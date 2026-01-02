Медведев жестко высказался о новогоднем обращении президента Финляндии

Не было безработицы,инфляции,по сравнению с нынешней-преступности считай не было,это я об эпохе дорогого Леонида Ильича.

Не надо тут о 20-х-30-х, в которых присутствующие как и я, не жили.Можно было спокойно оставить коляску с ребенком и зайти в магазин или аптеку.

Дети гуляли на улице с ключами на шее.

Мир был.До конца 80-х.Потом началось по окраинам стычки на нац.почве.

До этого Горбачев 5 лет галеру раскачивал.

Гражданская война в СССР закончилась — 25 октября 1922 (отдельные боестолкновения — до 19 июня 1923 года).и 65 с лишним лет в стране не было гражданских столкновений. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ не то,поэтому не в счет

Какое время тяжелое и сложное было.Не сравнить с нынешним.

Это я о том,что было спокойное мирное время без потрясений, переворот,телевизионных истерик ,которым у нас уже 15 лет.

ОТ ТОГО ЛЮДИ ПСИХОВАННЫЕ и злобные.

ТОГДА ЛЮДИ БЫЛИ спокойные , добрее,не оскорбляли жителей соседних республик-Украины, Молдавии,Латвии и тд.

и Польши, Финляндии,Великобритании

.

БЫЛ МИР И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

Большинство граждан всё устраивало. ИМ НЕЗАЧЕМ БЫЛО

=при большевиках такое вряд ли кто-нибудь осмелился сказать, хотя многие так думали.=

ТАКОЕ ГОВОРИТЬ,ПОТОМУ ЧТО ОНИ НИ О ЧЁМ ТАКОМ НЕ ДУМАЛИ

они просто жили учились,работали,растили детей и знали ,что будет через 5-10 лет.

НЕЗАЧЕМ им было власть ругать.

Властью были недовольны спекулянты,воры и мошенники,любители ЗАГРАНИЦЫ.

ОНИ паскудные анекдоты и сочиня

А что на их дом может прилететь бомба или ракета-