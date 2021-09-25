Герой или «притеснитель бедных деток»: почему травят спасшего своих студентов пермского профессора Сыромятникова?

После пермской трагедии началась отдельная медиаистория, указывающая на возникновение в российском обществе серьезного смыслового раскола между «традиционалистами» и «либералами»

Причем не в сфере «высоких» материй или политической идеологии, а на уровне обычных житейских вещей. Либерализация отечественной молодежи ведет к ее тотальному отрыву от реальности и утрате ею здравого смысла.

Суть проблемы в том, что во время расстрела в Пермском государственном университете 20 сентября часть преподавателей продолжили вести занятия. В их числе оказался и профессор, доктор филологических наук Олег Сыромятников, видный специалист по творчеству Федора Достоевского. Проводя занятия в аудитории на пятом этаже здания университета, он не стал прерывать учебный процесс. Закрыв ведущую в аудиторию металлическую дверь (по словам некоторых очевидцев, дверь закрыла мама одной из студенток, что принципиально ситуацию не меняет), Сыромятников успокоил студентов и продолжил читать материал. При этом он заранее перезвонил в деканат, где ему сказали действовать именно таким образом. В итоге дверь в аудиторию была открыта только для бойцов ОМОНа. Никто не погиб и никак не пострадал.

Однако действия Сыромятникова вызвали острую общественную дискуссию. Часть студенток начали раздавать комментарии, в которых профессор представлялся бездушным чудовищем, из-за которого они якобы могли пострадать. Эту мысль подхватили очень многие либерально настроенные журналисты и блогеры.

«Мы полтора часа сидели и ждали смерти… Нам повезло, когда мы вышли из университета и нас никто не застрелил из окна. Но есть люди, которым не повезло сегодня. И уже этого не исправить…», — драматично заявила одна из студенток.

«Продолжал он лекцию не откуда-нибудь из безопасного места, а из той же аудитории, за стенами которой гремели смертельные выстрелы. Он же пусть и высокообразованный, но такой же хомо сапиенс, как и его юные ученики, которому в случае угрозы жизни спасаться велит не разум, а инстинкт. Может, увлеченный своей темой профессор просто недооценил степень этой угрозы?!... робкие попытки его оправдать тонут в дружном хоре студенческих обличений… Может, при таком багаже знаний он просто смерти не боится?!...», — пишет журналистка одного известного московского издания.

А некая писательница начала рассуждать о тактических аспектах инцидента и способности металлической двери выдержать выстрел из дробовика, ставя под сомнение целесообразность действий Сыромятникова и восхваляя других педагогов за то, что они давали студентам прятаться под столы и парты.

Другой свободолюбивый экономический блогер намекнул со ссылкой на студентов на «ложь» Сыромятникова и иронично прошелся по тому, что у профессора якобы не было «боевого опыта», позволяющего ему трезво оценить ситуацию…

Как мы видим, главные критики профессора - это представители так называемого креативного класса, стоящие на либеральных позициях. Блогеры, феминистки, творческие студентки, финансовые эксперты, модные журналистки…

Однако реакция на действия Сыромятникова со стороны тех, кто не понаслышке знает, что такое терроризм и как с ним бороться, совсем другая.

«Паника - это не просто максимальная степень страха. Это ощущение, что сделать больше ничего нельзя, и что бы ты ни делал - хуже не будет. Поэтому люди и начинают метаться, часто усугубляя ситуацию. Но совсем безвыходные ситуации случаются редко, однако, чтобы понять это - нужно вернуть себе способность думать. На мой взгляд, Олег Сыромятников в той ситуации сделал самый правильный выбор, предотвратив панику и сохранив подростков живыми и здоровыми. Ему и самому нужно было время, чтобы справиться со стрессом и избежать неверных решений, и детей нужно было удержать от беспорядочных метаний и выпрыгиваний в окна с пятого этажа. Так что считаю, что он поступил грамотно и мужественно», — написал в своем Телеграм-канале экс-министр государственной безопасности ДНР Александр Ходаковский, который до начала войны в Донбассе служил начальником отдела центра специальных операций «А» СБУ по Донецкой области.

Что характерно, боевой офицер, годами занимавшийся борьбой с терроризмом и одним из первых поднявшийся против наступающей на Донецк украинской армии, не увидел никаких проблем ни с решением закрыть металлическую дверь, ни в нежелании профессора загонять студенток под парты.

Полностью поддерживают Сыромятникова и специалисты в области человеческой психологии.

«Мне понятно поведение профессора Сыромятникова. Вероятно, он весьма выдержанный человек с высокой степенью самоконтроля и пониманием психологии толпы, а также возможных последствий панических настроений в больших группах людей, что может привести к невероятно кровавым последствиям, даже без стрельбы… Профессор принял весьма взвешенное решение, забаррикадировавшись в аудитории и попытавшись предотвратить распространение волны паники среди студентов… Если предположить, что студенты покинули бы аудиторию, пытаясь эвакуироваться из здания, они с большей вероятностью могли бы попасть под пули стрелка, нежели оставаясь в забаррикадированной аудитории… Очевидно, благодаря действиям Сыромятникова в аудитории не было паники, люди не прыгали из окон, не создалось давки на выходе и никто не погиб», — заявил прессе известный психиатр и психотерапевт Кристо ван Меер.

К чьим оценкам поведения человека в экстремальной ситуации мы прислушаемся скорее: боевого офицера и психиатра или блогеров-феминисток и девочек-студенток?

Впрочем, вскоре стали ясны источники спокойствия и выдержанности профессора. Как оказалось, до прихода в науку и педагогику он служил в органах МВД и дошел до звания подполковника в уголовном розыске. Для тех, кто не знает, сотрудники УГРО – это именно те парни, которые каждый день ходят под бандитские пули и ножи, разыскивая и задерживая преступников, подозреваемых в совершении преступлений общеуголовного характера. Их клиенты – не банкиры, отмывающие грязные деньги, и не коррупционеры в дорогих костюмах, а убийцы, грабители, разбойники и рэкетиры. Поэтому говорить об отсутствии у Сыромятникова «боевого опыта» - достаточно забавно.

На волне травли профессора в его защиту поднялась часть его же студентов. Один из ребят, находившихся в тот момент в аудитории, назвал действия преподавателя полностью правильными и посмеялся над теми, кто призывал «баррикадировать» дверь, так как она банально открывается наружу… Действия же своих одногруппниц он охарактеризовал как чересчур экспрессивные и неосмысленные.

Другие защитники профессора и вовсе ставили вопрос ребром: сколько человек пострадало в аудитории от стрельбы или падения из окон? Ни одного? Так в чем проблема?

Проблема, судя по всему, в достаточно странном и оторванном от жизни мировоззрении креативного класса, которое, к сожалению, в наши дни массово дублирует молодежь.

«Сыромятников симпатичен поколению, для которого ориентир даже не Достоевский, а советская литература о свершениях, лишениях, общей цели и преодолении трудностей. Им стыдно говорить о деньгах и своем удовольствии, эгоизм и гедонизм для них ругательные слова. В воспитании своих детей они руководствуются принципами сытости, обутости-одетости и обученности. Всяческие душевные терзания есть признак слабости и допустимы разве что у девочек. Их цель не познать себя (как у их современных оппонентов), а восстановить страну после войны, а то и снова выиграть эту войну. И при таком целеполагании их спартанское, аскетичное воспитание вполне оправданно. Сыромятников и его лагерь будто все эти годы готовились к войне. И встретили ее с холодной головой и железной волей, заперев дверь и продолжив читать лекцию… Условно советское поколение стремилось как можно быстрее повзрослеть, современное поколение отодвигает взросление и ответственность как можно дальше… Отсюда, кстати, их гиперобразованность – второе и третье образование, всевозможные курсы и тренинги позволяют максимально долго сохранять себя в статусе студента, а значит, не-взрослого, не несущего ответственность за свою жизнь. Их поддерживают модные психологи, всячески поощряя инфантилизм общества…», — блестяще описала проблему журналистка «Взгляда» Елена Кондратьева.

Креативную публику, очевидно, больше бы устроил профессор в розовой футболочке, который бы схватил студенток за руки и визжал вместе с ними: «ой, девааачки», демонстрируя тем самым сопереживание и полное моральное слияние.

Вот только был бы от этого толк?

Что произошло бы, не успокой профессор юных дев, которые начали получать новости о происходящем в университете из своих смартфонов?

Какова могла быть реакция студентов на стресс, если бы профессор не охладил их эмоции?

Очевидно, либо стремление убежать, либо полный ступор.

Неконтролируемое паническое бегство вполне могло окончиться устремлением толпы девочек на нижние этажи, где как раз шла стрельба, или прыжками с пятого этажа.

Но ничего этого не произошло. Благодаря профессору Сыромятникову. Мужлану. Поклоннику ненавистного продвинутой публике Достоевского. Православному. Да еще ко всему тому же носящему такую «немодную» бороду…

Два ключевых вопроса безопасности студентов были решены. Металлическая дверь закрыта, и паника предотвращена. Никто не только не погиб, но даже не получил ни одной царапины. А если кому-то нужны после этого «психологические коучинги», то обращаться за ними, наверное, нужно все-таки не к профессору филологии, а к профильному специалисту.

Будем надеяться, что травля профессора в итоге будет прекращена, а он – получит за свои действия заслуженную награду.

Однако сама ситуация подсветила чудовищную проблему, угрожающую существованию целостного общества.

Судя по всему, рядом с нами стремительно растет количество инфантильных совершеннолетних людей, руководствующихся в своих действиях исключительно эгоистично-индивидуалистичными эмоциями и напрочь нежелающих прислушиваться к голосу здравого смысла. И их поведение – как в банальных бытовых ситуациях, чреватых проблемами в сфере общественной безопасности, так и в глобальных вопросах – вроде политики, совершенно непредсказуемо.

Кстати, сами участившие в наших учебных заведениях «колумбайны» - это в значительной мере также последствие того самого эмоционального индивидуализма. Почему советским школьникам и студентам практически не приходило в голову взять ружье (а охотничье оружие в СССР было долгое время на порядки доступнее, чем сегодня) и отправиться убивать одноклассников? Возможно, потому что им меньше рассказывали о том, какие они «важные личности», и не создавали им условий для бессмысленных саморефлексий?

Судя по действиям китайского руководства, резко взявшегося в последнее время за коррекцию культурно-педагогической политики, в КНР угрозу инфантилизации и роста уровни безответственности молодежи уже осознали. Может быть, пора уже обратить на это внимание и нам?

