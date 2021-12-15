U.D.O «Game Over»

Исполнитель: U.D.O, Название: «Game Over», Стиль: [‘db-vtnfk, Год: 2021

Название «Game Over» затерто до неприличия. Но в данном случае оно абсолютно оправдано, потому что при обилии проектов у фонтанирующего идеями Удо Диркшнайдера, может закрасться опасение, что в свою основную стезю он на сей раз не вернётся. Однако альбом не просто блестяще опровергает эти проявления излишней мнительности, но и вбирает в себя элементы других ипостасей вокалиста.

U.D.O давно превратился в агрегат по оправданию ожиданий. Взглянем на обложку: тут во главе угла стоят не личности, а идеи: кулак неумолимого металхэда, звёзды, кресты и шипы. То бишь, все то, что заставляет автоматически биться сердце фана учащенно. А когда он услышит тщательно проклепанную «Fear Detector» и праздничную «Prophesy», то разомлеет окончательно.

Семнадцать песен - это, безусловно, гигантомания. Но группа особо не даёт заскучать при прослушивании пластинки. Всегда найдется какая-нибудь зацепка, в виде гитарных чудес на миражах, смены темпа или, допустим, телефонного разговора девушки с дьяволом перед «Like a Beast». Девушкам же вместо коробки конфет положена баллада «Don't wanna say goodbye» - здоровее будут.

Ну и, конечно, как было замечено, Удо Диркшнайдер не рвет пуповины по своими прочими забавами. «Мetal Newer Dies» заставляет пролить скупую слезу по «Metal Heart» группы Accept, наследие которой переосмысливается в Dirkschneider. А милитаризированный «Marching Tank» кажется отголоском прошлогоднего тандема с военным оркестром. Не может не подкупать и неравнодушие музыкантов к происходящему в мире. В своих благих порывах Удо не оставляет без внимания даже... чрезмерное увлечением оружием, свойственное африканским детишкам.