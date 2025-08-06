musica di strada «Под тенью Спаса на Крови» (интернет-сингл)

musica di strada «Под тенью Спаса на Крови» (интернет-сингл)

Исполнитель: musica di strada, Название: «Под тенью Спаса на Крови», Стиль: акустический шансон, Год: 2025

Под звучным псевдонимом musica di strada записывается Арам Бадалян — академический музыкант, альтист, артист оркестра. Но в своих сольных песнях он не идет по пути чрезмерного усложнения, а, напротив, предпочитает интеллигентный шансон без малейших ухищрений. Но новая песня musica di strada «Под тенью Спаса на Крови» доказывает, что и в предельно простых и даже безыскусных по форме песнях можно говорить о вещах всеобъемлющих.

Неповторимая питерская атмосфера ощутима в этой песне с первых же строк. У слушателя вежливо спрашивают позволения рассказать очередную историю любви. А как тут не позволить, когда в песне шаг за шагом прослеживается путь к Царствию Небесному? Сначала храм кажется, не более, чем приметой питерского пейзажа. Но следом, как детали пазла, складывается ситуация обретения благословленных свыше отношений. Сначала появление девушки расценивается как «верный знак», также важна такая деталь, как отражающаяся в ее глазах синь. В итоге герой приходит к благодарности за жизнь в этом городе здесь и сейчас и прощению людей. Так ненавязчиво в песне выстраивается самая главная триада — Бог, Родина, Семья.

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