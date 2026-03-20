Суд в Крыму вынес приговор по делу о жалобе в Кремль на коррупцию
Журналистка Анна Гажала и бывшая сотрудница юридической службы крымского Минздрава Фатиме Совхоз признаны виновными в клевете. При этом Совхоз также осуждена по статье о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Районный суд в Симферополе назначил обеим штраф по 1 млн рублей, а Совхоз дополнительно получила год условного срока, пишет «Подъём».
Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в Администрацию президента России с жалобой на коррупцию в системе здравоохранения Крыма. Фигуранток дела обвинили в клевете.
Адвокат Алексей Анохин, представляющий интересы бывшей сотрудницы Минздрава, в комментарии «Подъёму» заявил, что считает вынесенный приговор «опасным прецедентом». По его мнению, недопустимо привлекать граждан к ответственности за обращения к президенту страны.
Он подчеркнул, что защита намерена добиваться оправдания и будет обжаловать решение в Верховном суде Крыма, затем — в Четвёртом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре. В случае отказа защита готова продолжить обжалование в высших судебных инстанциях.
Ситуация придупковатее некуда. Ущербный РФский суд бъет рекорды ущербности. Судить за жалобу уже абсурд. А вынести еще обвинительный приговор за клевету в жадобе! Эти власти либо совсем ориентацию утратили, либо жалоба была по очень существенному существу. А сами судьи в этой стране уже довно стали решальщиками по понятиям, а не по закону и справедливости.
Приведёт к одному, люди начнут игнорировать режим. Открытых выступлений не будет, это наказуемо, по логике держиморд, а вот тихий саботаж наберёт силу.
