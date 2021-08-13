Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО

Лукашенко явно понял цену «многовекторной политике», «дружбе с Западом» и «любви с киевским режимом», но привычная политика «три пишем, два в уме» никуда не делась

В Белоруссии во Дворце независимости состоялся «Большой разговор» президента РБ Александра Лукашенко с 300-ми представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Общение затянулось более чем на 8 часов. Белорусский лидер в своих лучших традициях сделал целый ряд ярких заявлений, и очень четко продемонстрировал, что сделал работу над ошибками после недавних попыток «подружиться с Западом». Однако покладистым партнером, даже в отношениях с друзьями, он явно становиться не собирается…

Центральными темами «разговора» ожидаемо стали отношения с Россией, украинские «чудачества», западные санкции и прошлогодние антилукашенковские акции протеста.

При этом, о тех, кто его пытался свергнуть (а, по некоторым данным, даже убить) Лукашенко отзывался, как о неразумных детях:

«Как я их воспринимаю? Это часть белорусского народа. Ответ на этот вопрос абсолютно однозначен. Каждого человека - маленького, большого, среднего, элитного - я должен воспринимать как своего».

Правда, в некоторых случаях, он давал своим оппонентам достаточно жесткие оценки.

«За меня в стране никогда не голосовало примерно 10% населения. Это были люди, которым я неприемлем с первых выборов, потому что они мне проиграли выборы - эти националистически настроенные, с фашиствующим ядром… Есть те, которые совершали и планировали теракты против населения, против детей. И я буду разговаривать с ними на их языке, защищая не столько себя и своих детей, сколько ваших детей», - заметил Лукашенко.

Рынки вводящих против Минска санкции США и Европы белорусский лидер назвал не приоритетными. А британцев и вовсе охарактеризовал, как «прихвостней» американцев, пожелав им подавиться своими санкциями.

С разговоров о возможности слиянии РБ с Россией, Лукашенко «съехал» достаточно дипломатично, отмахнувшись тем, что для экономического объединения не обязательно входить в состав другой страны. При этом он заявил, что Минск никогда не был против тесного союза с Россией, и пожаловался на то, что Москва сама «держит его на расстоянии». Лукашенко подчеркнул, что между РФ и РБ существует жесткий военно-политический союз и заметил, что в случае возникновения глобальной угрозы готов разместить российских военных на своей территории.

«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», - с легкой иронией заметил Лукашенко.

В известной мере, его «выстрел» попал в цель. Большинство крупных российских банков, операторов связи и сетевых магазинов, по-прежнему либо сотрудничают с Крымом с большой осторожностью, либо вообще держатся в стороне от российского полуострова, что вызывает здоровое раздражение, как у крымчан, так и у гостей Тавриды.

Правда, при этом Лукашенко вылил ушат ледяной воды и на Киев, заявив о необходимости «разделить» вопросы Донбасса и Крыма. В этих словах явно читался намек на то, что, если на объединение с ЛДНР у Украины гипотетический шанс есть (в случае реализации «Минских соглашений»), то о Крыме Киеву лучше просто забыть.



«Большой разговор» Александра Лукашенко с представителями общественности. Фото с сайта president.gov.by

Вообще, Украине от Лукашенко досталось очень хорошо. В этом смысле «Большой разговор», можно сказать, побил все рекорды последнего времени. Великодушно заявив об отсутствии намерения вводить против Незалежной санкции, Лукашенко унизил Киев объективным заявлением о том, что Белоруссия с Россией запросто могли поставить Украину на колени, просто перекрыв поставки ГСМ (почему только это до сих пор не сделано – не совсем понятно). Жестко осудил белорусский президент также потенциальные попытки Киева решить проблему Донбасса с позиции силы. Заявил он и о том, что отношения Белоруссии с Украиной находятся сейчас в «самой низкой точке».

Также, Лукашенко открыто обвинил киевский режим в лживости и двуличности, напомнив о том, что Петр Порошенко осознанно подписал «Минские соглашение», текст которых предварительно был согласован с лидерами ЛДНР.

«Зеленский говорит, что хочет встретиться с Путиным. Но это трёп. Потому что он говорит одно, а делает другое. Не делает ничего, чтоб эту встречу приблизить. Наоборот - делает разные вещи, которые усложняют процесс. Например, подписывает закон о коренных народах. Зачем он это делает. Встречу нужно готовить, обсуждать повестку», - нелицеприятно охарактеризовал белорусский лидер своего нынешнего украинского коллегу.

И подчеркнул, что своим поведением украинское руководство «кинуло» российского президента.

Неприятным сюрпризом для украинской стороны стало и признание Лукашенко в том, что представители ЛНР были в Минске и допросили бывшего ярого оппозиционера Протасевича, отметившегося в свое время в рядах украинских неонацистских эскадронов смерти.

Еще одним холодным душем для любителей западных ценностей и украинских наци стали слова Лукашенко об Иосифе Сталине.

«Иосиф Сталин, спасибо ему огромное, надо ему памятник где-то за это поставить, очень четко решил эту проблему (объединения белорусских земель. - прим.ред.) еще до войны. Спасибо ему. Поэтому не надо на нас катить, кричать. На Украину переключитесь. Там же Западная Украина была воссоединена с основной частью. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы этой страны», - заявил белорусский лидер.

Что же касается своего личного будущего, Лукашенко напустил тумана, заявив, что уйдет «скоро» и при этом назвав вопрос назначения своего политического «преемника» сложным.

Что можно констатировать в целом?

Лукашенко за последний год явно понял цену «многовекторной политике», «дружбе с Западом» и «любви с киевским режимом». Правда, привычная для него политика в духе «три пишем, два в уме» никуда не делась. Он по-прежнему фанатично ценит собственную независимость, и так и не признал публично, что сам создал огромный ворох проблем в своей стране и всей Восточной Европе, заигрывая с доморощенными наци и отмороженным киевским режимом.

Понятно, что выпущенного из бутылки джинна очень тяжело загнать обратно, но попытки делать вид, что ничего не произошло, в подобных случаях только усугубляют ситуацию. Только сильные люди умеют честно признавать свои ошибки. И вот такого рода силы Александру Лукашенко, к сожалению, не достает…