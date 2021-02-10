Война дипломатов или «горячая» война

Случилось неслыханное. Российская дипломатия после четвертьвекового летаргического сна внезапно пришла в себя. И даже показала зубы, выслав из страны послов тех государств, кто демонстративно приехал к суду поддержать Навального

Впрочем, возможно, никто ни из какого сна не выходил. И не собирался. Нашим «горчаковым» просто приказали сделать то, что они послушно исполнили. Так до конца и не проснувшись.

Мало того. Глава дипломатии Евросоюза Боррель пятого февраля был в Москве. Перед этим визитом Боррель на всех углах вещал о том, что несет в своих белоснежных зубах в Россию оливковую ветвь мира. А прилетев, тут же потребовал встречи с Навальным. И передал требование ЕС освободить «узника яда, кошелька и совести».

После чего в МИД России официально заявили, что «ЕС готовил публичную порку России», и в качестве ответной любезности вынесли из страны «навальных дипломатов». А для того, чтоб усилить впечатление и направить ход мыслей Борреля в нужное русло, последнему в МИДе продемонстрировали видеозаписи разгонов демонстраций протеста в странах ЕС. Там местная полиция, в отличие от российской, метелила протестантов почем зря на каждом перекрестке. Брюссельскому «голубю мира с оливковой ветвью в клюве» недвусмысленно дали понять – «чья бы корова мычала, а твоя б молчала». Говорят, Боррель был в шоке от этой дипломатической оплеухи.

Тем не менее прецедент состоялся. Даже если спектакль с «опусканием» Борреля был срежиссирован не на Смоленской, а на Старой площади, теперь «мидакам» из летаргического сна выходить точно придется. И окунаться с головой как в атмосферу дипломатической войны, так и многочисленных других войн, начиная от информационной, заканчивая горячей (коли таковая произойдет). Даже насквозь прокремлевский аналитик Сергей Марков признал, что произошел «… один из самых драматичных моментов в отношениях России и Европы, который, возможно, на многие годы вперед определит эти отношения».

Что примечательно – массовая высылка произошла накануне «Большой встречи больших стран» Евросоюза, на которой будет решаться вопрос, какие очередные санкции вводить против России. А то, что они будут, сомнений ни у кого не вызывает.

Так чем же был вызван открытый российский дипломатический демарш?

Здесь есть несколько соображений.

Первое. Россия перестала быть зависимой от этих санкций – чисто экономически. Наши Поповы и Кулибины по настоятельной «просьбе» сверху в своих испытательных лабораториях создали наконец альтернативные технологии (в первую очередь в военной сфере), от которых мы ранее критически зависели от Запада. Это отрадно (ежели на самом деле это так).

Второе. Все решил гиперзвук. Обладая сверхсовременным оружием, до которого Западу расти еще лет десять-пятнадцать, «строить оборзевших партнеров» можно уже сейчас. К чему и приступили.

Третье. Россия решила пойти ва-банк. Возможно, не без дипломатического блефа (что в международной дипломатии не такая уж редкость).

Были ли просчитаны все риски подобного шага – особенно накануне санкционного саммита ЕС? Надеюсь, что да.

Будут ли ответные меры беспрецедентными? Готовы ли к ним в Кремле? Посмотрим.

Тем не менее временный эффект достигнут. И он впечатляет.

По словам того же Маркова, «ЕС в целом шокирован такой жесткостью Москвы и теперь не знает, что делать. Там за эти годы привыкли, что Москва ведет себя мягко и стремится к хорошим отношениям с ЕС. Европейцы планировали, что будут небольшие уступки со стороны Москвы. И ЕС на эти уступки ответит, как всегда, небольшими санкциями. Но неожиданно Москва ответила жестко. И показала, что Россия готова к резкому ухудшению отношений с ЕС…».

А вот здесь начинается самое интересное.

Сразу на ум приходит блестящая крымская операция шестилетней давности. Тогда она открыла широчайшее окно возможностей для решения «украинской проблемы». А после знаменитого «дебальцевского котла», в горниле которого могла остаться большая часть украинской армии, вполне мог бы состоятся рывок до Киева, после чего неизбежно бы произошло историческое расчленение Украины. И России отошла бы вся левобережная часть, включая русскоязычные Харьков, Одессу и Николаев. Да и с майданом до этого можно было бы разобраться в течение получаса. Рамзан Кадыров со своей армией тогда рвался в бой, обещая, что майданщики «не только успокоятся, но еще и уберутся за собой».

Тогда все перспективы военных возможностей оказались в политическом унитазе нерешительности.

Что произойдет сейчас? Как поведет себя Евросоюз после сочной оплеухи? И включит ли Кремль «заднюю скорость» – как после майдана и «дебальцевского котла»? Не будет ли снова вилять хвостом после дерзкого рыка и не поведется ли на пустпорожние «минские соглашения», которые на самом деле никто и не собирался выполнять?

Посмотрим.