Брызги «Эти ноты» (интернет-сингл)

Исполнитель: Брызги, Название: «Эти ноты», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Раньше фанаты рока находили своих родственных душ и вторые половинки на тусовках и концертах. Теперь с развитием обезличенного цифрового формата и соцсетей, которые скорее разобщают, нежели объединяют, все значительно усложнилось. Можно, конечно, поставить любимую мелодию на звонок, но привлечет ли это к тебе твое счастье?

На этот вопрос постаралась ответить заслуженная панк-группа «Брызги» в своей новой песне «Эти ноты». Сингл начинается мрачновато: под минимальный аккомпанемент мкзыканты описывают экстремальную поездку в переполненном метро. Затем в «Эти ноты» резко вторгается атмосфера праздника с помощью танцевальной стихии. Так озвучен момент знакомства в вагоне с красивой девушкой, у которой звучит любимая мелодия героя в качестве звонка. Казалось бы, хэппи энд неизбежен, но не тут-то было! Спустя пять лет счастливой семейной знакомая мелодия звучит вновь, причем в самый пикантный момент. Но на сей раз чуда не происходит, потому что… впрочем, не будем спойлерить.

Закачанная в телефон музыка не сделает вас счастливее — мотайте на ус!

