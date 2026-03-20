Суд в Крыму вынес приговор по делу о жалобе в Кремль на коррупцию

© KM.RU, Михаил Попов

Журналистка Анна Гажала и бывшая сотрудница юридической службы крымского Минздрава Фатиме Совхоз признаны виновными в клевете. При этом Совхоз также осуждена по статье о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Районный суд в Симферополе назначил обеим штраф по 1 млн рублей, а Совхоз дополнительно получила год условного срока, пишет «Подъём».

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в Администрацию президента России с жалобой на коррупцию в системе здравоохранения Крыма. Фигуранток дела обвинили в клевете.

Адвокат Алексей Анохин, представляющий интересы бывшей сотрудницы Минздрава, в комментарии «Подъёму» заявил, что считает вынесенный приговор «опасным прецедентом». По его мнению, недопустимо привлекать граждан к ответственности за обращения к президенту страны.

Он подчеркнул, что защита намерена добиваться оправдания и будет обжаловать решение в Верховном суде Крыма, затем — в Четвёртом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре. В случае отказа защита готова продолжить обжалование в высших судебных инстанциях.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2026, 22:20
    Гость: МММ

    Ситуация придупковатее некуда. Ущербный РФский суд бъет рекорды ущербности. Судить за жалобу уже абсурд. А вынести еще обвинительный приговор за клевету в жадобе! Эти власти либо совсем ориентацию утратили, либо жалоба была по очень существенному существу. А сами судьи в этой стране уже довно стали решальщиками по понятиям, а не по закону и справедливости.

  2. 20.03.2026, 21:10
    Гость: Антинародная политика

    Приведёт к одному, люди начнут игнорировать режим. Открытых выступлений не будет, это наказуемо, по логике держиморд, а вот тихий саботаж наберёт силу.

Все комментарии (9)
© KM.RU
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации