наслаждаться живописными видами и единением с природой. Минусом такого проживания может стать весьма непостоянная местная погода и сильный ветер. В качестве развлечения турист может полетать на вертолете, ведь здесь это стоит сравнительно недорого.

Гордость фарерцев

В 1990 году сборная Фарер по футболу неожиданно выиграла у сборной Австрии. Это стало большим праздником для всех местных жителей.

2017 год запомнился местным тем, что первый ресторан Фарер был отмечен звездой Мишлен. Ресторан носит любопытное название « Кокс ».

Фарерцы создали свой интернет – сервис, который получил название Sheep View, по аналогии с Google Street View. Добились они этого, выбрав нескольких овец и приделав к ним камеры, после чего животные отправились гулять по округе и естественным образом снимать живописные видео. Этим фарерцы заставили обратить внимание на свою родину мировую общественность.

Человек, уставший от пробок, загрязненного воздуха и шума, может прилететь на Фарерские острова за спокойствием и умиротворением. Местные красоты, тишина и неспешный ритм здешней жизни помогут обрести душевное равновесие.

