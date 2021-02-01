Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии

12:57 1.02.2021

Новый Forester приходит в Европу с новой платформой и разрывает связь с дизельным двигателем

Привод доверен бензиновому блоку, которому помогает гибридная система



Несмотря на риск использования клише, фраза «мы живем в динамичное время» достаточно точна для того, что происходит в автомобильной промышленности. Анафемизация дизельного двигателя и «идеальный шторм», вызванный необходимостью сертификации новых автомобилей в соответствии с WLTP и Euro 6d-Temp, размыли весь ландшафт в ассортименте производителя.

Subaru Forester, пожалуй, один из самых ярких примеров этой трансформации. Основанный на новой высокотехнологичной платформе с очень высоким уровнем безопасности, новый представитель японской марки компактных внедорожников теперь доступен в Европе только с одним типом привода - бензиновым (естественно) безнаддувным двигателем, дополненным электродвигателем с 12,3 кВт. Вводя в свет новое поколение, Subaru прощается с уникальным боксерским дизельным агрегатом, который занимал ведущие позиции в японской компании, и по подобию коллег из Toyota (которой принадлежит 20 процентов Subaru), до этого не пытались соответствовать уровню выбросов Euro 6d.

Имея всего пять процентов продаж бренда в Европе, в глобальном плане Subaru может позволить себе нечто подобное. Гибридный привод - возможно, представляет собой небольшой реверанс для верной клиентуры Старого континента, что должно формально помочь модели сократить выбросы. Subaru не дает точного ответа относительно того, почему меньший бензиновый турбоагрегат не используется для привода, но мы почти уверены, что основой всего является достижение минимальных уровней выбросов. С другой стороны, маркетинг всерьез взял на себя задачу объяснить клиентам, что новый Forester - это безопасный автомобиль, который должен служить для комфортной перевозки членов семьи.

Динамика почему-то не фигурирует в этом уравнении



И прежде чем сесть за руль, вы легко обнаружите, что такой подход действительно справедлив. Дизайн следует устоявшимся средствам выражения предшественника без ярких стилистических проявлений и линий, излучающих динамику. Forester до боли прямой, со строгими формами, предполагающими основательность, силу и сопричастность для его главной задачи - безопасно перевозить своих пассажиров, даже если им нужно пройти через места, где нет твердого дорожного покрытия.

Тем не менее, дизайн выглядит более уверенно и современно, и это в значительной степени обусловлено способностью новой Subaru Global Platform (на которой будут основаны все глобальные модели бренда, кроме BRZ) для обеспечения большей прочности и меньших равномерных соединений. Не следует забывать, что хороший дизайн во многом зависит от переходов между отдельными формами и создания ощущения общих гладких поверхностей без резких ступенчатых переходов, разбивающих взгляд.

Помимо предпосылок для лучшего качества, уменьшив вес и увеличив колесную базу на 29 мм, новая платформа обеспечивает нечто гораздо более важное - прочность конструкции (повышенную на 70-100% в зависимости от модели, в которой она используется), что обеспечивает лучшее поведение на дороге и, конечно, намного лучшую защиту пассажиров.

Модель уже набрала максимальное количество баллов в тестах EuroNCAP.

Необходимо упомянуть о том, что пассажирам не придется прилагать усилий, чтобы убедиться в качествах высокотехнологичных устройств в салоне кузова. Водителю, конечно же, придется по душе то, что в последней версии V3 есть новое поколение проверенных высокоэффективных технологий EyeSight, включая огромный ассортимент систем помощи водителю, то есть почти все, что автомобильная промышленность может предложить в этой области в настоящее время. Более того, для всех версий система является частью стандартного оборудования.

Вооружившись этими знаниями, водитель может легче разместить своих пассажиров в салоне, который приобрел гораздо более изысканный вид, чем у моделей предыдущих поколений. Его формы намного более элегантны, с более ярким рисунком и стильными материалами отделки. Этому способствуют все три экрана на приборной панели - приборная панель, центральный 8-дюймовый монитор и 6,3-дюймовый многофункциональный дисплей, расположенный в верхней части приборной панели. С помощью камеры автомобиль распознает лица пяти сохраненных профилей водителя и корректирует положение сиденья, а в случае признаков усталости водителя сигнализирует о необходимости отдыха.

Спокойствие бытия



Привод также вносит значительный вклад в безопасность пассажиров, ответственно ограничивая возможности динамических характеристик. На бумаге двухлитровый бензиновый двигатель имеет мощность 150 л.с. в диапазоне от 5600 до 6000 об / мин, а максимальный крутящий момент в 194 Нм достигается только при 4000 об / мин. Последняя цифра довольно скромна, учитывая тот факт, что некоторые современные агрегаты при уменьшении размера с рабочим объемом всего в один литр достигают аналогичного крутящего момента при 1800 об / мин.

Электродвигатель мощностью 12,3 кВт (который в Subaru интегрировали в трансмиссию CVT, поскольку внешний мотор-генератор с ременным приводом над блоком двигателя увеличил бы центр тяжести) должен добавлять крутящий момент и компенсировать, по крайней мере, в некоторой степени. дефицит от тяги. На практике, однако, его присутствие слабо ощущается.

Forester e-Boxer - это параллельный мягкий гибрид со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть его гибридная система не должна быть близка к достижениям Toyota RAV4 Hybrid или Honda CR-V Hybrid (с его серийной гибридной системой). Литий-ионная батарея 0,5 кВтч с напряжением 110 вольт расположена вместе с силовой электроникой над задней осью во имя хорошего распределения веса. Влияние дополнительного крутящего момента на электродвигатель в значительной степени устраняется с помощью трансмиссии CVT, которая, даже при небольшой подаче газа, заставляет бензиновый двигатель двигаться на более высоких скоростях, при которых наличие электрического блока не особенно важно.

Вот почему водитель Subaru Forester e-Boxer быстро понимает, что при движении в городских условиях с очень осторожным обращением с педалью акселератора, весь цикл более эффективной работы вспомогательного двигателя внутреннего сгорания и рекуперации может производить некоторый эффект, но при более динамичном вождении их преимущество не слишком велико.

Гораздо более сильное впечатление создает вышеуказанный информационный дисплей, график которого показывает потоки энергии, аналогичные потокам в гибридных моделях Toyota.

Если вы ездите довольно умеренно, новый эффективный и чрезвычайно сбалансированный бензиновый двигатель, адаптированный к частым остановкам и пускам с увеличенной степенью сжатия до 12,5: 1, будет вознаграждать вас приличным расходом топлива. Итак, как мы говорили ранее, постулат о комфорте пассажиров совершенно справедлив. Если вы хотите динамику – вам лучше сосредоточиться на других автомобилях. Турбо, кажется, становится запрещенным словом в европейском лексиконе японских компаний.

Динамика, возможно, была принесена в жертву выбросам, но Subaru не пошла на компромисс со своей системой полного привода. Специалисты в этой области создают и разрабатывают различные системы двойной передачи с 1970-х годов, и вы можете полностью доверять им в этом отношении. В новом Forester e-Boxer система имеет многодисковое сцепление, также есть возможность включать различные режимы работы в зависимости от того, движется ли автомобиль по сухой местности, по глубокому или уплотненному снегу или по грязи. Что касается адаптивного рулевого управления и точно настроенного шасси, правда в том, что они могут справиться с гораздо более динамичным приводом.

Фото: Subaru