ГРИНДЕРС «Моника» (интернет-сингл)

«Поминки, поминки — такие вечеринки», - разухабисто пели герои фильма «Квартет И» «Быстрее, чем кролики». И ведь, как в воду глядели! С одной стороны, тема похорон и смерти в отпавшем от веры обществе, необоснованно считается табуированной. С другой — поминки у нас обычно не выполняют своей ритуальной функции, быстро превращаясь в банальную пьянку с ярмаркой тщеславия, и это, конечно, две стороны одной медали.

Группа «ГРИНДЕРС», хорошо разбирающаяся в менталитете провинциальных «гламурных кис», решила освоить в новой песне «Моника» благодатную тему поминок. Героиня приходит проводить в последний путь деда подруги, стараясь не отсвечивать, хотя и отдавая дань гастрономическим изыскам местного ресторана. Ее медитативное состояние нарушает появление на горизонте одетой в Гуччи с ближайшего ПВЗ знакомой Ирки, которую она презрительно именует «Моникой Белуччи с Туапсе». Весь благоговейный настрой сразу куда-то улетучивается, и начинается типичная женская «школа злословия». В этом виноваты даже не столько участники поминок, сколько рутинность нынешней периферии, где поминки оказываются едва ли не единственной возможностью себя показать и других посмотреть.