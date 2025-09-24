Коля Стравинский «Недотрога» (интернет-сингл)

Исполнитель: Коля Стравинский, Манекены, Название: «Недотрога», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Мужчины обычно пасуют и злятся, когда сталкиваются с женской неприступностью. Возможно, где-то в глубине души герой песни Николая Стравинского «Недотрога» воспринимает на «динамо» несостоявшейся партнерши так же. Но его реакция настолько искрометна, фантазия — неисчерпаема, а юмор — неистощим, что мы, по сути, имеем дело с настоящим музыкальным аттракционом в духе всеядного Майка Маттона и его экспериментариума Mr. Bungle.

Сначала к девушке подкатывают, распевая ей серенады в духе многоголосных «битлов» и чуть ли не КСП. Но, получив отказ, герой ударяется в неистовый рев оскорбленного в своих лучших чувствах альтернативщика. А дальше начинается самое интересное: Коля Стрвинский пытается сравнивать в рэп-читке холодность девушки с различными масскультурными образами и даже с трехчасовой пробкой, во время которой нестерпимо хочется в туалет. В итоге выясняется, что объект вожделения росла еще в СССР, а значит, скорее всего, она просто старая дева. Поражение героя озвучивает снижающий накал песни трип-хоповый фрагмент, предлагающий расслабиться, хотя и без получения удовольствия…