Трамп заявил о скором конце войны с Ираном после звонка Путину

10:37 10.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в ближайшее время. Заявление прозвучало спустя несколько часов после «загадочного» телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила Daily Mail.

Американский лидер сообщил журналистам, что американские войска «значительно опережают график», и отметил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен.

«Я думаю, что война практически завершена. [Иран] не имеет ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил», — приводит слова Трампа Газета.RU.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась около часа и состоялась по инициативе американской стороны. По словам Ушакова, главы государств обсудили текущую международную обстановку и ряд актуальных вопросов мировой политики.

Трамп охарактеризовал разговор с российским коллегой как «хороший» и добавил, что Путин в ходе беседы заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта с Ираном. При этом Трамп подчеркнул, что было бы важнее, чтобы Россия сосредоточилась не на иранском конфликте, а на украинском урегулировании.