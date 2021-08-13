Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
В Белоруссии во Дворце независимости состоялся «Большой разговор» президента РБ Александра Лукашенко с 300-ми представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Общение затянулось более чем на 8 часов. Белорусский лидер в своих лучших традициях сделал целый ряд ярких заявлений, и очень четко продемонстрировал, что сделал работу над ошибками после недавних попыток «подружиться с Западом». Однако покладистым партнером, даже в отношениях с друзьями, он явно становиться не собирается…
Центральными темами «разговора» ожидаемо стали отношения с Россией, украинские «чудачества», западные санкции и прошлогодние антилукашенковские акции протеста.
При этом, о тех, кто его пытался свергнуть (а, по некоторым данным, даже убить) Лукашенко отзывался, как о неразумных детях:
«Как я их воспринимаю? Это часть белорусского народа. Ответ на этот вопрос абсолютно однозначен. Каждого человека - маленького, большого, среднего, элитного - я должен воспринимать как своего».
Правда, в некоторых случаях, он давал своим оппонентам достаточно жесткие оценки.
«За меня в стране никогда не голосовало примерно 10% населения. Это были люди, которым я неприемлем с первых выборов, потому что они мне проиграли выборы - эти националистически настроенные, с фашиствующим ядром… Есть те, которые совершали и планировали теракты против населения, против детей. И я буду разговаривать с ними на их языке, защищая не столько себя и своих детей, сколько ваших детей», - заметил Лукашенко.
Рынки вводящих против Минска санкции США и Европы белорусский лидер назвал не приоритетными. А британцев и вовсе охарактеризовал, как «прихвостней» американцев, пожелав им подавиться своими санкциями.
С разговоров о возможности слиянии РБ с Россией, Лукашенко «съехал» достаточно дипломатично, отмахнувшись тем, что для экономического объединения не обязательно входить в состав другой страны. При этом он заявил, что Минск никогда не был против тесного союза с Россией, и пожаловался на то, что Москва сама «держит его на расстоянии». Лукашенко подчеркнул, что между РФ и РБ существует жесткий военно-политический союз и заметил, что в случае возникновения глобальной угрозы готов разместить российских военных на своей территории.
«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», - с легкой иронией заметил Лукашенко.
В известной мере, его «выстрел» попал в цель. Большинство крупных российских банков, операторов связи и сетевых магазинов, по-прежнему либо сотрудничают с Крымом с большой осторожностью, либо вообще держатся в стороне от российского полуострова, что вызывает здоровое раздражение, как у крымчан, так и у гостей Тавриды.
Правда, при этом Лукашенко вылил ушат ледяной воды и на Киев, заявив о необходимости «разделить» вопросы Донбасса и Крыма. В этих словах явно читался намек на то, что, если на объединение с ЛДНР у Украины гипотетический шанс есть (в случае реализации «Минских соглашений»), то о Крыме Киеву лучше просто забыть.
«Большой разговор» Александра Лукашенко с представителями общественности. Фото с сайта president.gov.by
Вообще, Украине от Лукашенко досталось очень хорошо. В этом смысле «Большой разговор», можно сказать, побил все рекорды последнего времени. Великодушно заявив об отсутствии намерения вводить против Незалежной санкции, Лукашенко унизил Киев объективным заявлением о том, что Белоруссия с Россией запросто могли поставить Украину на колени, просто перекрыв поставки ГСМ (почему только это до сих пор не сделано – не совсем понятно). Жестко осудил белорусский президент также потенциальные попытки Киева решить проблему Донбасса с позиции силы. Заявил он и о том, что отношения Белоруссии с Украиной находятся сейчас в «самой низкой точке».
Также, Лукашенко открыто обвинил киевский режим в лживости и двуличности, напомнив о том, что Петр Порошенко осознанно подписал «Минские соглашение», текст которых предварительно был согласован с лидерами ЛДНР.
«Зеленский говорит, что хочет встретиться с Путиным. Но это трёп. Потому что он говорит одно, а делает другое. Не делает ничего, чтоб эту встречу приблизить. Наоборот - делает разные вещи, которые усложняют процесс. Например, подписывает закон о коренных народах. Зачем он это делает. Встречу нужно готовить, обсуждать повестку», - нелицеприятно охарактеризовал белорусский лидер своего нынешнего украинского коллегу.
И подчеркнул, что своим поведением украинское руководство «кинуло» российского президента.
Неприятным сюрпризом для украинской стороны стало и признание Лукашенко в том, что представители ЛНР были в Минске и допросили бывшего ярого оппозиционера Протасевича, отметившегося в свое время в рядах украинских неонацистских эскадронов смерти.
Еще одним холодным душем для любителей западных ценностей и украинских наци стали слова Лукашенко об Иосифе Сталине.
«Иосиф Сталин, спасибо ему огромное, надо ему памятник где-то за это поставить, очень четко решил эту проблему (объединения белорусских земель. - прим.ред.) еще до войны. Спасибо ему. Поэтому не надо на нас катить, кричать. На Украину переключитесь. Там же Западная Украина была воссоединена с основной частью. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы этой страны», - заявил белорусский лидер.
Что же касается своего личного будущего, Лукашенко напустил тумана, заявив, что уйдет «скоро» и при этом назвав вопрос назначения своего политического «преемника» сложным.
Что можно констатировать в целом?
Лукашенко за последний год явно понял цену «многовекторной политике», «дружбе с Западом» и «любви с киевским режимом». Правда, привычная для него политика в духе «три пишем, два в уме» никуда не делась. Он по-прежнему фанатично ценит собственную независимость, и так и не признал публично, что сам создал огромный ворох проблем в своей стране и всей Восточной Европе, заигрывая с доморощенными наци и отмороженным киевским режимом.
Понятно, что выпущенного из бутылки джинна очень тяжело загнать обратно, но попытки делать вид, что ничего не произошло, в подобных случаях только усугубляют ситуацию. Только сильные люди умеют честно признавать свои ошибки. И вот такого рода силы Александру Лукашенко, к сожалению, не достает…
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он же объяснил, что по закону не может контролировать территорию другого государства, оккупированного по беспределу третьим государством!
На каждую многовекторность найдëтся свой ортонормированный базис!
Батька ждёт когда местные силы самообороны купят камуфляж в ближайшем ВОЕНТОРГе...
Парень с Украины заказал картину в Канаде свой портрет по фотографии. Украинская таможня мурыжила целый месяц и не отдавала, вымогала деньги проверяли с какого музея она украдена и не является ли она мировым шедевром проводили «экспертизу» недоделанные ученые. Просто твари подонки и мерзавцы как и вся их власть.
Автор;-Лукашенко явно понял цену «многовекторной политике», «дружбе с Западом» и «любви с киевским режимом»...
А вот о смертельной опасности для Беларуси которая грозит от =дружбы= с Россией видать он и не понял.