Илья Гращенков: «Государство часто посвящает граждан в свои страхи и требует от них понимания»
Перечитал свои любимые с детства «Вредные советы» Остера. Подумал, что для государства лучше всего подошел бы совет из стишка «нет приятнее занятья, чем в носу поковырять». Сентенция там простая: «а кому смотреть противно, тот пускай и не глядит, мы же в нос к нему не лезем? Пусть и он не пристаёт». Но, увы, незрелые взрослые, как и незрелые государства, часто ведут себя с гражданами как травмированный, импульсивный, контролирующий взрослый с плохими границами. То есть не защищает, не объясняет, не договаривается, а срывается, перекладывает ответственность и требует лояльности вместо доверия.
Такое государство часто посвящает граждан в свои страхи и требует от них понимания. «Вы должны потерпеть», «сейчас не время задавать вопросы». Такие фразы часто произносят, когда государство вместо внятной стратегии постоянно выгружает на общество свои тревоги, риски и управленческую неуверенность. Оно перекладывает на них эмоциональную и социальную нагрузку, с которой обязано справляться само. Граждане - не психотерапевты и не должны ими становиться. У них от этого лишь тревога растет.
Власть критикует общество и называет это заботой. «Люди у нас не готовы к свободе», «граждане сами виноваты, что их обманывают». Это не воспитание политической зрелости, а привычка унижать население, чтобы оправдать контроль над ним. Зрелое государство не строит легитимность на презрении к собственным гражданам. Ему не нужно делать человека маленьким, чтобы самому казаться большим.
Начальство упрекает граждан деньгами и кризисами. «Пенсионеры слишком дорого обходятся бюджету», «нужно затянуть пояса». Но граждане не отвечают за просчеты экономической политики, провалы институтов и неэффективность управления. Когда государство объясняет любое ограничение дефицитом ресурсов, оно нередко не решает проблему, а просто перекладывает цену своих ошибок вниз - туда, где меньше всего возможности сопротивляться.
Поэтому сообщение об угрозах чаще сеет страх, чем информирует. Войны, катастрофы, враги, заговоры, кризисы без конца - все это может быть частью реальности. Но когда общество живет в режиме постоянного психологического перегруза, страх становится технологией управления. Зрелое государство не держит граждан в состоянии хронической мобилизации. Оно снижает тревогу через ясность, правила и горизонт будущего.
Кстати, раньше такое было сплошь и рядом: ранние государства срывались и называли это наведением порядка. Запреты, внезапные ограничения, показательные наказания, резкие кампании «навести дисциплину» - это часто выдается за силу, но сила - это предсказуемость, а не истерика. Если власть регулярно действует рывками, через раздражение и принуждение, оно приучает общество не к уважению закона, а к жизни в атмосфере непредсказуемой агрессии. И потом само же получает недоверие как нормальную реакцию на эту модель отношений.
Иногда начальство и правда путает лояльность с доверием. «Раз не протестуете - значит поддерживаете», «раз молчите - значит согласны». Но молчание не равно доверию, как страх не равен уважению. Незрелое государство постоянно путает внешнюю покорность с внутренней легитимностью. Оно хочет не диалога, а эмоционального подчинения. Проблема в том, что в критический момент такие конструкции рушатся очень быстро: там, где не было доверия, не из чего собирать устойчивость.
Это аналогия помогает понять: где государство действительно выполняло взрослую функцию защиты, а где просто воспроизводило незрелую модель власти - через страх, стыд, давление и перекладывание ответственности. Это важно не только для критики настоящего, но и для понимания будущего. Чтобы однажды не воспроизвести ту же самую систему заново. Эх, вечная мечта повзрослеть. А не как у Остера, где «если мама вам купила очень новое пальто, нужно сделать его старым – это делается так».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Увы. После распада СССР, никто не строил нормальной страны. Те, кто «поднял власть» в 90-х, ограничились строительством «блатной малины» для себя, и зоны для всех остальных. В силу своего исторического происхождения, эти люди «вылупились» из этнических кавказско еврейских ОПГ позднего СССР. Которые приняли непосредственное участие в развале СССР и переделе собственности.
Те, кто «поднял власть» видимо, строят государство в рамках того понятия, которое доступно им самим в силу того, что они по сути не только не могут нечего строить по определению, но и вообще не имеют понятия о том, как это делается. Но они свято уверены, что именно это правильный путь, причём единственно верный, если кто то говрит, что это обсолютно неправильный путь, они тут же начинают репрессии против всего, что «торчит не ровно». Но никогда не признают, что они обсолютно ни на что не годны как руководители. Завышенная самооценка и раздутое самолюбие- ещё один символ власти в РФ. Некомпетентность и банальная глупость- фирменный знак в ГД и пр-ве РФ. Пока одни «государственные деятели» упражняются в словоблудии и пафосе с глупостью, другие хитрованы под шумок расхваливая их, грабят страну.
Российская Федерация — это не государство, так как не имеет всех признаков государства, а виртуальный субъект «права». Этим можно объяснить то, что на верху себя ведут как временщики, которые не чувствуют за собой никакой ответственности.
Нынешний режим усиленно пытается строить ФЕОДАЛЬНЫЙ капитализм, или, скорее всего, капиталистический ФЕОДАЛИЗМ!
Как то странно получается. Чем сильнее закручивают гайки по доступу к интернету и мессенджерам, тем дальше и чаще летят вражеские беспилотники. До Урала уже лютые летают.
Ведь "привычка унижать население, чтобы оправдать контроль над ним" появилась не на ровном месте, увы. Это следствие того, что г-во постоянно нащупывает, как еще можно прищемить население так, чтобы хотя бы минимальное возмущение возникло - тщетно! Пенсионный возраст задрали - молча проглотили, ковид-террор устроили - тоже молча проглотили, устроить кровавую авантюру СВО - снова все "отнеслись с пониманием", дальше уже принудительная мобилизация, выворачивание карманов и запреты всего и вся - это уже спортивный азарт пошел, озерская ОПГ уже внутри себя пари заключает, что еще терпилы снесут безропотно.
"Чайка" договорилась до того, что у нее опять мешки писем, и все исключительно с просьбой задрать пенсионный возраст до 70-ти - иных просьб у населения и нет... И снова почти НИКАКОГО резонанса!