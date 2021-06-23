Британский эсминец Defender попытался нарушить границу России в Черном море
23 июня в 11:52 эсминец Defender ВМС Великобритании пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. Британское судно получило предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировало на него.
В результате пограничный сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В 12:23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря РФ, заявили в ведомстве.
В связи с этим инцидентом в Министерство обороны РФ вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это все троцкисты и троцкистко-зиновьеаский и бухаринский блок виноват. Это вам любой советский человек скажет, а также то, что нет на всех товарища Сталина, зажрались и Оборзели все.. Дзен
Испужаются, когда их жалкие корыта превратятся в решето и пойдут на дно, под ударами Балов, Калибров, Кинжалов и т.п. Это не над африканцами с каменными топорами издеваться! Даже Вьетнам хорошенько настучал по башке сначала французикам, а потом и америкашкам!
Похоже какой-то капитанчик захотел выслужить новые звезды и доложил в Москву о том, чего не было. С этих очковтирателей стенеться, шмальнуть пару раз по пустому морю, а потом заявить, что останавливали проходящий километров за 50 британский эсминец.
Одного потопить - другие не сунутся
Пан гражданин! Крым деоккупирован еще 7 лет назад! Захватчиков в шароварах вышвырнули оттуда! И не вступился за них дядя Сэм, струсил, голубок сизокрылый!