Британский эсминец Defender попытался нарушить границу России в Черном море

15:08 23.06.2021

23 июня в 11:52 эсминец Defender ВМС Великобритании пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. Британское судно получило предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировало на него.

В результате пограничный сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В 12:23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря РФ, заявили в ведомстве.

В связи с этим инцидентом в Министерство обороны РФ вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.