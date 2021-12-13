Столовые с армянским гостеприимством. Курсанты военных вузов открывают для себя национальные кухни
В Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова несколько дней назад провели День национальной кухни. В этот раз выбор пал на армянские блюда. Подобные дегустации устраивают уже не в первый раз.
Повара всегда стараются удивить курсантов изюминкой в меню, например, в Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова недавно прошел День национальной кухни. Ребята попробовали армянские блюда, и пришли в восторг.
Меню дня включало в себя такие блюда, как тушеный картофель с овощами, эскалоп в томатном соусе, тефтели и котлеты из свинины и говядины в томатном соусе, борщ украинский, ереванский суп, говядина «Хозани», ризотто, курица в томатном соусе, цыпленок «Арарат», салат по-армянски, салат «Лобуц». Утолить жажду предлагали лимонным напитком, компотом из сухофруктов и напитком из кураги.
Такие «вкусные» Дни национальной кухни повара комбината питания сделали доброй традицией и радуют курсантов особенными блюдами как можно чаще.
В воинских частях их ждут с таким же нетерпением, что и в военных вузах. Сегодня для солдат-срочников создаются достаточно хорошие условия. Чтобы год службы был комфортным, правительство пытается учесть все пожелания и сделать армейский быт ещё проще и комфортнее.
Уже несколько лет на кухнях военных частей работают мастера из комбинатов питания. Профессиональные технологи составляют меню, учитывающее все физические нагрузки солдата и обладающее высокой калорийностью, чтобы у организма была энергия, которая так необходима военнослужащему. Еда готовится на современном оборудовании, а продукты хранятся в помещениях, которые обставлены по последнему слову техники.
Каждый день Россия развивается семимильными шагами и армия не должна сбавлять темпа и оставаться на старом уровне. И за последние несколько лет виден гигантский прыжок, который совершили наши вооруженные силы. Никто не станет отрицать того, что лет 8 назад никто бы и подумать не мог о Днях национальной кухни, о каком-то разнообразии в рационе. Только этот факт громко заявляет о том, что армия вышла на новый уровень, где теперь ей очень важно удержаться.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мы в 76 испытали армянскую кухню в вагоне когда нас призвали на службу. стакан кипятка - 50 коп
Где долма и лаваш?
поглядеть на эти национальные кухни во время боевых действий, особенно на "передке".