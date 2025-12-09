Песков ответил на слова Мерца о желании Путина «восстановить СССР»

14:33 9.12.2025

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о желании российского президента Владимира Путина восстановить СССР и намерении России «напасть на НАТО» не соответствуют действительности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Путин «не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно», и сам об этом говорил. Утверждения о подготовке нападения на НАТО — «полная глупость», добавил представитель главы государства.

«Говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ», — приводит слова Пескова РБК.

Ранее Мерц связал рост военных расходов в странах НАТО с опасениями альянса о восстановлении Советского Союза. «Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого», — сказал он в эфире телеканала ARD.