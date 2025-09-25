Что с идеей «дружбы народов» сегодня не так

Есть ли в современной России хоть какие-нибудь реальные основания для того, чтобы народы, забыв как давние исторические обиды, так и боль свежих ран, начали дружить? И самый главный вопрос: за чей счёт идеологи такой дружбы собираются её насаждать?

Всякому честному и непредвзятому наблюдателю известно, что межнациональные отношения внутри России сегодня далеки от идиллии. Хотя за последние годы главная линия противостояния сместилась из поля “некомплиментарные народы внутри РФ – русский народ” в поле “русский народ – мигранты”, национальный вопрос по-прежнему остаётся одним из основных неразрешённых вопросов современности. Косвенно это подтверждают и представители структур государства, и общественные деятели – лоялисты. Но подтверждают, разумеется, на свой лад.

Командование спецподразделения “Ахмат” открывает идеологически ориентированные лагеря для юношества, писатель Захар Прилепин заявляет о необходимости госзаказа на организацию межнациональной дружбы, ряд деятелей спешат с созданием сети “дружбонародных” общин, очевидно затачиваемых под противостояние с набирающими вес организациями русских дружинников.

Внешне всё вроде выглядит гладенько. Кто же, в самом деле, станет возражать против гармонии и дружбы? Тем более между целыми народами.

Но то – декларации. Что же до дела... Есть ли в современной России хоть какие-нибудь реальные основания для того, чтобы народы, забыв как давние исторические обиды, так и боль свежих ран, начали дружить? И самый главный, так сказать коренной вопрос: за чей именно счёт идеологи такой дружбы собираются её насаждать?

В начале – о значении слов.

Сам термин “дружба народов” возник в советскую эпоху. Рассуждая о межнациональных отношениях, сегодня многие любят апеллировать именно к ней, выдавая в плане подхода к разрешению национального вопроса за образцовую. Разумеется, такие апелляции очень поверхностны. Не станем сейчас углубляться в возражения сугубо частного порядка (некая видимость межнациональной дружбы в СССР существовала лишь в период его “золотой осени”, с начала 60-х до середины 80-х. Ранее Красная армия годами боролась с партизанскими движениями на национальных окраинах от Средней Азии до Прибалтики, а руководство страны высылало из мест исконного проживания на “перевоспитание” целые народы численностью в сотни тысяч). Возразим по существу.

Пропагандировавшаяся советскими идеологами “дружба народов” суть прямая реализация и конечное практическое воплощение принципа пролетарского интернационализма, являвшегося в коммунистической доктрине одним из стержневых. Вне данного принципа дружба не мыслилась, потому необходимо обратиться именно к нему. За давностью лет, возможно, некоторые в России подзабыли, что означал пролетарский интернационализм в теории и на практике. Если так, то напомним.

Марксистская концепция пролетарского интернационализма утверждала, что перед пролетариями (шире – трудящимися) разных народов стоит идентичная задача. Заключена она в непримиримой борьбе против классов эксплуататоров-угнетателей, и потому даже цивилизационно и культурно далёкие народы, под коими понимались, в первую очередь, опять-таки трудящиеся низы, не могут иметь между собой никаких значимых противоречий. Существующая рознь объявлялась результатом политики эксплуататоров, а преодолеть её предполагалось через усиления классовой борьбы, в ходе которой эксплуатируемые низы постепенно достигнут взаимопонимания и солидарности. Что же до будущего, то марксисты верили, что с победой коммунистических революций межнациональная вражда естественным образом сойдёт на нет, ибо причин для неё попросту не останется.

История, однако, пошла иначе и, наверное, не в последнюю очередь, потому что коммунистические идеологи так и не смогли до конца разобраться в природе национального вопроса, в силах, порождающих его на свет. Кстати, сам Маркс с его многочисленными оговорками по поводу азиатского способа производства и страстными обличениями восточной отсталости в лице османской Турции или Индии с высоты минувших эпох видится фигурой, не до конца понятой даже собственными последователями, вульгаризировавшими многое из его наследия. Как мы знаем, факторы несовместимости культур, очевидной неравнозначности культур, долгой исторической памяти, роста национального самосознания, борьбы за сохранение идентичностей и т.д. (словом, всё то, что реально является питательной средой для национальных распрей сегодня) подавляющим большинством марксистов XX в. как самостоятельные и значимые не рассматривались.

Итак, зафиксируем: дружба народов суть категория марксизма. В теории она достигается через синхронизацию революционной борьбы коммунистов и заключение ими товарищеского союза поверх национальных границ. На практике отчасти этот подход в XX в. действительно некоторое время работал, но – как показала жизнь – ровно до тех пор, пока в странах победившего социализма не оформились новые привилегированные слои (прежде всего, национальная интеллигенция и национальное чиновничество), которые начали видеть в аналогичных слоях соседей не соратников и товарищей, а соперников и конкурентов.

Вне классовой борьбы ни пролетарский интернационализм, ни дружба народов не могут существовать даже в теории, поскольку в таком случае народам попросту не на чем “сойтись”. Если присутствуют фактор исторических обид и объекты для дележа (например, спорные земли) – они обречены враждовать, порой очень остро. Если таковые отсутствуют – будут сосуществовать, безразличные, либо, в лучшем случае, нейтральные друг другу. Но дружить не будут, так как отсутствуют предпосылки для развития подобной дружбы.

Готовы ли сегодняшние пропагандисты дружбы народов разжечь во имя её укрепления пламя классовой борьбы внутри РФ, очевидным образом направленной против правящих верхов, – вопрос, естественно, из разряда риторических. Постсоветская эпоха имитаций и симулякров давно способствовала возникновению нехитрого политтехнологического приёма: некоторые внешние атрибуты времён СССР беззастенчиво эксплуатируются власть предержащими при заведомом и полном выхолащивании их изначальной сути. Разглагольствования о дружбе народов – из той же оперы. Но на одной доброй памяти об СССР межнациональные отношении внутри России не гармонизируешь.

Дружины русских общинников возникают в городах России не потому, что некие профашистски настроенные молодчики с представителями иных народов “не хотят дружить”. Дружба в принципе не может быть безответной, а насколько “дружественно” настроены по отношении к русским представители большинства тех же диаспор, мы можем получить представление хотя бы из полицейских сводок или из содержимого соответствующих телеграм-каналов, регулярно выкладывающих видеозаписи домогательств, избиений и оскорблений по мотивам национальной ненависти.

Дружины русских общинников возникают из насущной необходимости в защите членов семей (прежде всего, детей, подростков и женщин) от физических посягательств, имеющих чётко выраженную национальную и религиозную направленность, из необходимости физической защиты собственного жизненного ареала, захватываемого иноземными диаспорами, давно сколоченными в жёсткие и дисциплинированные общины. Кто в здравом уме и не запятнав совести может сегодня заявить, что причины для создания русских организаций отсутствуют? На заре 90-х русских изгоняли из Грозного и Душанбе. Сегодня замкнутые анклавы “руссиш фрай” формируются уже в ближнем Подмосковье, а в территории постоянных стычек превращаются и областные центры, и малые города центральной России, Дальнего Востока, Сибири.

Такое положение вещей возникло не случайно и не “вдруг”. На протяжении всей постсоветской эпохи правящие верхи РФ демонстрировали подчёркнутое пренебрежение к нарастанию у русского народа национальных проблем, потакали почти всякому проявлению русоненавистничества и русоедства, зато с практически любыми русскими начинаниями под национальным знаменем разворачивали бескомпромиссную и последовательную борьбу силами полиции, прокуратуры и спецслужб.

Политика воинствующей “многонациональности”, к сожалению, принесла плоды. Ареал русского народа ощутимо сокращается уже внутри самой России, и при сохранении существующего темпа дерусификации большинства национальных республик и наплыва мигрантов извне делается неизбежным запуск процесса фрагментации и дробления России на этно-религиозные анклавы. В коих, вполне естественно, не останется места ни собственно этническим русским, ни реальным органам власти Кремля.

Каким образом гипотетический госзаказ на дружбу народов позволит избежать столь мрачного сценария? Словесной патокой трещины в фундаменте не зальёшь, а имитации и подмены – способ отвлечения внимания, но отнюдь не разрешения действительных проблем.

Ключ к гармонизации межнациональных отношений находится не в искусственном насаждении “дружбы” в условиях, когда для неё отсутствуют реальные предпосылки. Немногого она будет стоить. И тем более не в принуждении к дружбе посредством административного и силового ресурса. Чем вымученные улыбки под угрозой тюремного срока будут отличаться от пресловутой западной “толерантности”, развенчанной официозной же пропагандой?

Ключ – в исправлении допущенного на государственном уровне в 90-е годы антирусского вывиха, в демонтаже идеологических антирусских установок, всё ещё определяющих многие векторы политики государства, в переходе к режиму защиты русского народа, его исторической памяти, культуры и его самого как этнической общности людей. Общественности (как и лучшим представителям государственной власти) давно пора уяснить в качестве аксиомы: защита русского народа есть защита самих устоев России, только и способной при сохранении его численного доминирования и развитии его национальной культуры оставаться независимой и сильной. При окончательном подрыве русского стержня страна распадётся, а отношения между населяющими её народами не просто не сгладятся, но рискуют принять характер уже необратимого скатывания в беспросветность войны “всех против всех”, как произошло в своё время в Югославии. Судьба же собственно русских, вероятно, будет мало чем отличаться от незавидной участи косовских сербов, почти окончательно “вычищенных” со своей исконной земли.

Вот против какого варианта будущего необходимо в действительности бороться всякому, кто искренне считает себя патриотом России. Готовность с пониманием отнестись к борьбе лучших представителей русского народа за сохранение и укрепление русского стержня страны – тот оселок, которым ныне проверяется искренность расположения к русскому народу. Им и следует измерять подлинную степень дружеских чувств.

