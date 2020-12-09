Описание Венгрии

18:26 9.12.2020

Что такое термальные воды? Это молодость, здоровье, красота

Какую страну просто переполняет это природное богатство? Да, да, именно Венгрию. Ведь 80% подземной территории Венгрии - термальные воды.

География и климат



Венгрия - страна в Центральной Европе, уютно расположившаяся на Среднедунайской низменности между двумя крупными горными системами - Альпами и Карпатами. Гордость Венгрии - озеро Балатон, крупнейшее озеро Центральной Европы, на берегах которого расположились прекрасные отели и лечебницы.

Еще более знаменитым, но уже как самое большое термальное озеро планеты, является озеро Хевиз.

Рельеф Венгрии разнообразен и прекрасен: зеленые долины перемежаются с лесистыми холмами, горы встречаются со степью, а известные реки Тиса и Дунай соединяются в единый водный бассейн.

Климат Венгрии умеренно-континентальный, с комфортными зимними и летними температурами, а также теплой продолжительной весной и такой же осенью.

Зимой температура воздуха около -1С, летом до +22С. Среднее количество осадков и редкие ветры создают прекрасные климатические условия для оздоровительных туров в Венгрию.

Государственное устройство



Республика Венгрия - парламентская республика. Глава государства - президент.

Столица - Будапешт. Государственный язык - венгерский.

Религия



Большая часть населения Венгрии (67%) относят себя к католикам, далее идут протестанты (25%), затем иудеи и православные.

Венгерский парламент

Время



Разница с московским временем - минус 2 часа.

Деньги



Национальная валюта Венгрии - венгерский форинт (HUF).

Виза в Венгрию



Гражданам СНГ нужна виза в Венгрию. Венгрия является страной Шенгенского соглашения, поэтому выдает шенгенские визы.

Чаевые



Чаевые уместны в кафе и ресторанах. Однако не стоит их оставлять на столе, правильным будет вручить чаевые официанту в руки при оплате счета.

Традиции



Приятной национальной чертой венгров является привычка здороваться даже с незнакомыми людьми (в магазинах, ресторанах, транспорте).

Документы, удостоверяющие личность, по венгерским законам, необходимо держать всегда при себе.

Венгерская кухня



Одно упоминание о венгерской кухне возбуждает аппетит, а воображение рисует огромные порции гуляша, жаркого с паприкой и овощных салатов.

В Венгрии действительно готовят много и вкусно.

И не стоит бояться, что венгерские блюда слишком жирны - их калорийность прекрасно компенсируется обилием свежей зелени и овощей.

Чтобы узнать Венгрию "на вкус", попробуйте местный суп-гуляш или паприкаш, а также любимый многими рыбный суп "халасле".

Пусть вас не удивляет обилие рыбных блюд в ресторанах - у Венгрии нет выхода к морю, но зато есть много чистейших озер, где ловится очень вкусная рыба. Разводят в горных озерах страны и форель, из которой готовится много великолепных блюд.

Отдых в Венгрии запомнится и любителям сладкого: блинчики "гундель" и галушки по-шомлойски можно попробовать только в местных кафе.

Венгерские вина хорошо известны во всем мире. Великолепное токайское можно не только дегустировать, но привезти домой в качестве сувенира.

Лечебные курорты Венгрии



Венгрия хорошо известна, прежде всего, своими бальнеологическими курортами. Большинство из них расположено на берегах целебного озера Хевиз и красивейшего озера Европы Балатон.

Около 60 000 минеральных и более 1 300 термальных источников, более 720 пещер официально зарегистрировано в Венгрии. Купальни с целебной водой есть не только в лечебницах, но даже в старинных замках и пещерах. Купание в термальной воде благоприятно сказывается на состоянии нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и кожи.

Лечебные воды используются не только для купания, но и для приема внутрь, помогая улучшить обмен веществ, наладить работу органов пищеварительной системы организма.

В пяти карстовых пещерах проводится спелеолечение.

Самые известные лечебные курорты Венгрии - бальнеогрязевой Хевиз с прекрасной ревматологической клиникой, столица термальных вод Будапешт, кардиологический курорт Балатонфюред, элитные курорты Дьюла и Бюк, семейный город-курорт Дебрецен, курорт Матрадереске с его моффетами (или сухими ваннами), лечащими атеросклероз, пещерный курорт Тапольща, Харкань, воды которого прекрасно снимают стрессы. Список курортов Венгрии велик и каждый из "центров здоровья" хорош по-своему.

Балатон

Горнолыжные курорты Венгрии



В Венгрии горы невысоки, поэтому горнолыжных курортов немного. Лучшим горнолыжным курортом Венгрии считается Матра, расположенный в 100 км от Будапешта. Самый крупный лыжный парк страны находится на северном горном массиве Бюкк.

Отели Венгрии



Отели Венгрии обладают приятной особенностью: при высоком уровне сервиса их цены довольно демократичны. Для комфортного отдыха в Венгрии туристам может быть предложено не только размещение в отелях, но и в хостелях, частных домах, санаториях и даже замках.

В последнее время стали очень популярными свадебные туры в Венгрию. Молодым предлагается провести торжество и расположиться на отдых в великолепных дворцах и замках. Удовольствие не из дешевых, но пользуется большой популярностью у состоятельных туристов.

Что посмотреть



Кроме осмотра живописных ландшафтов Венгрии, туры в Венгрию предлагают знакомство с множеством культурных и исторических достопримечательностей страны.

Самый богатый на достопримечательности город Венгрии - Будапешт.

После посещения столицы туристы чаще всего стремятся наведать другое известное место - озеро Балатон, а затем курорт Хевиз с одноименным озером, посмотреть средневековую архитектуру Эгера и посетить прекрасный остров Маргит.

Любители природы могут совместить отдых в Венгрии с посещением национальных парков и заповедников, где можно увидеть редкие виды птиц, а также побродить по сталактитовым пещерам Аггтелек.

Что нужно помнить



В Венгрии не исключено воровство и мошенничество. Будьте бдительны, избегайте общения с цыганами. Документы и деньги лучше хранить в сейфе отеля.

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