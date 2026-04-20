Латинская Америка: почему США атакуют Кубу?

10:09 20.04.2026

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Куба будет следующей после Ирана. Агрессией против острова Свободы Белый дом стремится решить множество взаимосвязанных задач

17 апреля президент США Д. Трамп анонсировал военную операцию США против Кубы, которая, по его словам, «принесет долгожданную свободу кубинскому народу», назвав её «новым рассветом для страны после десятилетий напряженности».

В этот же день FlightRadar24 зафиксировал беспилотник-разведчик MQ-4C Triton ВМС США, летавший на протяжении 12 часов вблизи границ Кубы. Американский БПЛА мониторил районы вокруг залива Гуантанамо и столицы острова Свободы Гаваны. Перед захватом венесуэльского президента Н. Мадуро эти же дроны регулярно мониторили Венесуэлу и ее столицу Каракас, а перед агрессией против Ирана – иранское побережье в Персидском заливе.

В этот же день стало известно, что внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро передал Д. Трампу секретное письмо, в котором, по даннымThe Wall Street Journal, предлагались экономические и инвестиционные соглашения и смягчение санкций. Также в письме содержалось предупреждение о том, что Куба готовится к вторжению США.

О том, что США ведет закрытую работу по разработке плана военной операции на Кубе, сообщило и USA Today со ссылкой на источники в Пентагоне, заявившие изданию, что ведомство «планирует действия на случай разных сценариев» и «готово выполнять распоряжения президента Дональда Трампа».

Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что Куба будет следующей после Ирана. На брифинге 13 апреля американский президент специально отметил, что «после урегулирования иранского вопроса» США «заглянут» на Кубу. В администрации Трампа все ключевые фигуры заинтересованы в этом кровно – от госсекретаря (главы МИД) Марка Рубио, для которого, как имеющего кубинские корни, это «личное», до главы Пентагона (минобороны) Пита Хегсета, которому нужно срочно реабилитироваться после конфуза в Иране. Атакуя Кубу, американский президент и его команда хотят решить сразу множество следующих взаимосвязанных задач.

Продолжить разрушение и фрагментирование существовавшего мирового порядка, упершегося в предел проводившейся Западом стратегии «мира через силу». Цель – навязать планете новый мировой порядок, удобный и выгодный в первую очередь трампистам и стоящим за ними сторонникам «право»-глобалистской (технократической) «новой нормальности» в соответствующей интерпретации.

Поправить свой пошатнувшийся из-за провала «молниеносной» агрессии против Ирана рейтинг новым блицкригом. На этот раз против Острова свободы. Электоральная логика требует чего-то эффектного, эмоционально насыщенного, что может быстро и кардинально изменить настроение избирателей.

Устранить конкурентов в сфере криптовалют в «своем» регионе планеты. В апреле ЦБ Кубы разрешил 10 компаниям использовать для международных расчетов. Соответствующие разрешения выданы в рамках экспериментального режима сроком на один год. У трампистов свое видение криптовалют и их будущего, и полностью не зависящие от них конкуренты, тем более под самым боком, им совершенно не нужны.

Отработка будущей "блокады с моря" Китая на опыте Кубы, Венесуэлы и Ирана. Для противодействия этому, согласно заявлению представителя МИД КНР Мао Нин, цитируемому South China Morning Post, Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы оказать Кубе твердую поддержку в защите ее национального суверенитета и безопасности, а также в противодействии внешнему вмешательству… Правительство США должно прислушаться к голосам справедливости и немедленно прекратить блокаду, санкции и любые формы принуждения и давления в отношении Кубы» (китайский дипломат имеет в виду недавний визит на остров двух членов Конгресса США). Эти заявления последовали за инициативами Пекина по оказанию материальной поддержки Кубе: Си Цзиньпин лично одобрил пакет экстренной помощи Гаване, включающий 80 млн долларов США на закупку электрооборудования и пожертвование 60.000 тонн риса (первые 15.600 тонн риса от правительства КНР прибыли на Кубу в начале апреля).

Нейтрализовать поддержку самостоятельности Латинской Америки. Невзирая на мощнейшее давление со стороны США, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в апреле, что ее страна будет отправлять топливо на Кубу и больше не будет соблюдать экономическую блокаду США. Синхронно с этим турецкая компания Karpowership (дочерняя компания Karadeniz Holding) – единственная компания в мире с флотом энергетических судов, использующая плавучие электростанции, построенные на платформах или судах и способные работать на природном газе (включая сжиженный) и жидком топливе, – отправила одну из своих плавучих электростанций на Кубу – для обеспечения Острова свободы электроэнергией. По данным турецкого телеканала NTV, специализированное судно Belgin Sultan, уже пришвартовавшееся в порту Гаваны, призвано стать "спасательным кругом для стареющей инфраструктуры острова, которая испытывает проблемы с поставками топлива". Как следствие, трамписты просто вынуждены переключаться с Ближнего Востока на Латинскую Америку. Продолжая войну там и одновременно позволяя поддерживать сопротивление их давлению Острова свободы, они рискуют потерять влияние в Латинской Америке.

Нейтрализовать поддержку России кубинцами в Восточном полушарии. Куба помогает России в СВО. О том, что кубинцы воюют за русских на Украине, уже официально заявил экс-кандидат в президенты США и сенатор от штата Техас кубинского происхождения Тед Круз. Вашингтон также прямо обвинил Кубу в участии в войне на Украине. Госдеп США в своем докладе конгрессу заявил, что в рядах ВС РФ воюют около 5.000 кубинцев, помимо этого, Куба оказывает дипломатическую и политическую поддержку Москве, а значит с этим нужно покончить. Прямых доказательств официальной отправки кубинцев в ВС РФ у Вашингтона нет, но якобы «есть признаки», что власти Кубы «терпели, содействовали или выборочно облегчали» поток рекрутов. Как следствие, кубинцы стали одной из крупнейших групп иностранных бойцов на стороне РФ в зоне конфликта на Украине. Госдеп США уже ссылался на тему кубинских бойцов в рядах ВС РФ, выступая против резолюции ООН о снятии эмбарго с Кубы.

Нейтрализовать Россию в Западном полушарии. В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков, находясь с визитом в Гаване, заявил, что Вашингтон стремится вытеснить русских, однако «Россия не собирается уходить из Западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. Там одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из этого региона» (цитата по РИА «Новости»). В ходе переговоров с президентом Мигелем Диас-Канелем С. Рябков назвал Кубу одним из приоритетов российской внешней политики, подчеркнув, что Россия «не может предать» Остров свободы. Главной задачей Москвы в отношениях с Кубой в Западном полушарии он назвал обеспечение её энергетической безопасности. Россия также не отказывается от запуска автопроизводства на Кубе. Согласно сообщению статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова, «как только на острове ситуация с электроэнергией восстановится, то все планы будут выполнены. Представители ГАЗа и УАЗа в рамках выставки FIHAV заинтересованы развить свою представленность на Кубе».

Нейтрализовать поддержку Россией энергетической безопасности Кубы. После захвата 3 января венесуэльского президента Николаса Мадуро Вашингтон прекратил поступление нефти на Кубу из Венесуэлы, что усугубило острый дефицит топлива (Куба производит менее трети необходимого ей объема нефти). Мексика также под давлением США остановила свои отгрузки. Президент США пригрозил тарифами странам, отправляющим нефть на Кубу, добиваясь давления на Гавану. Однако Россия поддержала энергетическую безопасность Острова свободы поставками своего топлива и пообещала продолжить помогать сырой нефтью. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, первый танкер из РФ с около 100 тыс. тонн (700 тыс. баррелей) нефти, отправленный в Западное полушарие, обеспечит Кубу на пару месяцев. Однако этот срок заканчивается в середине апреля, стимулируя трампистов к агрессии.

К сожалению, это далеко не единственный стимул, позволяющий агрессорам считать, что их планы в отношении Кубы пойдут не по «иранскому», а по «венесуэльскому» сценарию.

В апреле вышла из строя, вызвав масштабные отключения электроэнергии, одна из главных ТЭЦ Кубы. Кроме того, в части энергоснабжения Куба находится в гораздо более тяжелом положении, чем ее соседи Ямайка и Доминиканская Республика, которым за последние несколько десятилетий удалось компенсировать потребности в нефти за счет угля, природного газа и возобновляемых источников энергии, в то время как Куба не смогла этого сделать из-за длительного торгового эмбарго США. Даже без давления Вашингтона Венесуэла и Мексика, основные поставщики нефти для Кубы, в последние годы испытывали трудности с поддержанием производства моторного топлива, в результате чего для Кубы практически не оставалось свободных мощностей, особенно в 2025 году. Проблемы Гаваны с оплатой наличными также ограничили импорт.

Более 20 лет главным поставщиком нефти для Кубы была Венесуэла, принимавшая в качестве оплаты за поставки не наличные деньги, а услуги по медицинской помощи и обеспечению государственной безопасности. Последний груз из Венесуэлы на Кубу был отправлен в декабре. А уже с января 2026 г. администрация президента США Д. Трампа стала создавать на Кубе рукотворный энергокризис, стремясь погрузить миллионы кубинцев в своего рода концлагерь: очереди за бензином на тысячи человек, больницы без света и медикаментов, нехватка денег даже на еду, протесты из-за пустых холодильников...

На фоне усиливающегося давления со стороны США и в связи с Пасхой власти Кубы амнистировали 2,1 тыс. заключенных. Кубинское госиздание Granma подало этот шаг Гаваны как сигнал готовности к диалогу с Вашингтоном. В условиях затяжного экономического кризиса и ограниченных внешних ресурсов Куба начала искать варианты, позволяющие снизить давление без прямой капитуляции. Причина: США уже показали на примере Венесуэлы, что могут действовать не только через силовое давление, но и через сделки с элитами, позволяя тем сохранить позиции и лицо в обмен на частичные уступки. В этой логике власти Кубы дали понять, что вполне могут пойти по схожему сценарию: трамписты демонстрируют успех (который им крайне необходим на фоне провалов в Иране), а кубинские элиты сохраняют контроль, пусть и в изменённой конфигурации.

Одновременно с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в ответ на угрозы Трампа о вторжении на остров в громком интервью американской журналистке Кристен Уэлкер, что Куба будет защищаться до конца: "Тот, кто попытается захватить Кубу, соберет лишь ее пропитанную кровью землю, если сам не погибнет в этой борьбе; если придет время, мы будем защищаться. И если нужно будет умереть — мы умрем".

Атакуя Кубу (вместо, например, Гренландии) прямо и опосредованно, президент США, его команда и подельники демонстрируют всему миру, что не намерены останавливаться в терроре против всех стран, отказывающихся подчиняться коалиции Эпштейна. Эта коалиция существует против Кубы даже дольше, чем против Ирана. Достаточно упомянуть, что против десятков резолюций ООН, осуждающих самую длительную в истории человечества блокаду Кубы Вашингтоном, когда за отмену антикубинских санкций голосовали от 117 до 188 и более стран мира, против Острова свободы всегда неизменно были только две страны – США и Израиль. А значит Куба, как и Иран, сейчас воюет не только за себя, но и за весь свободный мир, который не хочет, чтобы их детей насиловали и убивали власть имущие педофилы-сатанисты.

Автор: Олег Саров