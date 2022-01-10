Tequilajazzz, 13 января, «ГлавКлуб»

18:21 10.01.2022

Фронтмен великой русской группы Tequilajazzz Евгений Федоров вежливо настаивает на том, что ее предыдущий альбом "НЕБЫЛО" - коллекция творчески переосмысленных песен "Текилы" разных лет - является номерным, и кто мы такие, чтобы с ним спорить

И все-таки важность момента сложно переоценить: осенью у Tequilajazzz вышел первый за 12 (!) лет электрический альбом "Камни", где каждая из песен - новая не только по форме, но и по содержанию.

Теперешний состав "Текилы" остается неизменным на протяжении вот уже пять лет, уже не раз доказав свою состоятельность как в студии ("Камни" - начало новой альбомной трилогии), так и живьем. За эти годы обновленные Tequilajazzz отыграли несколько концертных программ: в электричестве и акустике, меняя акцент с одного классического альбома на другой, а то и вовсе исполняя один из них - "Целлулоид" - с первой до последней ноты.

В Главклубе особое внимание будет уделено новым песням, одна из которых, "Никого не останется", успела угодить в профильный хит-парад "Чартова дюжина", а еще две или три напрашиваются на статус instant classic. Но "Текила" всегда славилась своей щедростью, поэтому прозвучат на концерте и старые вещи - со "Стреляли?" и "Вируса", с "Выше осени" и того же "Целлулоида", а если очень хорошо попросить, то и программная "Бляха-муха".

