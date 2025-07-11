Единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» могут сдать на металлолом

15:25 11.07.2025

Министерство обороны России может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов», выяснили «Известия».

Работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены некоторое время назад. В ближайшее время представители Главного командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примут решение — целесообразно ли продолжать эти работы на «Адмирале Кузнецове» и возвращать его в боевой состав флота, сообщили собеседники «Известий».

Морально и физически устаревший авианосец могут списать и отправить на утилизацию, не исключают эксперты. Их мнения относительно необходимости иметь подобные корабли в составе ВМФ разделились: одни говорят, что без них не обойтись, другие же считают авианосцы пережитком прошлого.

«Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году. На ремонт он встал после возвращения из Средиземного моря, где наносил удары по объектам в Сирии, потеряв там два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29КР. В 2019 в ходе ремонта на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар, в котором погибли 2 человека и пострадали еще 14.