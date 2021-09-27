Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Музыка в России стала безвкусным фуфлом для утехи бессердечных»

Группа «Пилот» даст концерт «Без крыши» в московском клубе Gipsy 30 сентября Коллектив завершает работу над новым альбомом. Кроме того, лидер группы Илья «Черт» Кнабенгоф выпустил недавно монументальный труд «Кодекс человека» и сделал несколько интересных совместных записей с коллегами по цеху. Так что поводов для разговоров с музыкантом было выше крыши!

Группа «Пилот» даст концерт «Без крыши» в московском клубе Gipsy 30 сентября

Коллектив завершает работу над новым альбомом. Кроме того, лидер группы Илья «Черт» Кнабенгоф выпустил недавно монументальный труд «Кодекс человека» и сделал несколько интересных совместных записей с коллегами по цеху. Так что поводов для разговоров с музыкантом было выше крыши!

KM.RU: Наверняка ты можешь, привести примеры, как, с одной стороны, твои песни спасали людей в тяжелых ситуациях, а с другой — лекции и книги.

- Таких примеров тысячи, но я не запоминаю их, ибо для меня сие не является важным, приоритетным. Закон учит нас становиться безупречными в плане выполнения своих обязанностей, но, при этом, быть полностью отреченными от результатов своего труда, иначе мы утеряем радость от самой жизни, утеряем духовность своей деятельности, потеряем счастье. Я крайне заинтересован в повышении своей квалификации как преподавателя, но результат моего преподавания меня вовсе не волнует, ибо я – «не повар, а всего лишь официант». Не я готовил «суп» абсолютного знания, не мне и похвалы за него, но моя задача – подать тарелку с супом на стол к запросившему его, подать красиво, изящно, мастерски, тактично, харизматично, и, получив чаевые, откланяться. Что он будет делать с этим супом – съест, выльет на пол, оставит нетронутым на столе – не моя забота. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить» (с). Поэтому вся слава за мудрость не мне, а моим учителям, таким же официантам, и в итоге - Богу, который «суп» приготовил. Потому, когда мне на преподанные слова из Закона кто-то возражает, мол, «суп не вкусный, не полезный, не правильный по рецепту» и т.п., я лишь смеюсь в ответ, мол, «мне нет дела до вашего мнения, ибо не я его готовил, не мне и высказывайте. Вы меня попросили его принести (задали вопрос) – пожалуйте принять, а коли не нравится – все претензии повару, то бишь, Богу». Пророк (духовный учитель) – не автор, а лишь «тётя, соединяющая на телефонной линии», отвечает лишь за качество связи, а не за слова, кои передаёт. Выбирайте тариф согласно качеству связи (смеется).

KM.RU: Насколько меняются твои методики с годами. Например, в свое время на меня исключительное впечатление произвело приложение к «Сказке о Прыгуне и Скользящем». Актуально ли оно сейчас и можешь ли ты рекомендовать его сегодня человеку, вставшему на путь духовного преображения?

- «Сказка о Прыгуне» - произведение крайне сложное для обычного среднестатистического человека. Я, когда писал «Сказку», не в полной мере понимал это. «Сказка о Прыгуне» - это знание о таком аспекте Жизни, как «ка-тет» (Стивен Кинг в своем произведении «Темная башня» описал сие как «ка-тет», а Курт Воннегут в книге «Колыбель для кошки» описал то же самое как «каррасс»). Это очень специфичное и специализированное знание для тех, кто уже довольно многого достиг на пути духовной практики. Для обычных людей – это подсказка в плане закона Абсолютного Единения, который проявлен априори везде: «Объединение есть путь Жизни. Разъединение есть путь Смерти». Во всём. Тотально. Рекомендовать «Сказку о Прыгуне» к практичному применению – это как порекомендовать человеку, который получил в целом мед.образование, целенаправленно заняться изучением нейрофизиологии. «Сказка» - специализация в изучении трансёрфинга реальности.

KM.RU: Как, например, соотносится этот труд с твоей недавней монументальной книгой «Кодекс человека»?

- «Кодекс человека» — это, по сути, основные главы инструкции к жизни человека. Это Закон Вселенной, по сути, а понятнее – законы здравого разума и чистой совести, основанные, причём, на научной доказательной базе, а не авторитете каких-то глубоко почитаемых мистических людей далёкого прошлого. Всё это, учитывая сказанное выше, - «основы общего мед.образования». А «Сказка о Прыгуне» - это аспирантура для изучивших и практикующих в полной мере «Кодекс человека».

KM.RU: Также у «Пилота» много внимания уделено психиатрии. В чем искать истоки этой темы в твоем творчестве?

- Меня всегда, с самого глубокого детства 5-летнего, интересовал вопрос разума и психики. Меня ещё тогда волновали вопросы запоминания информации, различного реагирования на внешние ситуации, разницы характеров людей и т.д. К тому же, мы, люди, по сути, и есть эта самая психика, бережно упакованная в кожаный скафандр с костным каркасом и крово-нервно-лимфатической системой обеспечения-связи. Психиатрия — это наука, изучающая самую суть нас самих, которая, к сожалению, до сего дня находится всё ещё в зачаточном детском состоянии, едва научившись лишь пресекать крайние случаи отхождения от весьма зыбкой само-установленной нормы путём карательной фармакологии. Не более. Это как при любом заболевании руки сразу её ампутировать, не вдаваясь в подробности диагноза. Такова наша психиатрия на сегодняшний день, с нейролептиками наперевес.

KM.RU: Отчасти с этим связан «тотемный» желтый цвет «Пилота». Какие еще символические смыслы ты в него вкладываешь?

- Желтый-черный цвет, связанный с группой «Пилот» - не более, чем забавная случайность, коей мы обязаны прекрасной советской певице Эдите Пьехе. В период нашего зарождения мы подсмотрели у Эдиты дизайн её афиш, расклеенных по городу. Эти афиши врезались в глаз издалека, затмевая остальные, ибо были исполнены в том самом «вырви глаз» черно-желтом дизайне. Мы решили это использовать, и три-четыре афиши будущих концертов сделали таковыми же. Поклонники в этом узрели скрытый смысл и стали одеваться в черно-желтые цвета. Нас это очень удивило, но мы не стали их разочаровывать, приняв их фишку. Так и пошло. Просто случайность без всякой подоплёки и смысла.

KM.RU: Ты — человек, которому, слава Богу, не чужд аскетизм. Недавно в качестве примера для подражания ты привел в пример китайского актера Чоу Юньфата, который заявил, что готов жить на 100 с небольшим долларов в месяц. Начинание похвальное. Но как быть с тем, что его жена не отказывается от своих миллионов? И, может, китайская система налогообложения такова, что действительно проще пожертвовать свое состояние на благотворительность выгоднее, чем платить с него налоги?

- Желающим перейти пропасть мудрые рекомендуют внимательно смотреть себе под ноги и не пялиться по сторонам! (с) Веда Комментарий от меня: делай что должен, и пусть другие делают, что пожелают. Давая свободу другим идти своим путём, ты сам обретаешь свободу идти своим. Исключение – когда чей-то путь приносит насилие другим, и потому должен быть немедленно пресечён. Если Чоу обрел мудрость, это не значит, что вся его семья так же обретёт её. Но его это не должно волновать никоим образом, ибо рождаемся и умираем мы в одиночестве, один на один с Богом, и пред Нею нам и ответ держать, не перед женой.

KM.RU: По моим подсчетам, жить в России на означенную сумму реально невозможно — зачастую коммуналка в Москве больше съедает. Значит ли это, что подлинный аскетизм в нашей стране на современном этапе проблематичен, и общество потребления по-любому тебя поймает в свои сети?

- Видишь ли, моя официальная зарплата – это 12.000 рублей пенсии по нерабочей группе инвалидности. И государство никак не заботит, каким образом при этом я оплачиваю квартиру в размере 10.000 в месяц, покупаю необходимые для выживания лекарства на 12.000 в месяц, покупаю еду и одежду на троих (я, жена и дочь), оплачиваю медицинские услуги, транспорт и т.п. на всех, при этом умудряюсь участвовать постоянно в благотворительности, помогая неимущим и больным… Официально вся моя семья из трёх человек живёт на 12.000 рублей, и государству на сие болт с прибором положить, извините за мой французский. И огромное число людей в нашей стране живёт так же. Вопрос – как все мы, миллионы таких, выживаем? Ответ очевиден, и он не понравится.

KM.RU: Практически все твои альбомы (особенно — поздние) концептуальные? Что будет лежать в основе готовящейся пластинки?

- Идея новой пластинки – это истории-притчи, но, при этом, истории реальных людей. Конкретные ситуации, мораль сей басни в конце, принцессы, превращающиеся в кикимор, и наоборот. Всё из реальной жизни. Меня на эту идею навело творчество группы «Король и Шут», которое посвящено сказкам с зачастую мудрой заложенной моралью. И я подумал, что с утратой данного коллектива боле никто не продолжил, увы, эту прекрасную русскую традицию. И я надумал создать такой альбом притч, но для более взрослой аудитории, то бишь, они будут не настолько сказочны, как у «Короля и Шута», но правдивы и жизненны, при их переживании много кто на чём пострадал «в ходе съёмок».

KM.RU: Очень понравилась новая песня «Пилота» «Архангельск». Расскажи о том, как она создавалась, откуда взялся ощутимый в ней оммаж высококачественной поп-музыке 90-х и будет ли это приметой музыкального пейзажа всего альбома?

- Учитывая вышенаписанное, данная песня является реальной историей семьи из города Архангельск (потому и название таково). Я просто сделал из неё притчу -пилигримову по канонам русской традиции. А насчет музыки: на мой личный взгляд, современная музыкальная культура в России весьма успешно развилась в плане «обёртки» - качества записи музыки, дороговизны инструментов и уровня владения оными, оборудованием, звукоинженерами и концертным аппаратом и т.п. -, но практически всё потеряла в плане «самой конфеты». То бишь, в России научились делать музыку более-менее качественно, но при этом она стала безвкусным фуфлом для утехи бессердечных. Искусство создания песен почти утерялось в России. В свое время даже песни, которые писались под кинофильмы, и те становились общенародными шедеврами в масштабах страны, не говоря уже о тех, кои звучали с эстрады. А главное, все эти песни делали людей добрее, чище, лучше, а мир – более светлым, справедливым. И мне в кой-то век стало тошно слушать «музыку», и я жутко заскучал по Песне. Поэтому мне, как и всегда, впрочем, нет дела до музыкальных стилей, но я хочу записать альбом песен, хороших песен, и впредь постараюсь вернуть насколько смогу это искусство. Потому что сердце и душа голодают, притом что в ушах уже через край гомона шумливого, причем отличного качества звучания.

KM.RU: Как возник тандем с Татьяной Булановой и как шла запись песни «Архангельск» с ней.

- Учитывая специфику песни – про семью, про любовь, про детей – я очень хотел спеть её тандемно с женским вокалом, и критерием поиска такой певицы стал в первую очередь вовсе не профессионализм, хотя и он был, безусловно, важен и учитывался, но человеческие качества человека. Я искал человека доброго, чистого, Маму с Большой Буквы. И так уж сложилось, что у нас с Татьяной оказалось достаточно много общих знакомых коллег, которые в течение многих лет говорили мне о ней при случае только хорошее, все ею восхищались, говорили о ней самые добрые и теплые слова. И я это вспомнил. И, конечно, стал искать возможность предложить ей спеть у нас. Наш общий друг, фотограф Андрей Федечко – огромное ему спасибо! – реализовал сие, и Татьяна практически сразу согласилась. Любой проф.артист понимает: петь чужую песню очень сложно, ибо тональность неудобная, вокальные приёмы чужие, ритмика вокала иного человека и т.п., но Татьяна упорно и в чрезвычайно собранном состоянии старалась, и в итоге всё получилось, на мой взгляд, прекрасно. Я при личном общении лишь убедился в правдивости всего, что слышал о ней ранее – потрясающий она человек по жизни, даже и сказать-то более нечего. Просто потрясающий. Мои искренние ей поклоны и пожелания счастья и успехов, для меня этот дуэт - высочайшая честь.

KM.RU: Связан ли как-то твой «Архангельск» с «Архангельском» БГ?

- Никак и ни с какой стороны. Разве что, «у буддистов мысли сходятся» (смеется).

KM.RU:«Архангельск», «Иорадань» - таковы названия твоих новых песен. В новом альбоме будет уделено особое внимание исконным русским традициям? И расскажи, пожалуйста, о песне «Иордань» и клипе на нее?

- «Иордань» - это история о разнице поколений, скорее всего. И о том стержне, которым живёт каждое поколение. И эти стержни у них весьма разные. И здесь Иордань выступает в роли некоего символа веры и надежды, за который народы, и наш народ, в том числе, грызутся, словно псы бешеные – кто де прав, а кто виноват, да чей удел за межой и чья межа та. Там и фраза, собственно: «Бесит лай за прорубь Иордани, вся моя вера – рок-н-ролл и сердце Мани!». Тут скорее сарказм по поводу «русской» традиции (с какой сторона она таки русская, Фима?) по поводу проруби, когда народ лезет в ледяную воду, наивно полагая смыть с себя погань натворенную ими, а искупавшись, бегут снова поганить людёв и мир в целом. Ну, не безумие ли осатанелое, а? И клип о стержне том внутреннем. Работу захотели снять наши друзья-тренера из питерской аэротрубы «Flystation», где наша семья занимается. В клипе будет история о преодолении внутреннего страха, о том, как человек вырастает по жизни, в том числе, вырастает из своих страхов, и реализовывает свою высокую мечту.

KM.RU: Какова роль в новом альбоме Саши Ренегата («Северный Флот») и Анатолия Скляренко («Бригадный подряд»)? Они просто добавляют красок, нужны были для внесения элементов именно своей стилистики или же ты их наоборот показал в неожиданном ракурсе?

- Это произошло случайно, как и было задумано! (с) Книга Жизни. Толик приехал записывать вокал и делать предварительное сведение для песни «Терять» своего коллектива, то бишь, «Бригадного подряда». Работа над сим производилась в студии нашего гитариста, Андрея, что дверью напротив нашей, «пилотовской», точки репетиционной. Там и встретились, в коридоре. Ну и пошло, слово за слово – «а давай ты у нас в песне споешь, нам там нужен еще голос» - «дык, а чё не спеть? Конечно, спою, а ты у нас спой, нам тоже надо». А тут и Ренегат подошел (они репетируют за следующей дверью), и его в ту же степь – «а нам и тебя надо». И вот пошла перекрестная песня – я им, они нам. А где ещё певцов раздобудешь грамотных, чтоб по нотам не елозили кошаче? Так и приходится друг дружке поможать.

KM.RU: Еще ты записал «Осколок древних эпох» в новом альбоме «Кирпичей». Какими судьбами случился этот тандем? Что привнес от себя в этот философский блюз?

- Это всё от незабвенной моей любви к Васе. Я прям к нему со всей нежностью братской. Потому он один из тех людей, просьбу которого я всегда исполню, и на которого никогда не обижусь. Он мой «брат по сердцу». Я и его творчество очень люблю, мне по душе его теплый и с ухмылкой юмор, его интеллектуальный сарказм, его доброта и сердешность. Искренность его подкупает так же. Отсутствие пафоса. Да просто он нормальный чел, как он сам бы сказал (смеётся) Один из тех, с кем реально хочется тяпнуть (улыбается). И песня-то – наша любимая бальзамом по сердцу гранджуха, ну как тут не поучаствовать?

KM.RU:Дай, пожалуйста, совет мудрого человека, поднаторевшего в духовных практиках: как сохранять душевное равновесие и позитивный настрой в наше неверное и нестабильное время?

- Коли Бог с тобой – кого и чего тебе бояться? А коли с тобой Бога нет – на что ты надеешься? (с) Веда. В этом отличие се магла-пацака, кой живёт своими «считаниями» и «мнениями», а потому трепещет пред жистию в трусливости всяческой, а и потому стяжает всё на себя, защитится от всея думая тем, и отличие се мага-чатланина, кой живёт под Законом, и чьих «хочу» и мнений никто не спрашивает, но кой твёрд на лыжне, и не ёрзает не виляет ни хвостом ни честью пред Папой, с Коим знаком не понаслышке. Хотелка твоя да приведёт тебя в ад, двуногий. А исполнение долга и обязанностей, коли изучил да знаешь их, возвысит тебя до врат небесных, и другом тебе вселенная станет, и да не дрогнет сердце твоё пред фраером понтующимся гламурным, ибо в нокаут его ниспошлёшь, нет в том сомнения вышнего и да пребудет с тобой Сила! Амэн.

KM.RU:Одна из положительных примет времени — концерты на корабле. Насколько я знаю, у вас тоже были такие. В чем их специфика и как подбиралась программа?

- Мы это делали ещё до коронизации, во времена спокойные да масленые. Помню, в 2013 году мы презентовали на кораблике новый альбом «13» спецом для тех, кто акционером его явился и денюжку немалую на его запись дал, а таких немало нашлось, кораблик просел в кильватере. Позже ещё пару раз катали «под парусами» зрителей с программой нежной и романтичной. Мы ж в разумении, понимаем – кругом водичка, запахи, плеск волн, виды, чайки над водоросолью, дым из трубы, солнце над акваторией – енто ж романтика гешпанская, потому и песни петь надобно не «охх, жжж, ррр, как все хреново и жисть не мила, и мир говно, мы все умрем», но «мы с тобою встретились случайно..ввжжжик… мы с тобою встретились случайно…. вввжжик… мы с тобою встретились случайно…», шоб было под шо даму обнять нежно и крепко. Наша в понимании, однако.

KM.RU: Грядущий московский концерт «без крыши» - тоже, в общем-то, неплохо. Как выстраивалась программа для этого концерта, особенно — в свете (или во тьме :-)) психиатрических изысканий «Пилота». Что неожиданного прозвучит?

- Исполним в свете уходящего летнего тепла и солнца песни, которые так же наполнят нас всех светом да мурашками, воспоминанием об уходящем лете, о прекрасных днях сердца нашего трепещущего, чуть добра и светлой грусти привнесём…вздрогнем плечами.. зальём чутка глаз… обнимемся… и хором завоем в слюнях братских нежных «До свидания лето! Дык ёктить ж твою ёперную филармонь, эх, брат, лей компот, не мельтеши, больше прольёшь…».

Фото Наталии Калиниченко