Трамп заявил о скором конце войны с Ираном после звонка Путину
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в ближайшее время. Заявление прозвучало спустя несколько часов после «загадочного» телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила Daily Mail.
Американский лидер сообщил журналистам, что американские войска «значительно опережают график», и отметил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен.
«Я думаю, что война практически завершена. [Иран] не имеет ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил», — приводит слова Трампа Газета.RU.
Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась около часа и состоялась по инициативе американской стороны. По словам Ушакова, главы государств обсудили текущую международную обстановку и ряд актуальных вопросов мировой политики.
Трамп охарактеризовал разговор с российским коллегой как «хороший» и добавил, что Путин в ходе беседы заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта с Ираном. При этом Трамп подчеркнул, что было бы важнее, чтобы Россия сосредоточилась не на иранском конфликте, а на украинском урегулировании.
быть не надоело?
Трамп опять развеселил! Умеет он это дело, и чего только в клоуны не подался? Краткий перечень цитат из Трампа: "закончу войну на Украине за сутки", "разгромлю Иран за три дня". Теперь можно продолжить список трамповской нетлёнки.
Скажи это тем кто в Миннесоте живет
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.
Сдуваются. Не сильно-то повоюешь, когда пусковые стали одноразовым ресурсом, а они и есть бутылочное горлышко иранских возможностей.
Берегут ракеты для массированного (ных) пусков. Вероятность этой версии гораздо ниже, см. пусковые установки.
Один из возможных вариантов развития событий: «хуситизация» боевых действий. То есть будут, как йеменские коллеги, пускать по нам и арабам одну ракету раз в день (в 2-3 дня), у военных это называется «беспокоящий огонь». Это неприятно, но пережить можно.