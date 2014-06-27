Принцесса Диана: тайны жизни и смерти

1 июля 1961 года родилась Диана Фрэнсис Спенсер, после брака с наследником британского престола Чарльзом ставшая принцессой Уэльской

Фото с сайта wikimedia.org

В современном мире не было ни одной столь популярной принцессы: всюду, где она появлялась, ее встречали восторженные толпы, папарацци не давали Диане проходу, газеты и телевидение всего мира смаковали перипетии ее личной жизни. Популярность леди Ди выросла до невероятных масштабов и трагическая гибель в автокатастрофе стала завершающим эпизодом на пути ее полного превращения в легенду ХХ века.

Почти как Золушка

Вряд ли найдется человек, который не слышал о принцессе Диане: cудьба этой женщины напомнила сказку о Золушке. Но, в отличие от нее, история Дианы завершилась трагически.

Леди Диана Френсис Спенсер родилась третьей дочерью виконта Элторпсюго, 8-го графа Спенсера, который служил конюшим при короле Георге VI и затем при королеве Елизавете II.

Милая и застенчивая девушка из благородной семьи получила прекрасное образование в закрытой частной школе «Новая Англия». И уже тогда проявилась ее способность сопереживать людям, не требуя ничего взамен – она даже получила особую награду как девочка, максимально помогающая своим одноклассникам. После окончания престижного колледжа Диана провела несколько лет во Франции, где обучалась педагогике и психологии, а затем поселилась в Лондоне. Кем же стала работать аристократка с приставкой «леди» перед именем? Как ни странно, няней и помощницей воспитателя: любовь к детям оказалась сильнее всех иных интересов!

Но ее спокойная жизнь продолжалась недолго – Диана оказалась наиболее подходящей кандидатурой на роль жены наследника престола: благородного происхождения, протестантка, очень молода и не замечена ни в каких порочащих связях. Любовные похождения принца Чарльза всегда были притчей во языцех, что немало расстраивало королевскую семью. Давление родственников нарастало, и бывшая подружка, а теперешняя жена принца, Камилла Паркер Боулз сама помогла возлюбленному выбрать невесту.

На ухаживания принца «робкая Ди», как ее тогда окрестила пресса, ответила взаимностью. Их свадьба состоялась 29 июля 1981 года, и трансляция этого события приклеила к экранам 1 миллиард телезрителей всего мира.

Однако брак не заладился с самого начала. Равнодушие Чарльза, после брака так и не оставившего свою пассию Камиллу, очень ранило молодую жену. Депрессия следовала одна за другой, принцесса даже пыталась несколько раз покончить жизнь самоубийством. Но супружеский долг Чарли выполнял исправно: свидетельством этому являются два сына – Уильям и Генри.

Фото с сайта royal.gov.uk

К середине восьмидесятых их союз окончательно распался. Чарльз уже не скрывал своих отношений с Камиллой, а Диана была замечена в связях с другими мужчинами – «робкой Ди» надоело быть безмолвно страдающей женой, которой пренебрегает супруг.

Роман с кокаином

Казалось бы, о бурной жизни погибшей принцессы сегодня известно все. Ан, нет! Раскрыли еще одну интимную страницу из ее биографии. Оказавшаяся после развода на грани нервного истощения Диана познакомилась с целительницей Симоной Симмонс. Помогло лечение или нет – неизвестно, но теперь Симмонс, написавшая книгу «Диана: последнее слово», утверждает, что стала близкой подругой принцессы и хранительницей ее тайн. А в доказательство сообщает некоторые из них.

Она, в частности, пишет, что у принцессы в 1995 году был скоротечный роман с сыном убитого президента США – Джоном Кеннеди-младшим. Она приняла его, издававшего модный журнал George, в номере нью-йоркского отеля «Кэрлайл», чтобы договориться об интервью. В ходе беседы они попали под обаяние друг друга и оказались в постели. «Он заставил меня почувствовать себя желанной. Но это была стопроцентная похоть», – якобы призналась Диана своей подруге. Кстати, сексуальные способности Джона она оценила по высшему разряду – «на десять баллов».

Саймон Симмонс утверждает, что прямо на ее глазах леди Ди впервые попробовала кокаин. По ее словам, действие наркотика привело Диану в ужас. Попробовать же она решила с подачи своего бойфренда, имя которого Симмонс не называет, принимавшего наркотики регулярно. Диана поклялась больше никогда его не употреблять и в дальнейшем помогать наркоманам избавляться от зависимости. Одним из таких ее подопечных стал сын арабского миллиардера Доди аль-Файед, который считается последним возлюбленным принцессы. По мнению Симмонс, их отношения носили платонический характер: «Ди помогала ему также, как и всякой хромой утке, попадавшейся на ее пути».

Фото с сайта royal.gov.uk

Просто несчастный случай?

31 августа 1997 года Анри Поль, водитель автомобиля, в котором находились Диана и Доди, не справился с управлением, пытаясь уйти от преследования папарацци.

По официальной версии он находился под воздействием алкоголя и антидепрессантов. Отец Доди заявил, что Диана и Доди намеревались пожениться: принцесса была беременна, а королевская семья не могла допустить подобного брака. Однако эксперты пришли к однозначному выводу: беременна она не была. Опровергнуты и слухи о помолвке – французский ювелир Альберто Репосси, ранее заявлявший, что накануне трагедии Аль-Файед-младший купил у него обручальные кольца, отказался от своих слов.

Дворецкий Пол Баррел, написавший скандальную книгу воспоминаний о Диане, опубликовал в одной из газет небольшой отрывок из ее письма к нему. За десять месяцев до гибели принцесса написала, что некий человек планирует подстроить автокатастрофу, повредив тормоза в ее машине, «чтобы открыть путь Чарльзу к повторной женитьбе».

По словам же бывшего комиссара лондонской полиции лорда Стивенса и его группы из 10 детективов даже умелому гонщику было бы сложно удержать под контролем Meрседес, когда он на такой бешеной скорости несся по тоннелю Альма. Важный свидетель – 40-летний телохранитель Кез Уайнфилд, который был с Дианой в Париже в последний вечер ее жизни, в 12-страничном рассказе о том, что случилось, написал: «Говорят, что эту фатальную автокатастрофу подстроили по приказу королевской семьи. Но это абсурд, потому что все приготовления к этой поездке поменялись в последнюю минуту по приказу Файедов: машина, водитель, маршрут – буквально всё».

Поставлена точка в спорах о том, могла ли выжить Диана, если бы ей была вовремя оказана медицинская помощь. Согласно записям в медицинской карте, у леди Ди было тяжелое повреждение сердца – на правой его половине образовывалась аневризма, которая растянула бы левую легочную вену и она просто оторвалась. То есть принцесса умерла бы в любом случае.

Остатки Мерседеса не раз проходили экспертизу у следователей, специализирующихся на авариях: они так и не смогли раз и навсегда установить, в исправности ли были тормоза…

Источник, близкий к расследованию, сообщил: «Лорд Стивенс и его команда провели тщательное изучение причин смерти Дианы и Доди. Они погибли в результате обычной дорожной аварии со смертельных исходом».

Один из памятников Доди и Диане. Фото Bobak Ha'Eri с сайта wikimedia.org