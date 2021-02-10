Война дипломатов или «горячая» война
Впрочем, возможно, никто ни из какого сна не выходил. И не собирался. Нашим «горчаковым» просто приказали сделать то, что они послушно исполнили. Так до конца и не проснувшись.
Мало того. Глава дипломатии Евросоюза Боррель пятого февраля был в Москве. Перед этим визитом Боррель на всех углах вещал о том, что несет в своих белоснежных зубах в Россию оливковую ветвь мира. А прилетев, тут же потребовал встречи с Навальным. И передал требование ЕС освободить «узника яда, кошелька и совести».
После чего в МИД России официально заявили, что «ЕС готовил публичную порку России», и в качестве ответной любезности вынесли из страны «навальных дипломатов». А для того, чтоб усилить впечатление и направить ход мыслей Борреля в нужное русло, последнему в МИДе продемонстрировали видеозаписи разгонов демонстраций протеста в странах ЕС. Там местная полиция, в отличие от российской, метелила протестантов почем зря на каждом перекрестке. Брюссельскому «голубю мира с оливковой ветвью в клюве» недвусмысленно дали понять – «чья бы корова мычала, а твоя б молчала». Говорят, Боррель был в шоке от этой дипломатической оплеухи.
Тем не менее прецедент состоялся. Даже если спектакль с «опусканием» Борреля был срежиссирован не на Смоленской, а на Старой площади, теперь «мидакам» из летаргического сна выходить точно придется. И окунаться с головой как в атмосферу дипломатической войны, так и многочисленных других войн, начиная от информационной, заканчивая горячей (коли таковая произойдет). Даже насквозь прокремлевский аналитик Сергей Марков признал, что произошел «… один из самых драматичных моментов в отношениях России и Европы, который, возможно, на многие годы вперед определит эти отношения».
Что примечательно – массовая высылка произошла накануне «Большой встречи больших стран» Евросоюза, на которой будет решаться вопрос, какие очередные санкции вводить против России. А то, что они будут, сомнений ни у кого не вызывает.
Так чем же был вызван открытый российский дипломатический демарш?
Здесь есть несколько соображений.
Первое. Россия перестала быть зависимой от этих санкций – чисто экономически. Наши Поповы и Кулибины по настоятельной «просьбе» сверху в своих испытательных лабораториях создали наконец альтернативные технологии (в первую очередь в военной сфере), от которых мы ранее критически зависели от Запада. Это отрадно (ежели на самом деле это так).
Второе. Все решил гиперзвук. Обладая сверхсовременным оружием, до которого Западу расти еще лет десять-пятнадцать, «строить оборзевших партнеров» можно уже сейчас. К чему и приступили.
Третье. Россия решила пойти ва-банк. Возможно, не без дипломатического блефа (что в международной дипломатии не такая уж редкость).
Были ли просчитаны все риски подобного шага – особенно накануне санкционного саммита ЕС? Надеюсь, что да.
Будут ли ответные меры беспрецедентными? Готовы ли к ним в Кремле? Посмотрим.
Тем не менее временный эффект достигнут. И он впечатляет.
По словам того же Маркова, «ЕС в целом шокирован такой жесткостью Москвы и теперь не знает, что делать. Там за эти годы привыкли, что Москва ведет себя мягко и стремится к хорошим отношениям с ЕС. Европейцы планировали, что будут небольшие уступки со стороны Москвы. И ЕС на эти уступки ответит, как всегда, небольшими санкциями. Но неожиданно Москва ответила жестко. И показала, что Россия готова к резкому ухудшению отношений с ЕС…».
А вот здесь начинается самое интересное.
Сразу на ум приходит блестящая крымская операция шестилетней давности. Тогда она открыла широчайшее окно возможностей для решения «украинской проблемы». А после знаменитого «дебальцевского котла», в горниле которого могла остаться большая часть украинской армии, вполне мог бы состоятся рывок до Киева, после чего неизбежно бы произошло историческое расчленение Украины. И России отошла бы вся левобережная часть, включая русскоязычные Харьков, Одессу и Николаев. Да и с майданом до этого можно было бы разобраться в течение получаса. Рамзан Кадыров со своей армией тогда рвался в бой, обещая, что майданщики «не только успокоятся, но еще и уберутся за собой».
Тогда все перспективы военных возможностей оказались в политическом унитазе нерешительности.
Что произойдет сейчас? Как поведет себя Евросоюз после сочной оплеухи? И включит ли Кремль «заднюю скорость» – как после майдана и «дебальцевского котла»? Не будет ли снова вилять хвостом после дерзкого рыка и не поведется ли на пустпорожние «минские соглашения», которые на самом деле никто и не собирался выполнять?
Посмотрим.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Малой кровью лучше. И незаметно даже. А вот посмотрите сколько чего у вас вам принадлежит и будете ооочень удивлены.
Если это война, то где здесь "наши"?
Автор! У меня сейчас телефон замироточит...
Автор я это все видел в годы холодной войны.
Только тогда по другому было стоило МИД СССР заявить о своей обеспокоенности и наши противники ночи не спали за Океаном.
В тут анекдот, то наркотики в посольской школе, то посла убьют, или ещё хуже представитель МИД России проклинаю Запад отмечает свадебку в США.
Ножи так и летят в спину.
Причём, что важно! Азбука для дипломата, это переговоры.
Дальше Болше!
Суд над господином Навальным открытый и на этом все!
От чего вы такие граждане новой России?
А какие серьёзные действия против России может сейчас осуществить ЕС, даже вместе со своим заокеанским хозяином? Пойти войной против России? Но ведь даже Меркель сказала своим европейским союзникам: - Вы что, хотите воевать с Россией? - да уже через сутки тут у нас, в Европе всё будет в развалинах! Можно конечно, ЕС стрельнуть себе в ногу, отказаться от российского газа. Только это не поможет! Ведь Китай и Индия это бездонные резервуары для потребления газа.
Перемога. Дипломата зачморили. Теперь следующую серию переговоров РФ и ЕС, с большим интересом надо ждать. Ждать конечно долго придётся, но в антракте должны для зрителеи пару клоунов выпустить.