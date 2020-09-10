«Настоящая пощечина власти и обществу»: более половины молодежи России стремятся за границу на ПМЖ

Люди устали жить в стране, которая фактически является сырьевым донором для более успешных западных стран

«То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля», - пела лет 40 назад о покидающих СССР гражданах группа «Воскресение» в песне «Я ни разу за морем не был». С годами эта тема стала гораздо болезненнее. Вспомним 1991 год, когда, казалось, вся страна превратилась в большой международный вокзал.

И вот — свершилось: по количеству желающих уехать из России мы достигли показателей именно того рокового года распада Советского Союза!

Если верить недавно проведенному опросу «Левада-центра», заграница манит без малого пятую часть жителей России. Сравним с показателями десятилетней давности, которые колебались в районе 12-13%. Приблизительно вдвое выросло и число людей, изучающих иностранный язык ради переезда — 29% против 16% в 2012-м. Причем среди наиболее активных граждан возрастной группы 18-24 лет желающих отправиться на ПМЖ за рубеж целых 53%.

И ведь многие не только говорят об эмиграции, но и успешно осуществляют задуманное. «Идет массовая эмиграция из России всех категорий граждан, которые могут себе это позволить, - сказал еще в прошлом году Росбалту экономический эксперт Владислав Жуковский. - Бежит за рубеж, прежде всего, экономически активное население: люди в трудоспособном возрасте, от 30 до 45 лет. Это те люди, у которых есть профессиональные навыки, опыт работы, которые понимают, что они заслуживают в разы более высокую зарплату, а не ту, которую предлагают сегодня в России. Они устали от кризиса, нищеты, неопределенности».

Казалось бы, мир глобализируется, границы становятся все более условными, поэтому тревожиться не о чем. Но давайте задумаемся, зачем нашим соотечественников покидать Родину навсегда? Более половины из изъявивших желание уехать заявили о поисках лучшего уровня жизни. В два раза выросло и количество недовольных ситуацией с правами человека в России.

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов признает, что в нашей стране действительно труднее жить, делать карьеру и держать свой бизнес по ряду причин. «Например, что касается карьерного роста, то у нас, в отличие от западной Европы и США, очень важны личные или родственные связи, - говорит эксперт «Свободной прессе». - Чего уж тут скрывать, если ты близок к власти, то бизнес тебе здесь вести намного легче. Такой вот менталитет у нашей страны. Допускаю, что за эмиграцию как раз ратуют люди, не имеющие подобных связей и возможностей. И я их понимаю».

Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов считает, что снизить процент эмигпрантов сможет сменяемость власти: «В противном случае, я полагаю, подобные настроения будут увеличиваться. Но это системный, так сказать, затык — не думаю, что Владимир Владимирович Путин будет рассматривать возможность досрочного ухода в отставку ради снижения эмигрантских настроений российской молодежи»

Немаловажным фактором является и то, что люди устали жить в стране, которая фактически является сырьевым придатком к более успешным западным партнерам. «В нынешней России правящий класс любит похвастаться большими валютными доходами от внушительного экспорта, - говорит доцент РЭУ им. Плеханова Олег Комолов. - Но вы посмотрите, а каков у нас объем импорта? Мы же отдаем миру больше, чем получаем от него взамен. Так вот, до тех пор, пока нынешняя Россия не перестанет быть периферийным сырьевым донором для развитых стран, пока в ней будет сохраняться компрадорский правящий класс, на всех наших мечтах о лучшей жизни можно ставить крест».

Сложнее же всего, пожалуй, смириться с тем, что нашу страну обескровливают ее же граждане — чиновники и банкиры, которые воруют астрономические сумммы и пускаются с ними в бега. На это обратил внимание в своем выступлении на канале «Царьград» видный публицист Юрий Пронько. Он обратил внимание на лицемерие нуворишей, которые кричат о патриотизме, а сами при первой же возможности оседают где-нибудь в Великобритании. «Они бегут от той «стабильности», которую нам навязывают из своих утюгов, - возмущается Юрий Пронько. - Это беда — самая настоящая пощечина как власти, так и обществу»