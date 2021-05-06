Горшенев «Крутится карусель» (максисингл)

Исполнитель: Горшенев, Название: «Крутится карусель», Стиль: рок, Год: 2020

Всегда очень интересно и познавательно знакомиться с первыми ласточками от новых проектов, созданных после распада старых и успешных групп. Нигде, пожалуй, больше не встретишь такого неповторимого сочетания бравады, горечи, сомнений, надежд на будущий успех и попытку как-то осмыслить сложившуюся ситуацию. Вот и четырехпесенный дебютный сингл проекта «Горшенев» влечет уже своей обложкой, на которой праздничная карусель сверкает всеми красками, но подвешенные на ней кони никак не могут выбраться из плена, а всадники — давно сброшены.

В заглавной песне объясняются причины такого положения дел. Поскольку карусель все набирает обороты, удержаться на ней все сложнее, а значит только и остается, что либо покорно «вертеться», либо «вертеть» всех и вся. Заполошная (но при этом тщательно выстроенная аранжировка) только подчеркивает эту тревожную круговерть. Попытки остановиться ничего не меняют: стоп-кран оказывается в руках, а значит тебя еще плюс ко всему могут обвинить в порче имущества (читай — в развале процветающей группы).

Терзания по поводу сделанного выбора ощутимы и в следующей песне «Разорванные фото». Почти рэповые речитативные куплеты намекают на те новшества стилистики, которые начали появляться в песнях Алексея Горшенева после роспуска «Кукрыниксов». Уничтоженные фотографии напоминают о прощании с прошлым. Поразительно, но песней примерно на ту же тему («горят мои фотографии») начинался в 2008-м диск «Смысловых Галлюцинаций» «Сердца и моторы» - первый после смены состава. С одной стороны, в горшеневских «Разорванных фото» сквозят сожаление и страх. С другой — ощутимо ожидание следующего этапа, поскольку обрывки порванных снимков непременно соберутся в новом порядке.

Окончательное примирение с действительностью настает в величественной песне «Рожденный быть звездой». Нынешний Алексей Горшенев очень любит рассказывать о том, как важно суметь выбраться и тягостных повторяющихся жизненных ситуаций — той самой крутящейся карусели или буддистского «колеса Сансары». И в «Рожденном быть звездой» приходит понимание того, что раз ты выбрал этот путь постоянного преодоления, значит тебе суждено все время оставаться на краю.

Все три перечисленные песни вошли потом в полноценный альбом проекта «Горшенев» «Звездный мусор». Но есть и эксклюзивный трек — ремикс барабанщика Михаила Фомина на «Царя зверей», позволяющий танцевать даже с камнем на сердце под мотивирующие фразы «больше не сдамся» и «счастье так близко». Все-таки важно вовремя разрезать пуповину, чтобы потом не страдать всю жизнь.