Столовые с армянским гостеприимством. Курсанты военных вузов открывают для себя национальные кухни

17:32 13.12.2021

Для будущих профессионалов военного дела очень важно хорошо и плотно питаться. Сегодня с этим в вузах и армейских частях проблем нет, ведь курсантов и солдат не только отлично кормят, но кормят еще и разнообразно

В Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова несколько дней назад провели День национальной кухни. В этот раз выбор пал на армянские блюда. Подобные дегустации устраивают уже не в первый раз.

Повара всегда стараются удивить курсантов изюминкой в меню, например, в Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова недавно прошел День национальной кухни. Ребята попробовали армянские блюда, и пришли в восторг.

Меню дня включало в себя такие блюда, как тушеный картофель с овощами, эскалоп в томатном соусе, тефтели и котлеты из свинины и говядины в томатном соусе, борщ украинский, ереванский суп, говядина «Хозани», ризотто, курица в томатном соусе, цыпленок «Арарат», салат по-армянски, салат «Лобуц». Утолить жажду предлагали лимонным напитком, компотом из сухофруктов и напитком из кураги.

Такие «вкусные» Дни национальной кухни повара комбината питания сделали доброй традицией и радуют курсантов особенными блюдами как можно чаще.

В воинских частях их ждут с таким же нетерпением, что и в военных вузах. Сегодня для солдат-срочников создаются достаточно хорошие условия. Чтобы год службы был комфортным, правительство пытается учесть все пожелания и сделать армейский быт ещё проще и комфортнее.

Уже несколько лет на кухнях военных частей работают мастера из комбинатов питания. Профессиональные технологи составляют меню, учитывающее все физические нагрузки солдата и обладающее высокой калорийностью, чтобы у организма была энергия, которая так необходима военнослужащему. Еда готовится на современном оборудовании, а продукты хранятся в помещениях, которые обставлены по последнему слову техники.

Каждый день Россия развивается семимильными шагами и армия не должна сбавлять темпа и оставаться на старом уровне. И за последние несколько лет виден гигантский прыжок, который совершили наши вооруженные силы. Никто не станет отрицать того, что лет 8 назад никто бы и подумать не мог о Днях национальной кухни, о каком-то разнообразии в рационе. Только этот факт громко заявляет о том, что армия вышла на новый уровень, где теперь ей очень важно удержаться.

