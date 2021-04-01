Самый ранний овощ. Что нужно знать о редисе?

16:59 1.04.2021

Редис не зря пользуется большой популярностью у огородников.

Ведь это самый ранний овощ, первый, который можно сорвать с грядке на своем участке. Его сажают на всех дачных участках, но делают это всегда весной. А можно ли посадить редиску осенью в расчете на ранний весенний урожай?

Можно ли сажать весной

Получить весной корнеплоды редиса при осенней посадке вполне возможно, причем происходит это раньше, чем при весеннем посеве. Для этого нужно накрыть посадки, чтобы семена не замерзли во время зимы. Расход семян увеличивается: сажают гуще, так как не все могут весной взойти. Но выжившие семена дадут крепкие и сильные ростки. Они приобретут устойчивость, напитаются весенней влагой и пройдут естественную стратификацию. Те огородники, что попробовали посадить редис осенью, уже не отказываются никогда от такого способа.

Когда сажать редис

Сеять семена редиса нужно после наступления устойчивой холодной погоды, чтобы они не взошли осенью и не погибли от заморозков. Почва должна подмёрзнуть, а температура воздуха держаться на уровне -1°С.

Какие сорта редиса можно посадить под зиму

Выбирая сорт, обращают внимание, чтобы сорт был морозоустойчив, не стрелковался и не боялся недостатка света. Таким требованиям отвечают популярные сорта: Розово-красный, Заря, Жара. Эти корнеплоды созревают в течение месяца после всходов, имеют хороший вкус и лёгкую горчинку.

Как подготовить семена к посеву

Проверяют семена на всхожесть, сделав солевой раствор. Плохие семена всплывают и их выкидывают. Потом проводят обеззараживание в слабом растворе марганцовки в течение 30 минут. Промывают семена и снова просушивают. Эти манипуляции помогут избежать болезней и вырастить крупные корнеплоды. Семян для осенней посадки берут вдвое больше, чем весной.

Правила осенней посадки редиса

Выбирают место для грядки под редис на возвышенности, чтобы весной снег быстрее сошел, а посевы обогрело солнцем. Редис можно сажать на место, где до этого росли картошка, помидоры, огурцы, чеснок, бобы и горох. Капуста, дайкон и редька в предшественники не годятся и их лучше избегать. Убирают ботву овощей после сбора урожая и сразу готовят грядку к новому посеву. Землю перекапывают, удаляя сорняки. При перекопке вносят удобрения: аммиачную селитру, суперфосфат и сульфат калия. Можно внести перегной или компост. После внесения удобрений землю еще раз хорошо рыхлят и чертят борозды с расстоянием друг от друга в 20 см. семена тоже раскладывают по одному через 3 см. Сверху посевы засыпают сухим грунтом, накрывают мульчей и лапником. После появления снега его подсыпают на грядку для защиты от морозов.

Уход за редисом

Уход за редисом начинается весной после наступления теплой погоды. Убирают лапник, скидывают мульчу и ждут появления всходов. Поливают по мере необходимости при сухой погоде. К редису по желанию можно подсадить огурцы или капусту. На бедной почве проводят подкормку травяным настоем. Для этого набивают в ведро траву, заливают водой, добавляют куриный помет, и настаивают до окончания брожения 1-2 недели. Настой разводят водой напополам и поливают всходы, стараясь не попасть на листву.

Заключение

Осенний посев редиса имеет свои преимущества . Это не сложно и под силу любому огороднику. важно только выбрать солнечное место, соблюдать севооборот и создать укрытие над грядкой.

