iOSTRA «Чувства» (интернет-сингл)

Исполнитель: iOSTRA, Название: «Чувства», Стиль: альт-рок, Год: 2025

«Из нас не вырастут цветы», - пели сразу несколько сибирских групп песни на стихи тюменского поэта, философа и «братка панков» Владимира Богомякова. Человек действительно мало подходит для этой цели. Но можно попробовать вырастить цветы из наших угасающих чувств. Пособие по этой селекции предлагает нам питерская альтернативная группа iOSTRA в своей новой композиции «Чувства».

Итак, речь в ней, конечно, о разбитой любви. Поначалу герою так худо от этого, что глаза любимой превращаютсся в него в невыносимую пытку. Но, судя по всему, все зашло слишком уж далеко, раз он во что бы то ни стало стремится вырвать безнадежные чувства с корнем. Цель благая: не просто привести себя со временем в порядок, но и сублимировать несчастную любовь во что-то большее. Для этого необходимы благоприятные условия - «свет и тишина». Но куда девать бушующую внутри бурю? Для этого iOSTRA использует эффектный гитарный проигрыш, в котором вымещается максимум боли и ярости.

