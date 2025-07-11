Единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» могут сдать на металлолом

Министерство обороны России может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов», выяснили «Известия».

Работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены некоторое время назад. В ближайшее время представители Главного командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примут решение — целесообразно ли продолжать эти работы на «Адмирале Кузнецове» и возвращать его в боевой состав флота, сообщили собеседники «Известий».

Морально и физически устаревший авианосец могут списать и отправить на утилизацию, не исключают эксперты. Их мнения относительно необходимости иметь подобные корабли в составе ВМФ разделились: одни говорят, что без них не обойтись, другие же считают авианосцы пережитком прошлого.

«Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году. На ремонт он встал после возвращения из Средиземного моря, где наносил удары по объектам в Сирии, потеряв там два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29КР. В 2019 в ходе ремонта на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар, в котором погибли 2 человека и пострадали еще 14.

 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2025, 20:28
    Гость: Его самолеты в Сирии

    летали с наземных аэродромов. Попытка летать с палубы дала две катастрофы.

  3. 11.07.2025, 19:21
    Гость: корнет

    На взгляд дилетанта - при соответствующей собственной защите и достаточном уровне сопровождения авианосцы ещё могли бы выполнять свои функции. Пребывание "Адмирала Кузнецова" у берегов Сирии - тому подтверждение.
    Корни трагедии с ракетным крейсером "Москва", как и корни всей украинской авантюры, надо искать в кабинетах кремлёвских партнёров мирового сионизма.

  5. 11.07.2025, 18:27
    Гость: Кон288

    Это старая песня, когда все профукали кричать, а зачем нам это надо. Понятно, что мы умные, все просчитали, а вот китайцы дураки - имели два авианосца вводят в строй третий. У Индии есть авианосцы, тоже дураки?. На самом деле мы пинчего не считали, мы просто все прос..али.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Больше, ещё больше – налогов, сборов и прочих поборов. Чиполлино отдыхает!
В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы
Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово
Израиль хочет построить гигантский лагерь для 600 тысяч палестинцев
Избранное
Как создать девушкам чувственную и креативную фотосессию
Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
Алексей Понамарев «Танцующие на краю пропасти» (интернет-сингл)
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков оценил строительство городка для миротворцев в Карабахе
Управление ассортиментом товаров
«Предсмертный рёв уходящего класса. Что нам готовят Новые хозяева мира»
Кинопремьера «Плюшевый бум»: дао оживших игрушек
Дальше мечты «Глазам моим тебя не забыть» (интернет-сингл)
«17% россиян, которые растапливают печку в холода для 145-миллионной страны – очень большое число!»
Егор и О….вшие «Со скоростью мира»
Историки и демография
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации