В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты
Первоклассники Нижнего Новгорода смогут проходить в школу с помощью электронных браслетов вместо традиционных карт, сообщает РИА Новости.
Новый проект запускают администрация города и «Т-Банк». Устройство совмещает функции электронного пропуска и банковской карты.
Как отметил глава города Юрий Шалабаев, проект направлен на повышение безопасности и развитие цифровых сервисов в школах. Он подчеркнул, что браслет удобен для младших учеников — он всегда на руке, и его сложнее потерять, чем обычную карту. Кроме прохода в школу устройство можно использовать, например, для оплаты питания в столовой.
Нижний Новгород стал первым городом в России, где внедряют такую систему. Браслеты первоклассникам предоставят бесплатно.
При этом решение остаётся за родителями: пользоваться браслетом — добровольно, подчеркнули в мэрии.
Идея здравая. Ещё с трекером интегрировать, типа apple tag, всё родителям спокойней будет. Как-то спускаюсь по тропинке к служебном входу, а впередиидущие, каждый задом к двери прижимается, причём один несколько раз. ???. Оказывается сенсор для считывания бэджа с микросхемой установили на уровне пояса на двери, а бэдж мужики держат в заднем кармане.
на входе: «Jedem das Seine», "Каждому свое".
определению.
А электрошокер встроить не забыли?
они все до одного-преступники ??