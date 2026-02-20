В Афганистане приняли закон о домашнем насилии, легализующий избиение жен

13:48 20.02.2026

Организация «Талибан»*, контролирующая территорию Афганистана, ввела в действие новый законодательный акт, фактически легализующий насилие над женщинами, пишет Газета.RU со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Согласно новому уголовному кодексу, мужьям разрешается применять физическую силу к своим женам при условии, что это не приводит к серьезным увечьям.

Данный кодекс, состоящий из 90 страниц и одобренный верховным лидером «Талибана» Хибатуллой Ахунзадой, вводит дифференцированную систему наказаний, зависящую от социального статуса правонарушителя.

Статья 9 кодекса разделяет афганское общество на четыре категории: религиозные деятели (улемы), представители элиты (ашраф), средний класс и низшие слои населения.

По мнению экспертов, подобная классификация создает иерархическую систему, в которой, по сути, восстанавливается деление на «свободных» и «рабов», а женщины фактически приравниваются к рабам.

Текст кодекса содержит положения, разрешающие «хозяевам рабов», в частности мужьям, применять телесные наказания к женам или подчиненным.

При этом, если преступление совершено представителем духовенства или элиты, наказание ограничивается предупреждением или вызовом в суд.

Для представителей среднего класса аналогичное правонарушение может повлечь за собой тюремное заключение, тогда как для «низшего класса» предусмотрены как телесные наказания, так и тюремное заключение.

Новый УК уже разослан по судебным инстанциям страны, вызвав шквал критики и возмущения со стороны правозащитников и активистов за пределами Афганистана, отмечают британские журналисты.

* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций.