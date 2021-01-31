Правила пользования льготным периодом

17:54 31.01.2021

Льготный период - это срок, рассчитываемый банком при заключении договора, на протяжении которого человек может вернуть средства без начисления процентов

Правила пользования кредиткой



Кредитная карта - очень удобное изобретение, позволяющее совершать покупки за счет выделенных банком средств с условием возврата. Изначально они не предусматривали хранения личных сбережений клиента, позднее появилась и такая опция.

Существует определенный банком лимит, за пределы которого нельзя выходить. Если человек впервые оформляет кредитку, сотрудник банка досконально изучает информацию о нем, смотрит на заработную плату, возраст, кредитную историю.

При первичном оформлении кредитный лимит будет небольшим, если клиент активно расплачивается картой и своевременно выплачивает необходимую сумму, он во много раз увеличивается.

Снятие наличных с кредитной карточки нежелательно, некоторые банки даже специально увеличивают комиссию при обналичивании денег. Так что, чем чаще Вы расплачиваетесь карточкой безналично, тем выше будет лимит со временем.

Также у кредиток имеется полезная функция - льготный период, в течение которого позволяется вернуть деньги без процентов.

Однако есть некоторые моменты, которые просто необходимо знать перед тем, как заводить и начинать пользоваться кредитной картой.

Большое количество банков предоставляет бонусы за пользование кредиткой. Например, мили или другие вознаграждения, которые можно потратить на услуги банка или при совершении новых покупок.

Как работает кредитка

Карта выпускается банком, в зависимости от результата оценки платежеспособности клиента её определяется лимит. Получив карту клиент оплачивает ею необходимые товары и услуги. На протяжении льготного периода возвращает потраченную сумму без процентов. Либо после льготного периода вносит минимальный платеж (он указывается в договоре, обычно составляет от 5 до 10 процентов общей суммы). При таких условиях начисляются проценты.Чем быстрее будет погашен долг, тем меньшее количество процентов придется выплачивать.

Если накопить множество долгов по кредитке, испортится кредитная история, а также банк имеет право подать иск в суд или передать дело коллекторам. Через суд можно добиться автоматического списывания нужной суммы с каждой заработной платы человека.

В нашей стране банкам очень выгодно выдавать именно кредитные карты, а не кредиты. Почему? Все просто, ставки по кредитке гораздо выше, чем по обычному займу и достигают 28% годовых! Поэтому их одобряют намного чаще простых кредитов.

Стоит понимать, что соблазн купить что-либо "прямо здесь и прямо сейчас" велик, из-за чего люди чаще всего попадают в очень неприятные ситуации с кредитками, когда позволяют себе покупки не по карману. Что случается потом? Берутся новые займы, занимаются деньги у родственников, друзей. Все, лишь бы быстрее закрыть долги.

Прежде чем подписывать договор, внимательно прочитайте его, как можно больше расспрашивайте о процентной ставке, льготном периоде, обо всем, что кажется Вам непонятным. Выбирайте банк с самой низкой ставкой по кредиткам, с большим льготным периодом, наличием кэшбека, а также постоянными акциями для клиентов. Только так Вы сможете не только сберечь свои средства, но и получить какую-то пользу.

Карта рассрочки



Последнее время популярностью начали пользоваться карты с функцией рассрочки. Они позволяют оплатить что-либо средствами банка (с установленным лимитом), а затем без процентов вносить ежемесячную плату на протяжении определенного срока (до 12 месяцев).

Фото с сайта pixabay.com

Многие люди скептически относятся к данному виду карт, однако, следует разобраться подробнее в принципе их работы.

Есть определенная специфика работы таких карт:

Расплачиваться ими можно только в магазинах-партнерах банка, за редким исключением. Банк получает проценты не с Вас, а с этих самых партнеров, которым выгодно, чтобы люди приходили именно к ним. Снять наличные с такой карточки невозможно.

Карты рассрочки — своего рода приманка для новых клиентов, так как денег с них банк получает меньше. Но банк не упустит выгоду, впоследствии довольного владельца карточки легче будет заставить взять займ или кредитку.

Отличие от обычной кредитной карточки в том, что сумма делится поровну на каждый месяц рассрочки. То есть, взяв микроволновку стоимостью 20000 рублей на 4 месяца, ежемесячная выплата составит 5000 рублей, тогда как по кредитке Вы будете выплачивать определенный процент.

Особенности льготного периода



Итак, льготный период (грейс период) - это срок, рассчитываемый банком при заключении договора, на протяжении которого человек может вернуть средства без начисления процентов. В отличие от кредитного лимита, он не меняется в зависимости от каких-либо качеств клиента, может лишь немного сдвигаться (зависит от даты начала пользования карточкой в предыдущем месяце).

У каждого банка этот период разный, но может составлять от 50 до 120 дней. Его можно разбить на две части, например: 30 дней, за которые можно совершить какую-либо покупку - расчетный период и 25 дней, дающие на беспроцентный возврат средств-платежный период.

В качестве рекламы банк может обещать двухсотдневный период без начисления процентов, внимательно прочитайте условия акции, так как, скорее всего, это единоразовое явление, а далее грейс период примет свой обычный вид, то есть, снова станет около 55 дней.

Как не платить проценты

Всегда узнавайте точную дату, до которой необходимо погасить задолженность. Если Вы опоздаете, то будете платить проценты. Помимо даты, необходимо четко понимать, какую сумму основного долга вносить. Эту сумму обязательно погасить полностью. Вследствие не оплаты будут начисляться проценты, можно считать, что льготного периода и не было.

В принципе, следить за всем вышеперечисленным не так уж и сложно, ибо существуют СМС оповещения, звонки от банка и личный кабинет на сайте банка. Однако, все равно многие попадаются и пропускают указанную дату или сумму. Банки как раз рассчитывают на забывчивость клиентов, поэтому имеют выгоду с грейс периода, то есть, получают проценты и штрафы вследствие не внесения человеком минимального платежа.

Самая распространенная схема: льготный период рассчитывается от расчетной даты.

Пример (Льготный период 55 дней)

Допустим, 5 декабря Вы оплатили кредиткой новый телефон в магазине цифровой электроники, стоимость телефона 20000 рублей.

5 января банк пришлет выписку (небольшой документ) на электронную почту с суммой, которую необходимо внести и датой платежа - 30 января. Если Вы вносите 20000 рублей до 30 января, проценты начисляться не будут. В противном случае необходимо внести минимальный платеж, составляющий около 10% от общей суммы, а также начисленные проценты.

Чем большую сумму Вы вносите ежемесячно, тем выгоднее будет использовать кредитную карту.

Стоит понимать, что льготный период не обнуляется при совершении следующей покупки. Он возобновляется после полного погашения долга.

Одна из главных особенностей состоит в том, что, не погасив долг предыдущего месяца, Вы не сможете пользоваться грейс периодом в следующем.

Фото с сайта pixabay.com

Выплата долга



Выше мы разобрались, что каждый месяц нужно вносить минимальный платеж, но что будет, если перестать платить вовсе?

Вследствие приостановления выплаты установленной суммы появляется просроченная задолженность, состоит она из начисленных за время просрочки процентов, штрафов, пеней и непосредственно самой суммы долга.

Порядок закрытия задолженности таков: изначально погашаются штрафы и пени, затем сам долг.

Стоит отметить существенное различие между кредитом наличными и кредитной картой. Штрафы и пени за просрочку по кредитке во много раз выше и растут ежедневно в геометрической прогрессии. За неделю просрочки по ипотеке может набежать небольшая сумма штрафа, около 1000 рублей. За просроченный платеж по кредитке такая сумма будет начисляться ежедневно.

Чтобы избежать проблем с уплатой штрафов и пеней, регулярно проверяйте выписку, высылаемую банком. Во-первых, это поможет в случае ошибки, которых трудно избежать, как можно скорее сообщить о ней. Во-вторых, поможет проанализировать расходы, и спланировать бюджет.

Распишите все доходы и расходы за месяц, это поможет понять, сколько можно позволить потратить кредитных средств, чтобы позднее вернуть их вовремя.

Старайтесь использовать менее 30% от выданного Вам лимита, так кредитная история не потерпит сильного ущерба. Повышение лимита — палка о двух концах. С одной стороны, появляется возможность потратить больше, но вместе с ней возникает большой соблазн прикупить вещь не по карману. А последствия мы уже обсудили выше.

Если Вы были невнимательны при чтении договора, пропускали ежемесячные выплаты, а процентов, штрафов и пеней было начислено слишком много, есть два выхода: рефинансирование и реструктуризация.

Рефинансирование



Простыми словами, рефинансирование по кредитной карте — это возможность оформления нового кредита у другого банка с целью частичного или полного погашения Вашего долга, но с более выгодным процентом.

Однако рефинансирование кредитки возможно не всегда. Причиной отказа может послужить плохая кредитная история, низкая заработная плата, а также повторное рефинансирование.

Реструктуризация



Это обсуждение с банком пересмотра процентной ставки, периода погашения, лимита и других условий. При данном процессе задолженность суммируется, далее разбивается на несколько частей, которые заёмщик впоследствии выплачивает.

Реструктуризировать саму карту невозможно, нужно написать заявление о переводе долга в потребительский кредит, а затем договариваться с банком о пересмотре условий займа.

Обычно банки предлагают уменьшение платежа, за счет продления срока выплаты, составления четкого графика выплат, при помощи которого будет удобнее следить за уплатой долга. А также установление новой даты, к которой необходимо внести платеж.