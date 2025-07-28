Александр Ливер «Симпатичные лица»

Исполнитель: Александр Ливер, Название: «Симпатичные лица», Стиль: крунер-рок, Год: 2025

Состав в группе «НОМ» довольно непостоянный. И, как показывает пример Александра Ливера, чем дальше от нее находишься, тем ближе к ней. Много лет он живёт в Европе и поет в Женевской опере. При этом в России бывает регулярно, неизменно участвуя как в записях «НОМа», так и в больших концертах коллектива.

Есть у Александра Ливера и постоянно пополняемая сольная дискография. С одной стороны, в этих работах он даёт волю своим незаурядным вокальным данным, а также неизбежно соприкасается с концепцией НОМархов, не теряя при этом собственного лица, о котором, собственно, и идёт речь в его новом альбоме.

С обложки на нас взирает сам шаржированный Ливер на фоне осла из советских "Бременских музыкантов" — и ему же визуально уподобленный за счет непропорционально больших ушей. Так уж повелось, что портретная галерея персонажей группы «НОМ» напоминает больше портфолио карикатуриста. Ливер тоже таков, но не всегда. Первая песня "Мои симпатичные лица" кажется вполне себе без фиги в кармане: исполнитель пространно размышляет об особенностях организации концертов, не шибко вникая при этом в тонкости процесса.

Настоящее веселье начинается с появлением закулисья в следующем номере "У ели". Во-первых, это, конечно же, лингвистическая игра на грани приличия, с отсылками к НОМовским "Хору затейников кондукторского резерва" в тексте и "7 процентам" в музыке. Во-вторых, Александр Ливер вещает от лица привередливого и похотливого артиста, который не прочь познакомиться в гримёрке с поклонницей «на полшишки».

"Русские друзья" усугубляют карикатурный подтекст альбома участием музыкантов группы "Прохор и Пузо", противными голосами изображающих речи этих самых друзей, которые не отвяжутся от гостеприимного хозяина, пока все не выпьют и не съедят. Но здесь ещё цветочки, по сравнению с тем, что герой песни "Вовка-друг", который налегает не только на продукты но и на супругу позвавшего его на ужин одноклассника.

На контрасте с этими хамами действует бескорыстный страдалец из серенады "Про либов", продолжающий осыпать девушку благодеяниями даже после ее решительного отказа, и самоотверженные учителя из композиции "Школьные истории", которую без зазрения совести можно исполнять даже на выпускном.

Непосредственным приветом от группы НОМ служит песня "Вкус алкоголя" с их диска "Семеро смертных". Однако Александр Ливер исполняет ее с другой редакцией текста, вызывающей больше сочувствия к опустившемуся пьянице. Особенно умиляет момент, где рассказчик отказывается от разносолов ради того, чтобы добавить в алкогольный букет во рту нотку шаурмы из ближайшего киоска. Под алкогольные приключения Ливер лихо подверстывает даже самого Владимира Маяковского с его "А вы могли бы" ("Маяк" и "Маяк 2").

Но притяжение НОМа оказывается все же сильнее, поскольку ощутимо также и в "Друзьях" с "Очень отличного концерта" этой команды, и в рисунке лидера группы Андрея Кагадеева на обложке CD. Диск, кстати, очень рекомендован к прослушиванию именно на физическом носителе, поскольку ему присущ теплый ламповый звук, особенно ощутимый в "Старом отеле", винтажные эффекты которого буквально хочется потрогать руками.