Советы по уходу за садом на подоконнике

12:38 5.04.2021

Весна - это время, когда многие из вас начинают превращать свой подоконник или балкон в небольшой сад с домашними цветами, зеленью и овощами.

Понятно, что таким способом вы не сможете вырастить большой урожай, но выращенные в домашних условиях лук, зелень, перец и другие растения доставят больше удовольствия, чем купленные в магазине, а также будут очень привлекательно смотреться в красивых горшках. В этой статье мы рассказываем, как «заложить» и сохранить свой сад в городских условиях.

Благоприятные условия для растений

В процессе выращивания растениям необходим солнечный свет, поэтому желательно размещать их там, где солнце светит большую часть дня. Если солнечного света нет, можно купить семена и саженцы растений, которые будут хорошо себя чувствовать даже в тенистых условиях. Всегда следует учитывать, что у разных растений могут быть разные условия выращивания.

Выбор емкостей

Для посева и посадки можно использовать ящики, горшки, пластиковые емкости, а также различные менее традиционные решения - плетеные корзины, ведра, стеклянные банки и даже полиэтиленовые пакеты.

Подготовка почвы

Если вы создаете свой сад с нуля, то начинать нужно с покупки выбранных семян и подготовки почвы. В качестве таковой можно использовать обычный садовый чернозем, богатый минералами и питательными веществами, но не слишком песчаный или глинистый. Если у вас нет почвы, содержащей дополнительных питательных веществ, вы сможете удобрять растения во время их роста гранулами или жидкими удобрениями.

Посев семян

Крупные семена можно сеять рядами на определенном расстоянии, в зависимости от того, насколько большим может вырасти растение. Таким образом, растения могут расти до тех пор, пока их не пересадят в контейнер большего размера. Мелкие семена можно высевать вроссыпь и пикировать, когда разовьется первая пара настоящих листьев. Важно не упустить момент пикирования, так как дальше корневая система начинает стремительно развиваться, и перенос в другой горшок может травмировать растение.

Регулирование влажности почвы

Дренаж - керамзит или слой декоративной гальки на дне емкости, а также отверстия в самом дне емкости помогут отрегулировать влажность в почве, чтобы почва впитывала столько влаги, сколько ей нужно. В настоящее время можно приобрести горшки, у которых уже есть специально разработанная дренажная система. Следует соблюдать регулярный полив растений в зависимости от уровня тепла и влажности в помещении, но в любом случае почву нельзя ни переувлажнять, ни пересушивать.

Какие растения выбрать?

Для выращивания на балконе и в помещении подойдут различные травы и овощи, такие как базилик, эстрагон, иссоп, мелисса, мята, орегано, розмарин, шалфей, кресс-салат, сельдерей, петрушка, помидоры черри, перец чили, клубника, огурцы и другие растения. Из цветов лучше выбрать низкорослые виды: бегонию, герань, фуксию, петунию и др.

Базилик хорошо растет в солнечных условиях. Лучшее время для его посева - начало или середина апреля. Чтобы базилик быстро и успешно прорастал, температура воздуха следует довести до 28 С. Чтобы базилик получился густым, ему следует подкрутить верхушки, чтобы задержать цветение и повысить урожайность. Для полного созревания перца чили потребуется около 70-80 дней. Сеют семена в рыхлую плодородную почву не глубже 1 см. Они также любят солнечный свет, а температура в помещении не должна быть ниже 20 C.

Сеять помидоры черри лучше всего не ранее февраля. Семена высевают во влажную, теплую и рыхлую почву, емкость можно накрыть пленкой для поддержания влажного климата. Если температура воздуха на уровне 28 C, семена прорастут через 7-9 дней, а через 2 недели всходы можно пересаживать в богатую питательными веществами почву. Саженцы помещают в светлую теплую комнату, регулярно поливают и удобряют, пока растения не зацветут и не начнут давать плоды.

