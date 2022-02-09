Жанна Агузарова отдала дань жертвам пандемии

Даже в отсутствии альбомов, новых песен и других информационных поводов Жанна Агузарова вызывает у зрителей неизменный интерес

Все дело в очень грамотном позиционировании и дозированном преподнесении себя. Певица может годами не появляться на концертных площадках и медийном пространстве, но о ней все равно не забудут, списывая ее отсутствие на очередную бессрочную «командировку на Марс».

В Москве певица не выступила более пяти лет. Вполне объяснимо, что в «ГлавКлубе» 5 февраля был биток. Певица явно была польщена таким вниманием к собственной персоне. «Да у нас биток!» - сделала она открытие в середине концерта. Да и в начале выступления она не обделяла зрителей своим вниманием. После традиционного представления представительного длинноволосого и бородатого конферансье «дамы и господа, встречайте — королева рок-н-ролла Жанна Агузарова», инициативу по общению с залом уже перехватила она.

«Здравствуй Москва златоглавая. Огромное спасибо что живы, что пришли на мой концерт», - радушно поздоровалась певица, исполнив «Ты мой любимый». А далее ей неизбежно пришлось свернуть на печальную тему: «У многих из нас погибли друзья. Посвящается жертвам пандемии». В качестве реквиема она использовала «В Москве дождик».

«Радугу» Жанна Агузарова подверстала под проблему экологии. «Хочу привлечь внимание к важному вопросу охраны окружающей среды, - сказала она. - Земля (по которой мы все ходим, а некоторые летают) — живой организм. Я призываю помогать Земле. С любовью и заботой, и это напоминает меня радостными чувствами».

Музыканты Агузаровой выглядели колоритно, причем каждый из них был в своем визуальном образе. Из всех выделялся барабанщик, который пребывал в образе фараона. Что же касается звукоизвлечения, то и на этом концерте повторилась беда многих выступлений певицы. Такое впечатления, что ее инструменталистам что-то все время мешало развернуться в полную мощь. Пару раз в разгаре песен Жанна Агузарова покидала сцену, после чего музыканты начинали волшебным образом раскочегариваться. Впрочем, артистка быстро возвращалась — и все вновь переходило на круги своя.

Из-за этого должным образом не прозвучали русские народные песни, которые впервые на публике исполняла Агузарова - «Бродяга» (с забавным посвящением исполнительницы своему «московскому постпандемийному менеджеру») и «Окрасился месяц багрянцем». Музыканты подпевали в них удрученными голосами. Агузарова постоянно прибегала к помощи зала, раскачивая людей возгласами, типа «про Родину НАШУ он что-то поет». Чувствовалась, что певица и сама склоняется и постоянно пытается вернуться к русской теме, но не может к ней правильно подойти. Потому-то и звучали с такой пронзительностью песни об упущенных возможностях, вроде «Королева Сансета» - когда понимаешь, что «за многое в ответе», но остаешься один на один с «черным добрым сутенером», который тебя настойчиво подгоняет: «Шагом марш на работу! Как на праздник».

