Дмитрий Хоронько «Бац!.. И уже 50», 25 февраля, «Школа современной пьесы»

14:05 22.02.2022

Юбилейный концерт композитора и актера, создателя группы «Хоронько оркестр» Дмитрия Хоронько состоится на сцене «Эрмитаж» театра «Школа современной пьесы» 25 февраля 2022 года.

В этот вечер артист представит программу «Бац!.. И уже 50».

- Мы же импрессионисты. От слова «впечатления». Зритель остается с впечатлением. - От эмоций кабаре, джазовых звуков, драматургии театра. От нового восприятия известных песен. От полученного праздника, насыщенного и глубокого одновременно, - говорит Дмитрий Хоронько.

В концерте, посвященном 50-летнему юбилею Дмитрия Хоронько, примут участие поэт Сергей Плотов, актер, композитор и телеведущий Сергей Шустицкий, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, народная артистка РФ Ирина Алферова и др.

- Гостей ждёт вечер импровизаций и сюрпризов, где каждая новая песня станет уникальным маленьким спектаклем, придуманным и разыгранным на глазах публики, - сообщается в анонсе концерта. - Невероятные образы своих героев Дмитрий Хоронько создает под музыку самых разных жанров – от советской эстрады до латино, - в исполнении «Хоронько оркестра», команды музыкантов, виртуозно владеющей джазовой импровизацией.