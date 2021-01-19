Дональд Трамп признал приход администрации Джозефа Байдена

23:43 19.01.2021

Действующий президент США Дональд Трамп в своей прощальной речи признал приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», - цитирует его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

При этом Трамп отметил, что политическому насилию, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. Также он заявил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.