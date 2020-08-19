Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок

20:51

Все мы чувствовали раздражение на вещи, которых внезапно стало слишком много. То в шкафу место заканчивается, то на полочке в ванной, а потом и верхние полки серванта начинают нервировать

Избежать покупок сложно – из каждого угла орет реклама, на каждом камне нарисованы подробные указания к ближайшему магазину со скидками, а на центральной улице нельзя ступить и шагу, не собрав десять листовок.

Однако вещи часто переполняют нашу жизнь, и от них хочется избавиться не только на пару месяцев, но и научиться не накапливать их такими кучами. Вот с этим и поможет минимализм. Но обо всем по порядку.

Минимализм – стиль жизни или, лучше, инструмент, помогающий привести жизнь в порядок. Главное правило – «чем меньше, тем больше»: чем меньше вокруг вещей, тем больше мы их ценим и комфортнее нам живется. Ведь признайтесь, пусть у вас хоть сто футболок, но носите наверняка пять-шесть избранных, а остальные пылятся в шкафу. Так зачем же нужны эти девяносто четыре? Они стоили денег и теперь занимают место в вашей жизни. Если же подходить к покупкам вдумчиво и минималистично, то такой ситуации не возникнет.

С принятием минимализма вы избавитесь от хлама и сэкономите деньги, потому что будете сдерживать себя от импульсивных покупок. Свобода от вещей подарит больше времени и даст шанс сконцентрироваться на целях и отношениях. Конечно, это не легко, нужна сила воли и баланс, потому что если упустить истинный смысл, то можно снова зациклиться на вещах и постоянно следить за тем, чтобы их было ограниченное количество. На самом деле, следуя ценностям минимализма, стоит абстрагироваться от вещей, оставив нужное количество и избавившись от остального.

Первый шаг на пути к минимализму – это узнать больше. Ищите в интернете, спрашивайте, читайте книги, смотрите документальные фильмы. Главное здесь – понять, нравится ли вам такой подход, хотите ли попробовать.

Уловив основную идею минимализма, подумайте, зачем он лично вам. Чтобы в комнате было чище? Чтобы денег тратилось меньше? Чтобы больше времени уделять дорогим людям? Причина может быть любой, но она должна касаться того, что вам интересно и важно.

Как только вы разобрались с желаниями и целями, стоит приступить к самому главному – расхламлению. Об этом написаны сотни книги, сняты тысячи подробных видео на ютубе и прочих сайтах, довольно легко подобрать удобный способ расхламления. Важный совет, - разделите каждую комнату на части и разбирайтесь с ними по очереди. Можно даже по одной в день, чтобы не пропали желание и мотивация. Сегодня разберете рабочий стол, завтра книжный шкаф, а на следующий день – пресловутые полочки в ванной. Если же попытаться за два дня разобрать всю квартиру, то даже если вы это чудным образом осуществите, потом не останется никаких сил ни на минимализм, ни на жизнь в целом.

Разбираясь с этими микроучастками, помните – не обязательно выкидывать все, что не приносит практической пользы. Не забывайте о целях! Если хотите строить душевные отношения, то вряд ли стоит выкидывать подарки дорогих и любимых, если они пробуждают теплые чувства. Даже открытки и прочую «ненужную макулатуру». Если хотите тратить меньше денег, то не выкидывайте сломанные вещи, а отнесите в ремонт, цена которого наверняка будет меньше стоимости новой вещи. А чтобы в комнате было чище, то стоит потратиться на хорошую систему организации (а еще лучше – создать самим из уже имеющихся материалов, в интернете много советов по этому поводу). В общем, не следуйте слепо правилам, а изменяйте их под себя, чтобы получить желаемый результат.

Еще один важный пункт – это новые покупки. За ними надо следить тщательно, иначе очень просто через пару месяцев оказаться в ситуации, когда придется снова проводить расхламление квартиры.

Чтобы подходить к закупке новых вещей как минималист, задавайте себе подобные вопросы:

1. Это запланированная покупка или спонтанная?

Если вы увидели вещь в магазине и тут же влюбились, однако до этого момента даже не думали о ней, то высок риск того, что через какое-то время она станет ненужной и будет грустно валяться в квартире и собирать пыль. Лучше дать себе время поразмышлять. Если спустя неделю вы уверены, что вам нужна эта вещь, смело покупайте.

2. Можно ли от чего-то избавиться?

Этот вопрос поможет держать под контролем количество предметов дома. После каждой покупки выкидывайте то, что уже не нужно. Например, те джинсы, которые лежат уже три года, и вы все надеетесь, что когда-нибудь они станут как раз.

3. Хорошего ли качества эта вещь?

Минимализм не только за простоту, но еще и за качество. Иногда придется потратить чуть больше денег, чем изначально планировалось, зато этот предмет послужит дольше, лучше и не придется повторно тратиться.

4. Не поддаетесь ли тренду?

Для некоторых это сложный вопрос. Естественно, не стоит каждый раз себе отказывать, если в тренде вещи, которые вам нравятся, и действительно будут приносить положительные эмоции. Однако если вам хочется приобрести эту вещь просто потому, что она есть у всех вокруг, то подумайте дважды.

Другой важный вопрос – куда девать ненужные вещи? Естественно, если они испорчены или сломаны, то иногда остается только выкинуть. Однако, если вещи могут быть использованы снова, например, одежда хорошего качества, то имеет смысл узнать какие компании в вашем городе принимают одежду и прочие бытовые вещи, вам уже не нужные. Сделать доброе дело иногда не стоит никаких усилий, но может очень помочь нуждающимся.

Впрочем, самой главной частью минимализма являются даже не физические вещи, а моральное состояние. Тут тоже стоит провести уборку, и она будет даже важнее, чем расхламление квартиры.

Разберитесь с привычками (от каких избавиться?), с отношениями (с какими «друзьями» давно стоило прекратить общение?), с переживаниями (как с ними можно разобраться и что для этого надо сделать?). Вдумчиво подойдите к изменениям во всех сферах своей жизни, и вам станет намного легче.

Меньше значит больше, что бы это не значило для вас. Удачи в начинаниях!

Фото с сайта Pixabay.com

