Трамп дал России 50 дней на урегулирование украинского конфликта

19:06 14.07.2025

США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании, заявил американский президент Дональд Трамп. В этом случае против России введут вторичные пошлины в размере 100%, пишет РБК.

«Одна из причин, по которой мы здесь сегодня, — это то, что я очень недоволен Россией. Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но все что я слышу разговоры, разговоры и разговоры. Пустые разговоры, а потом бомбы летят на Киев и гибнут 60 человек», — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Американский президент объяснил, что 100-процентные тарифы он может ввести без закона, который еще не прошел через конгресс. При этом и 500-процентные, и 100-процентные пошлины будут иметь одинаковый эффект. При этом Трамп отметил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях против России, но пока не знает, понадобится ли это. «Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они этим занимаются», — сказал он.

Речь идет о законопроекте, который подготовил один из ключевых союзников Дональда Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. В документе речь идет не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Трамп также заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев. Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе, отметил он.

Глава НАТО Марк Рютте в свою очередь отметил, что РФ послала на переговоры «несерьезную» делегацию, что подорвало их. По словам Трампа, тысячи россиян и украинцев погибают на фронте, поэтому войну нужно закончить как можно скорее. Говоря об успеха США по заключению мирных соглашений в мире (Армения и Азербайджан, Израиль и Иран, Пакистан и Индия), он отметил, что «единственная страна, с который мы пока не смогли договориться – Россия», пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам Трампа, в ближайшие дни на Украину поставят системы Patriot, ракеты для них и «все остальное».