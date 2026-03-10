Трамп заявил о скором конце войны с Ираном после звонка Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в ближайшее время. Заявление прозвучало спустя несколько часов после «загадочного» телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила Daily Mail.

Американский лидер сообщил журналистам, что американские войска «значительно опережают график», и отметил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен.

«Я думаю, что война практически завершена. [Иран] не имеет ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил», — приводит слова Трампа Газета.RU.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась около часа и состоялась по инициативе американской стороны. По словам Ушакова, главы государств обсудили текущую международную обстановку и ряд актуальных вопросов мировой политики.

Трамп охарактеризовал разговор с российским коллегой как «хороший» и добавил, что Путин в ходе беседы заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта с Ираном. При этом Трамп подчеркнул, что было бы важнее, чтобы Россия сосредоточилась не на иранском конфликте, а на украинском урегулировании.

  10.03.2026, 19:56
    Гость: Хи-хи-хи

    Трамп опять развеселил! Умеет он это дело, и чего только в клоуны не подался? Краткий перечень цитат из Трампа: "закончу войну на Украине за сутки", "разгромлю Иран за три дня". Теперь можно продолжить список трамповской нетлёнки.

  10.03.2026, 19:39
    Гость: Б. Окуджава

    Пока живут на свете дураки,
    Обманывать нам, стало быть, с руки.

    Какое небо голубое!
    Мы не поклонники разбоя:
    На дурака не нужен нож,
    Ему с три короба наврешь
    И делай с ним, что хошь.

  10.03.2026, 19:30
    Гость: Северин

    Сдуваются. Не сильно-то повоюешь, когда пусковые стали одноразовым ресурсом, а они и есть бутылочное горлышко иранских возможностей.
    Берегут ракеты для массированного (ных) пусков. Вероятность этой версии гораздо ниже, см. пусковые установки.
    Один из возможных вариантов развития событий: «хуситизация» боевых действий. То есть будут, как йеменские коллеги, пускать по нам и арабам одну ракету раз в день (в 2-3 дня), у военных это называется «беспокоящий огонь». Это неприятно, но пережить можно.

