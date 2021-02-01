Бремя белого человека. Эффект Трампа

За Трампом готовы были идти миллионы белых. Но Трамп их бросил. Колесо истории «белого человека» застопорилось намертво. Уникальный исторический шанс был упущен. Трамп обеспечил «кирдык» белой Америке и дал шанс Америке «глубинной» и цветной

Америка расколота и находится на грани Гражданской войны. Проблемы, заложенные двести с лишним лет назад и нарастающие с каждым годом, сложились в единый паззл и полыхнули ярким пламенем. А ведь не так давно у белого населения Америки, которое тает на глазах на фоне бесконечной лавины цветных мигрантов, в лице Трампа появился уникальный шанс провернуть колесо истории в свою пользу. И они этот шанс ожидаемо и бездарно упустили. Похоже, навсегда.

Гендерно-этнический выбор



Этническая и гендерная «раскладка» голосующих была несложной, но интересной. За Трампа в массе своей голосовали белые «реднеки» («красные шеи» из промышленного «ржавого пояса») и так называемые «васпы» (White anglo-saxon protestants) – белые англосаксонские протестанты. За Байдена голосовал весь многочисленный американский интернационал, тихо (или не очень) ненавидящий этого самого «васпа» – негры, мексиканцы, пуэрто-риканцы, колумбийцы, гаитяне, арабы, мусульмане и та часть белых, которое здоровое белое сообщество яростно отвергает – представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, всевозможные антифа, идейные и «гормональные» демократы. И, кроме них, значительная часть белых женщин.

Прекрасная американская половина тоже состоит из двух лагерей.

Первый лагерь – ответственные домохозяйки и домоседки, для которых главное – «лишь бы не было войны». А Трамп – это война. И только «в ней ты обретешь право свое». И если некоторая часть «реднеков» (какая – трудно сказать) готова с оружием в руках отстаивать свои права, то их жены-домохозяйки не готовы точно. «Это не их война», как говорят сами американцы. Им война вообще не нужна. И поэтому они проголосовали за безобидного, неопасного и «спящего» на ходу старичка Байдена. То есть поневоле солидаризировались в своем политическом выборе с неграми, мексиканцами et cetera.

На самом деле выбор довольно странный, потому что именно демократы, а не Трамп, инициировали в Америке маленькую победоносную вону BLM, но «пробайденовские» домохозяйки в такие тонкости точно не вдавались.

Ядро второго женского антитрамповского лагеря – идейные феминистки и одинокие женщины, у которых по тем или иным причинам не сложилась личная жизнь – как минимум с представителями своей расы, и участницы смешанных браков (в Америке их называют «чернильницами). Вот этот сложный женский симбиоз феминисток, «чернильниц», «брошенок», «старых дев» и «жаждущих покоя» домохозяек дружно встал в оппозицию буйному Трампу.

Раскололся на две непримиримые части и еврейский американский электорат. Евреев в Америке не так уж мало – свыше восьми миллионов. Коренные иудеи США, прямые потомки приплывших в Новый Свет представителей «избранного народа» более двухсот лет назад, дружно голосовали за Байдена. Потому что вместе с ними в «сверкающий град на холме» на борту пароходов с толпами мигрантов приплыл и антисемитизм. И с годами он в Америке только усилился – в первую очередь среди белых.

По стране и сейчас гуляют тысячи соленых и скабрезных анекдотов, высмеивающих те или иные качества чрезвычайно пассионарного и предприимчивого народа, для которого зачастую цель оправдывает средства. К тому же, с точки зрения васпов, костяк таинственного «глубинного государства», глубоко враждебного национальным интересам страны, тоже составляют евреи. И это только разжигает бытовой белый антисемитизм.

Евреи, разумеется, платили васпам той же монетой. При этом уровень их благосостояния рос куда быстрее, чем у упертых протестантов, что только подстегивало раздражение последних.

В итоге всевозможные цветные в глазах «коренных» евреев стали выглядеть меньшим злом, чем белые антисемиты. А вот насквозь российский (и расистский) еврейский Брайтон-Бич дружно голосовал за Трампа. Евреи-мигранты последних волн переселения (в основном из России, Украины, Белоруссии и Закавказья) в массе своей так и не смогли высоко взлететь по карьерно-финансовой лестнице (в отличие от «коренных»), и, живя «на земле» и сталкиваясь в быту с цветными гораздо чаще, они стали убежденными расистами. Да и с васпами у них принципиальных мировоззренческих разногласий не было – потому что не было конкуренции за «сочные» места.

Последний шанс



Тем не менее и у Трампа, и у «глубинных» был свой надежный, убежденный и идейный электорат. И пока Трамп кропал в Твиттере свои посты, «глубинные», видя, что победа может легко выскользнуть из рук, решили действовать. И активизировали часть своего «цветного» электората – негров. Для войны нужен был повод. Его дали белые копы, удавив очередного криминального отморозка с черной кожей. Из искры вспыхнуло пламя ненависти.

По стране пронеслась вакханалия погромов, перед которыми Трамп оказался бессилен. Это был первый удар по его репутации.

Второй (и окончательный) был нанесен во время марша трампистов на Вашингтон 6 января. Это был последний день в истории белой американской цивилизации, когда васпы получили уникальный шанс направить колесо истории в свою колею.

За Трампом в тот день готовы были идти миллионы белых. Он их и вывел на улицы. Он видел их восторженные лица через стекло служебного автомобиля. Оставалось только выйти из авто, тряхнуть своей шевелюрой и возглавить массовое шествие на Капитолий. Там снести охрану. Да она и сама бы разбежалась. Призвать всех васпов, у кого есть стволы, прийти к Белому дому – чтобы армия или полиция не рискнули брать его штурмом. И они бы пришли. Подтянуть через «прикрученных» генералов одно-два воинских подразделения. Ибо, как известно, «винтовка рождает власть». Объявить выборы нелегитимными, а всех своих оппонентов – виновниками несостоявшегося государственного переворота. Кое-кого отправить на нары – на долгий период следствия. Ввести в стране военное положение, приостановив действие Конституции. Оперативно разобраться с нелояльными губернаторами на местах, расставив там своих людей. И действительно сделать белую Америку снова великой.

Но вместо всего этого он… помахал толпе ручкой и поехал в Капитолий в одиночку – поджидать толпу на своем рабочем месте. Либо он был идиотом, не оценившим всю уникальность момента, либо банальным трусом. В России таких называют «крысами».

Но васпы пришли-таки к Капитолию. Сами, без лидера. Те, кто прорвал цепи полицейской обороны Капитолия и захватил на пару часов здание Конгресса, надеялись, что им на помощь придут отряды Нацгвардии, армии, полиции или какие-то другие силовые структуры. Они были уверены, что Трамп их не бросит и вызовет подмогу…

Но Трамп их бросил. Предал и на этот раз. В самый кульминационный момент «восстания белых» он неожиданно выступил по телевизору: «Ребята, уходите назад, я ни к чему такому не призывал».

Это был провал. По Талейрану, «это было хуже, чем преступление – это было ошибкой». В этот момент колесо истории «белого человека» застопорилось намертво. Уникальный исторический шанс был упущен. А второго «глубинные» васпам не дадут уже никто и никогда – это самоочевидно. Байден уже заявил о разрушении стены на границе с Мексикой и о намерении легализовать 10-миллионную армии нелегалов – будущих могильщиков белого протестантизма.

«Скоро всей вашей Америке – кирдык!» – говорил герой фильма «Брат» какому-то американцу. Он как в воду смотрел. Трамп действительно обеспечил «кирдык» белой Америке. И дал шанс Америке «глубинной» и цветной.

Но это уже – совсем другая история совсем другой страны…