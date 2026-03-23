Россиянам старше 60 лет могут запретить входящие звонки из-за рубежа

Россиянам старше 60 лет могут ограничить возможность принимать международные звонки на стационарные телефоны — такая мера предусмотрена в обновленной версии второго пакета антимошеннических инициатив, с которой ознакомился Forbes.

Документ уже прошел первое чтение 10 февраля и сейчас готовится ко второму. Ранее предлагалось полностью блокировать входящие звонки из-за рубежа, если абонент заранее не уведомит оператора о желании их принимать. В новой редакции подход смягчили: ограничения могут коснуться в первую очередь пожилых пользователей.

Кроме того, теперь любой абонент мобильной или стационарной связи сможет самостоятельно установить запрет на международные звонки. При этом нововведение не затронет номера стран из Союзного государства.

Еще одно изменение касается сим-карт, которыми пользуются дети. Если раньше родителей обязывали уведомлять операторов о передаче таких карт, то теперь это стало правом, а не обязанностью. При этом для «детских» сим-карт вводится дополнительное ограничение: операторы не будут отправлять на них СМС с кодами подтверждения, например, для авторизации или совершения важных действий.

  1. 23.03.2026, 23:01
    Гость: Бобер

    Занимать высшие посты (пост президента и министерские посты) после 70-и запрещено. Убирайте старперов.

  4. 23.03.2026, 22:16
    Гость: А

    чё это вдруг в 60 и пожилой? Работать не пожилой,а на звонки отвечать пожилой.Тогда и этого надо отстранять,а то верит клиентам Эпштейна,всяким "духам Анкориджа".Тут вообще надо задуматься о дееспособности Матвиенко, Терешковой,да и самого старца,тоже ведь звонки принимает.

Все комментарии (35)
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

