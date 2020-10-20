Конфликт в Нагорном Карабахе: как это отражается на положении русских?

12:47 20.10.2020

Не специально ли Армения бьет по мирным городам Азербайджана, чтобы спровоцировать Баку на ответный удар по ее территории и тем самым подключить механизм ОДКБ, с целью втянуть Россию в войну?

Война - это всегда страшно, во время войны нет правых и виноватых. У каждой из сторон своя правда, и она считает ее догмой, которая неопровержима. Но когда стреляют по женщинам и детям, как это было, например, во время обстрела в Донбассе – это преступление, которое не имеет срока давности, этому нет оправдания, и возмездие неминуемо настигнет тех, кто это совершает.

Известно, что самые жестокие и самые беспощадные войны происходят на почве религиозных и национальных разногласий. Часто в таких войнах по разную сторону баррикад и окопов оказываются люди, которые еще недавно водили детей в одну школу и праздновали дни рождения общих друзей. И на протяжении столетия, со времен страшной катастрофы, которая постигла нашу родину в начале XX века, под ударом оказались православные, русские, представители разных народов и вероисповеданий. В первую очередь мы это видим на постсоветском пространстве.

А ведь русские всегда стояли на страже мира, добра и справедливости. Наши воины появлялись в период страшных кровопролитий в тех местах, где в защите нуждались все беззащитные и слабые. Они находили спасение за спиной русского солдата. Так было в Сербии, Прибалтике, Приднестровье, Абхазии, Осетии, в Донбассе и так будет и впредь. Именно поэтому против русских направлены действия Запада. Православные русские являются цитаделью мира с традиционными ценностями, мира, в котором еще есть остатки справедливости и понятие чести.

Сегодняшний конфликт в Карабахе тому не исключение. На какой-то период и Азербайджан, и Армению накрыла волна искусственного национализма, охватившего практически все республики СССР в конце 80-ых, начале 90-ых годов XX века, и стал финальной фазой холодной волны – разрушением Советского Союза. Волна национализма и политика ненависти к русским, как лавина, обрушилась на все дружественные республики, в которых в мире и любви жили сотни различных народов. Во многих республиках это продолжается по сей день. На Украине идет наступление на все русское и даже на язык, в Белоруссии вновь видны флаги националистов, в Казахстане происходит переход на латиницу, в Таджикистане запрещено регистрировать детей со славянскими окончаниями фамилий, в Туркмении закрывают последнюю русскую школу.

Азербайджан также попал под влияние националистов в начале 1990-ых годов, однако народной мудрости хватило остановить группу безумцев и в 1993 году избрать президентом Гейдара Алиева (99% голосов), с которым в регион пришли мир и стабильность. Сегодня Азербайджан во главе с Ильхамом Алиевым – лидер среди постсоветских республик Южного Кавказа по числу русских школ, культурным связям с Россией и русским миром. В этой республике функционирует русское казачество, большое количество православных храмов, мирно сосуществуют все мировые религии.

К сожалению, этого нельзя сказать о западном соседе Азербайджана – Армении, где за время независимости были закрыты почти все русские школы и создано моноэтническое государство. Кавказ – это «котел» народов, моноэтничность, как, например, в Армении (98% населения армяне) нетипична для самой «природы» Кавказа.

Сегодня в Гяндже, который во времена Российской империи именовался Елисаветполь, гибнут беззащитные люди, в том числе русские.

Жительница Гянджи Марина обратилась к тем преступникам, которые расстреливают мирных граждан в Гяндже: «Я русская. Я уже не могу молчать. Пора положить конец этому вандализму. Вы понимаете, это нелюди, это варвары, самые настоящие. Как можно бить ракетами по людям, которые спят ночью… Я понимаю так, что это идет истребление не только азербайджанского народа, но и русских, и азербайджанцев, которые здесь живут. Здесь также проживают и грузины, и татары. Пора положить конец этому геноциду… У меня дома пожилая мама, которой 75 лет, у которой больное сердце, и ребенок. Мы не спим ночами…».

Настоятель Александро-Невской церкви в Гяндже, иерей Варфоломей Сотников заявил: «С мирным населением воюют только террористы… Это, в первую очередь, военное преступление в отношении мирного населения Азербайджана. Армения является агрессором… Война должна вестись между солдатами. А террористы воюют с мирным населением. И обстрел древнего города Гянджи со стороны Армении показал это. Пострадали дети, женщины и пожилые. Мирное население ни в чем не виновато. Наша сегодняшняя молитва была посвящена установлению мира на нашей земле, на наших оккупированных землях. Чтобы эти агрессоры-армяне спокойно ушли с наших земель. Я - русский по национальности, но я родился и вырос здесь, Гянджа – мой родной город. И от обстрела со стороны Армении пострадали не только люди, но и были повреждены религиозные здания, в частности, наш христианский храм».

Обратите внимание, обстрелы проводятся по городу, который не находится на линии фронта. Возникает вопрос, не специально ли Армения бьет по мирным городам Азербайджана, чтобы спровоцировать Баку на ответный удар по ее территории и тем самым подключить механизм ОДКБ, с целью втянуть Россию в войну?

Недавно в Баку был похоронен русский бакинец – Пронин Денис Александрович, 1989 года рождения. Денис записался на фронт добровольцем, потому что не мог смириться с несправедливостью.

Это в очередной раз доказывает, что война Азербайджана с Арменией не несет в себе межрелигиозный и межэтнический характер, как это сейчас пытается представить всему миру армянская сторона. Это борьба азербайджанского народа за освобождение своих территорий, захваченных в начале 1990-ых годов, что подтверждают решения ООН о статусе Карабаха и международное сообщество.

Беззакония Армении осудил советский и американский физик, действительный член РАН (академик АН СССР с 1968 г.) Роальд Сагдеев: «Использование армянскими военными ракет Скад против мирного населения в Гяндже напомнило о варварских обстрелах Лондона, Парижа и ряда других городов фашистскими ракетами Фау-2 (V-2) в последний год Второй мировой войны».

Все эти сообщения говорят только об одном, что семя ненависти, вражды, национальной и религиозной нетерпимости, посеянное нашими общими врагами, по сей день плодоносит.

В то же время президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что «мультикультурализм в Азербайджане является государственной политикой». Благодаря такой политике обеспечивается деятельность и совместное проживание народов и религиозных конфессий в условиях дружбы и добрососедства. Этот принцип поддерживается на протяжении долгих лет, а между тем политика властей Армении, в том числе и премьер-министра Никола Пашиняна, приводит не только к запрету русских школ, но и российских телеканалов.

Еще при Серже Саргсяне в 2016 году на центральной площади Еревана был возведен памятник фашистскому коллаборационисту Гарегину Нжде. В России по этому поводу были выпущены статьи и петиция с призывом снести памятник пособнику фашистов, на страницах KM.RU также обращали внимание на эту ситуацию. Но Армения назвала это своим внутренним делом. В России памятная доска Нжде, ранее установленная в Армавире, была демонтирована по решению властей.

Автор: Николай Петров

