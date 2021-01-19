Дональд Трамп признал приход администрации Джозефа Байдена

Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп в своей прощальной речи признал приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», - цитирует его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

При этом Трамп отметил, что политическому насилию, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. Также он заявил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.01.2021, 00:51
    Гость: Разве

    это демократия, 4 года и новый президент. Настоящая демократия в России, а еще демократичнее в Белоруссии и КНДР.

  4. 20.01.2021, 00:01
    Гость: кризис жанра однако!

    Во,блин,теперь Скабеева и Попов без работы останутся!Украина всем надоела,короновирус всех достал,имя Навального произносить запрещено...Ну разве что ,Скабеева ещё постреляет глазами самки динозавра ...прощально и за деньги.

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