Единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» могут сдать на металлолом
Министерство обороны России может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов», выяснили «Известия».
Работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены некоторое время назад. В ближайшее время представители Главного командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примут решение — целесообразно ли продолжать эти работы на «Адмирале Кузнецове» и возвращать его в боевой состав флота, сообщили собеседники «Известий».
Морально и физически устаревший авианосец могут списать и отправить на утилизацию, не исключают эксперты. Их мнения относительно необходимости иметь подобные корабли в составе ВМФ разделились: одни говорят, что без них не обойтись, другие же считают авианосцы пережитком прошлого.
«Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году. На ремонт он встал после возвращения из Средиземного моря, где наносил удары по объектам в Сирии, потеряв там два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29КР. В 2019 в ходе ремонта на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар, в котором погибли 2 человека и пострадали еще 14.
Комментарии читателей Оставить комментарий
летали с наземных аэродромов. Попытка летать с палубы дала две катастрофы.
Прощай, калоша!!!
На взгляд дилетанта - при соответствующей собственной защите и достаточном уровне сопровождения авианосцы ещё могли бы выполнять свои функции. Пребывание "Адмирала Кузнецова" у берегов Сирии - тому подтверждение.
Корни трагедии с ракетным крейсером "Москва", как и корни всей украинской авантюры, надо искать в кабинетах кремлёвских партнёров мирового сионизма.
денег на ремонт угрохали тму, теперь списать все в утиль
Это старая песня, когда все профукали кричать, а зачем нам это надо. Понятно, что мы умные, все просчитали, а вот китайцы дураки - имели два авианосца вводят в строй третий. У Индии есть авианосцы, тоже дураки?. На самом деле мы пинчего не считали, мы просто все прос..али.