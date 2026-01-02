Медведев жестко высказался о новогоднем обращении президента Финляндии
Финляндии придется дорого заплатить за свою «гнусную русофобию», и отношения двух государств изменились навсегда. Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новогоднее выступление финского президента Александра Стубба в соцсети X.
«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою гнусную русофобию», — написал зампред Совбеза на английском языке.
Предположительно, упоминая 1917 год, Медведев отсылал к согласию большевиков с независимостью Финляндии и ее становлению независимым от бывшей Российской империи государством. Он также указал, что граждане североевропейской страны «уже платят» за русофобскую политику своего правительства, пишет Lenta.ru.
Ранее Стубб в новогоднем обращении к согражданам коснулся темы отношений с Россией и конфликта на Украине. По его словам, контакты с Москвой «изменились навсегда». Он также пообещал сделать все возможное для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что не все пункты мирного урегулирования будут справедливыми для Киева.
Этим алко-секретарям лучше бы ответить на вопрос - зачем вы народу? и чем вы вообще отличаетесь от евро-пид.ров, жидов, продажных турков, и прочей нечисти.
Что нам дает государство РФ, чтоб его защищать? конкретно что?
Лично мне без разницы если финнов не станет, а если не станет госдумы и министров РФ, то я даже тортик куплю.
Не было безработицы,инфляции,по сравнению с нынешней-преступности считай не было,это я об эпохе дорогого Леонида Ильича.
Не надо тут о 20-х-30-х, в которых присутствующие как и я, не жили.Можно было спокойно оставить коляску с ребенком и зайти в магазин или аптеку.
Дети гуляли на улице с ключами на шее.
Мир был.До конца 80-х.Потом началось по окраинам стычки на нац.почве.
До этого Горбачев 5 лет галеру раскачивал.
Гражданская война в СССР закончилась — 25 октября 1922 (отдельные боестолкновения — до 19 июня 1923 года).и 65 с лишним лет в стране не было гражданских столкновений. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ не то,поэтому не в счет
Какое время тяжелое и сложное было.Не сравнить с нынешним.
Это я о том,что было спокойное мирное время без потрясений, переворот,телевизионных истерик ,которым у нас уже 15 лет.
ОТ ТОГО ЛЮДИ ПСИХОВАННЫЕ и злобные.
ТОГДА ЛЮДИ БЫЛИ спокойные , добрее,не оскорбляли жителей соседних республик-Украины, Молдавии,Латвии и тд.
и Польши, Финляндии,Великобритании
.
БЫЛ МИР И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.
Большинство граждан всё устраивало. ИМ НЕЗАЧЕМ БЫЛО
=при большевиках такое вряд ли кто-нибудь осмелился сказать, хотя многие так думали.=
ТАКОЕ ГОВОРИТЬ,ПОТОМУ ЧТО ОНИ НИ О ЧЁМ ТАКОМ НЕ ДУМАЛИ
они просто жили учились,работали,растили детей и знали ,что будет через 5-10 лет.
НЕЗАЧЕМ им было власть ругать.
Властью были недовольны спекулянты,воры и мошенники,любители ЗАГРАНИЦЫ.
ОНИ паскудные анекдоты и сочиня
А что на их дом может прилететь бомба или ракета-
Цитата:- «Да, отношения между Россией и Финляндии изменились навсегда. И это выбор нашего соседа. Вопрос в другом. Как Финляндия заплатит за свою русофобию ? Бла, бла, бла. Много слов без четкой конкретики».
Чувствуется, что ты хорошмй человек.. В СССР многое было засекречено, например тонкая резина для противогазов называласт изделием номер один. А вот ты получил следующий номер- изделие номер два. Чем ты был лучше?- тебя можно было использовать, после этого стираить.
В чём твоя пригодность в жизни? А ты слезешь с дивана и перестанешь «умные» вещи рассказывать, а проведёшь народ (сталкер же) по кладбищам России, а лучше сам пойдёшь на финскую (тьфу) на сву и запишешь свою ФИО на безмволгий столбик.
Я говорю о нынешнем выборе Финляндии. А не о том, что было в 1939 году. Разве это не очевидно ?