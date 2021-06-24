Маленький позор Великой Британии: инцидент с английским эсминцем у берегов российского Крыма

Запад еще раз подтвердил истину о том, что говорить с ним можно только с позиции силы. Чего же хотели добиться моряки НАТО провокацией у мыса Фиолент на следующий день после 22 июня? ВИДЕО

Российские силовики выдворили из территориального моря России в районе севастопольского мыса Фиолент эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании. Британское судно углубилось в российские воды на 3 километра. Когда официальные лица Черноморского флота и Погранслужбы ФСБ попытались вразумить нарушителей по радио, те стали «включать режим непонимания».

С учетом того, что никакие правовые аргументы не сработали, предупредительный огонь открыл пограничный сторожевой корабль, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание четырех ОФАБ-250 по курсу движения эсминца. Через четыре минуты после этого натовский корабль стремительно двинулся прочь из российского территориального моря.

Как объяснил агентству РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, морская граница определяется территориальными водами. «У нас это 12 миль, - уточнил адмирал. - Эсминец должен был знать свое точное местоположение, то есть британцы понимали, что нарушают российскую границу».

Российские силовики действовали строго в соответствии с законами и нормами международного права. Причем если бы англичане не отреагировали бы и на такие предупреждения, российские военные имели бы право открыть прицельный огонь по нарушителям.

«Англичане очень нагло ведут себя на море. Это не морские львы, как они себя любят называть, а морские крысы. Ни чести у них, ни достоинства», - цитирует агентство РИА Новости Владимира Комоедова.

Российская сторона моментально передала информацию о случившемся у мыса Фиолнет в средства массовой информации. Британский атташе был вызван в Минобороны РФ.

А дальше начались странности. Британское министерство обороны заявило, что их корабль совершал «мирный проход через украинские территориальные воды». По словам британцев, предупредительный огонь «в их адрес» никто не вел и бомбы никто перед ними никто не сбрасывал.

«Мы полагаем, что русские проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море», - заявило британское военное ведомство.

По сути, англичане признали, что к Крыму подошли и российскую границу нарушили, но таковой ее не считают.

Украинские власти в то же самое время заняли вообще третью позицию, отличающуюся и от российской, и от британской.

«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море», - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Минобороны киевского режима назвало инцидент «серьезным нарушением международного права» со стороны России. То есть Киев считает, что стрельба велась, но «неправильно».

Британские власти со своей позицией очень быстро сели в лужу. Оказалось, что находившийся зачем-то на борту корабля корреспондент Би-Би-Си Джонатан Бил успел передать в свою редакцию репортаж об инциденте в режиме он-лайн. По его словам, в районе эсминца находились два российских сторожевых корабля и около 20 самолётов. Журналист слышал и предупреждения по радио, и стрельбу. Получается, что официальный Лондон попросту наврал всему миру, причем достаточно топорно.

Так что же случилось и почему?

«Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым - это крепость. Рубежи России на замке находятся», - прокомментировал случившееся глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Я думаю, это явное нарушение соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море. Данное соглашение предполагает, что вы должны отвечать на требования», - заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

«Убеждён, что в этот момент береговые ракетные части Черноморского флота были приведены в полную боевую готовность. И для уничтожения этого зарвавшегося корабля HMS Defender нужно было две-три минуты, не больше. Но они - НАТО - продолжают проверку на прочность нашей группировки в Крыму, всячески подчёркивая непризнание российского статуса Крыма и Севастополя», - заявил в интервью севастопольскому изданию Forpost начальник береговых войск и морской пехоты Черноморского флота ВМФ СССР и России (1986–1995 гг.) генерал-майор Владимир Романенко.

Международные эксперты отмечают, что в последнее время Британия занимает даже более русофобскую позицию, чем Соединенные Штаты. Нелепая история с заявлением о «высадке на заднем дворе России», облетевшая мировые СМИ еще в прошлом году, - лучшее тому подтверждение.

Украинское оппозиционное издание «Страна.UA» высказало мнение о том, что британцы умышленно обостряют отношения с Москвой, пытаясь привлечь Киев к своим геополитическим проектам с Катаром, который, как известно, не в восторге от российской активной внешнеэкономической деятельности в энергетической сфере.

Кроме того, высказываются предположения о том, что Британия специально взяла на себя деструктивную роль, чтобы на ее фоне более выгодно выглядели власти США. Либо, что Лондон заключил союз с антироссийскими силами в Вашингтоне, и провокация была направлена на то, чтобы обострить отношения Белого дома с Кремлем и не дать достичь консенсуса по украинскому вопросу.

Все эти версии выглядят не достаточно полными. Очень слабо верится в то, чтобы корабль одной из основных стран НАТО пошел на откровенно провокационные действия без ведома партнеров Великобритании по альянсу. Более того, произошло все на следующий день после 22 июня – одной из важнейших и наиболее трагичных дат в истории нашей страны. И в этом факте может заключаться определенный людоедский «юмор».

Поэтому нельзя исключить того, что коллективный Запад испытывал Россию на прочность. В том случае, если бы реакция российских военных была бы толерантной и миролюбивой, западные СМИ (журналист на борту находился явно не зря) поспешили бы объявить, что Москва якобы сама не считает Крым Россией. А вот дальше все сложилось не очень хорошо для самих англичан. Британия оказалась похожа на маленькую злобную собачку, которая громко зарычала, кинулась, но убежала при первом же замахе, а потом сделала вид, что ничего как бы и не случилось. Выглядело это откровенно позорно.

Ну а в целом, Запад еще раз подтвердил хорошо известную истину о том, что говорить с ним можно только с позиции силы. Доброту в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе принимают за проявление слабости….