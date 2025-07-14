Трамп дал России 50 дней на урегулирование украинского конфликта
США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании, заявил американский президент Дональд Трамп. В этом случае против России введут вторичные пошлины в размере 100%, пишет РБК.
«Одна из причин, по которой мы здесь сегодня, — это то, что я очень недоволен Россией. Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но все что я слышу разговоры, разговоры и разговоры. Пустые разговоры, а потом бомбы летят на Киев и гибнут 60 человек», — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Американский президент объяснил, что 100-процентные тарифы он может ввести без закона, который еще не прошел через конгресс. При этом и 500-процентные, и 100-процентные пошлины будут иметь одинаковый эффект. При этом Трамп отметил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях против России, но пока не знает, понадобится ли это. «Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они этим занимаются», — сказал он.
Речь идет о законопроекте, который подготовил один из ключевых союзников Дональда Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. В документе речь идет не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.
Трамп также заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев. Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе, отметил он.
Глава НАТО Марк Рютте в свою очередь отметил, что РФ послала на переговоры «несерьезную» делегацию, что подорвало их. По словам Трампа, тысячи россиян и украинцев погибают на фронте, поэтому войну нужно закончить как можно скорее. Говоря об успеха США по заключению мирных соглашений в мире (Армения и Азербайджан, Израиль и Иран, Пакистан и Индия), он отметил, что «единственная страна, с который мы пока не смогли договориться – Россия», пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам Трампа, в ближайшие дни на Украину поставят системы Patriot, ракеты для них и «все остальное».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет у него внутренних проблем. От слова "совсем". Республиканская партия легла под него целиком и полностью. Демократы в меньшинстве везде -- и в Конгрессе, и в Сенате, и в Верховном Суде. Такой власти у президента США не было вообще никогда -- ни у Рузвельта, ни у Рейгана, ни у Линкольна. У Вашингтона разве что, но это было давно и неправда. Сейчас в США Трамп может всё. В принципе даже продавить третий срок, и если бы не его возраст, то я бы не исключал и этого. Просто в 80 лет это всё-таки маловероятно.
Измениться это может только на следующих выборах в Конгресс. Но а) это больше чем через год, б) демократы сейчас в таком жалком состоянии, что не похоже, что им и это по силам. Они буквально размазаны: вся их идеология последних десятилетий строилась на всех этих мультигендерных, мультикультурных, свободномиграционных, расово справедливых и климатических мульках. Теперь это всё официально признано ошибочным путём, всеми и везде: раз это привело Трампа к такой власти, значит это бред. Ну хоть это смогли понять, и то хлеб, но никакой замены этому у них нет. Всё что они могут сказать: мы против Трампа. Но за что вы? А хрен его знает. Поэтому думаю, Трамп удержит все эти конторы до 2028. А там или шах, или ишак, как говорится. Но сейчас Доник -- царь и бог.
Предсказывать что-либо - неблагодарное занятие (будущее видит только господь Бог). А некоторые соображения высказать можно. Во первых не стоило выставлять Путину ультиматом. Договориться С Путиным можно, а ставить ультиматомы - нет. Во вторых основные торговые партнёры России это Китай и Индия, значит пошлины будут против них. Они могут и прогнуться под США а могут и ввести пошлины в ответ. Но в любом случае будет очень тяжёлый мировой экономический кризис. Трамп это понимает и не хочет эти пошлины вводить. Вероятно Путин не уступит (и так уже уступил слишком много) и тогда через 50 дней станет ясно блефует Трамп или нет.
Сша тоже убрали свои ракеты из
Турции. Это была взаимная договорённость.
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И-
Разведка сша пронюхала таки,что СССР привез полармии в трюмах.
Бывший минобороны СССР
Язов пишет об этом,он как раз и плыл в тех трюмах.
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Это и напугало сшу.а не ракета ссср(кстати,дедушка Тополя, 4.200 км)
Никакой трижды Трамп не сможет прекратить то, что вы 30 лет с бендеровцами дружно и согласованно готовили. Не бросите же вы свою любимое занятие
Глупости. У него такой ворох внутренних проблем, что как бы нам ни пришлось Америке помогать.