«Тихая ночь»: ищу веру на конец света

«Тихая ночь»: ищу веру на конец света

Американо-британская черная комедия «Тихая ночь» вышла в российский прокат в конце января

Сочельник, недалекое, надо полагать, будущее. Приличная британская семья ждет ораву гостей в рождественскую ночь. Деятельный сын четы пытается накрошить салат, но до крови рассекает палец. Двух мальчиков-близнецов папа отмывает в ванне. Капризная девочка гостья уточняет, не забыли ли ей приготовить карамельный пудинг?

Гости, правда, подобрались еще те: лесбийская пара, кокетливая нимфоманка со своим толстым супругом и прочий панноптикум. Ждешь грандиозного конфликта и бардака. Но у героев есть проблемы посерьезнее. Дело в том, что аккурат в рождественскую ночь по Британии (а может, и по всей земле) распространится смертоносный газ, который не оставит шансов никому. Расписавшееся в своем бессилии правительство может предложить своим гражданам разве что принять ядовитых таблеток для скорейшего избавления от мучений.

Американцы мастаки снимать апокалиптические фильмы самых разных жанров. Ближайшей параллелью к «Тихой ночи» оказывается недооцененная лента «Ищу друга на конец света», тем более — в обоих фильмах главную роль сыграла Кира Найтли. Однако при всем сходстве ситуации реакция героев на грядущий катаклизм в картинах все же разная.

Если в «Ищу друга на конец света» большинство предсказуемо пускается во все тяжкие, то в в «Тихой ночи» царит тягостная молчаливая обреченная обреченность.
Такой ракурс оправдан еще одним важным контекстом фильма. Не забываем, что перед нами — время Рождества, которое в современном западном мире окончательно профанировалось. Тут возникают ассоциации с «Крампусом», где тоже несколько семейств, отмечающих праздник, постигают на своей шкуре неутешительный вердикт: «Дух Рождества покинул нас». Но, опять же «Тихая ночь» оказывается не такой заполошной — во многом благодаря иронично переосмыленному и вынесенному в заглавие традиционному рождественскому канту.

Казалось бы, создатели фильма загнали себя в такие тесные рамки, где нет пространство для маневров. Но фильм поднимает множество социальных проблем — от сваливания всех бед на «агрессивных русских» до эвтаназии и суицида. Отношение к ним демонстрируется вполне здравое. Однако самое главное то, что авторы «Тихой ночи» пытаются ответить на один из главных мировоззренческих вопросов: « Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»

Кадры с сайта kino-teatr.ru 

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