АЗОН «Клуб 27» (интернет-сингл)

АЗОН «Клуб 27» (интернет-сингл)

Исполнитель: АЗОН, Название: «Клуб 27», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Джими Хенрикс, Курт Кобейн, Александр Башлачев, Игорь Чумычкин, Эд Старков… Кто, как говорится, следующий? И — не дай Бог! Так уж повелось, что в череде фатальных дат и цифр именно роковой возраст 27 лет стал знаковым для быстро живших рок-музыкантов. На Западе эта тема достаточно распространена, ну а у нас за ее разработку решила взяться подольская группа «АЗОН».

За основу ими была взята песня немецких глэм-металлистов Kissin’ Dynamite. В оригинале было очень много бравады — дескать, мы слишком старые для того, чтобы быть марионетками, мы все умрем непременно в 27 и «заставим ангелов плакать». В версии «АЗОНа», к счастью, нет такой категоричности, а исследуется сам феномен ранних уходов, когда грехов накоплено слишком много, чтобы их так просто сбросить, а разгон взят настолько большой, что и кже не затормозишь. К тому же у Kissin’ Dynamite упоминается именно Джими (видимо, Хендрикс), а «АЗОН» дает именно коллективный портрет тех, у кого вместо сердца остался пламенный танцпол, поэтому новинку лидер Павел Захаров исполняет вместе со своей женой Нютой.

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