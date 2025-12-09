Песков ответил на слова Мерца о желании Путина «восстановить СССР»
Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о желании российского президента Владимира Путина восстановить СССР и намерении России «напасть на НАТО» не соответствуют действительности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Путин «не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно», и сам об этом говорил. Утверждения о подготовке нападения на НАТО — «полная глупость», добавил представитель главы государства.
«Говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ», — приводит слова Пескова РБК.
Ранее Мерц связал рост военных расходов в странах НАТО с опасениями альянса о восстановлении Советского Союза. «Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого», — сказал он в эфире телеканала ARD.
Для Антуана сработал Тест на врагов страны!
А что Россия выиграла от нападения на Украину? Сотни тысяч молодых россиян погибли или стали калеками (при том, что с демографией и так обвал), российские города живут под постоянными дроновыми атаками, горят НПЗ, жесткие санкции, цены растут на всё (тут же об этом постоянно пишут) -- и ради чего? Ради сожженного в дым Донбаса, где даже воды нет?
Россия -- прекрасный пример иррациональной мотивации. Не затем, что нам лучше станет, а затем, что ИМ -- хохлам или европейцам -- станет хуже! Вот ради этого мы и сами пострадать готовые.
Ресурсы в современном мире не захватывают, их покупают -- это выходит гораздо дешевле. Если НАТО представляла угрозу России, то почему она начинает серьезно вооружаться только сейчас? Чем же она представляла угрозу 10 лет назад, когда Москва начала всю эту истерию?
почему СССР мечтают восстановить только русские? Все остальные народы бывшего совка к этой идее относятся резко отрицательно. Даже беларусы -- с Россией дружить хотят, обьединяться с ней не желают. Об остальных и речи нет.
А русским это зачем? Они ж сами говорят, что Россия всех содержала в том Союзе. Так оно было или нет, уже неважно, важно, что русские так полагают. Ну так зачем же вам всех содержать -- вместо того, чтобы лучше содержать самих себя? Земли мало? А почему самой большой стране на планете земли мало?
Красноармеец Сухов восстанавливал СССР в Туркестане аж до 1929 года. На Западной Украине воевали до 1960 года. Есть желающие?
Попытка восстановить СССР приведет к постоянным войнам и рано или поздно все закончится ядерной войной!