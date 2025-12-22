Путин дал поручение по этнографическому изучению русского народа

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки вместе с Российской академией наук разработать и утвердить комплексную программу научных исследований, посвященных всестороннему этнографическому изучению русского народа. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, пишут "Ведомости".

Согласно документу, реализация программы должна быть рассчитана на 2026–2028 гг. Срок исполнения поручения установлен до 1 марта 2026 г.

5 ноября сообщалось, что Путин поддержал предложение объявить 2026 г. Годом единства народов России и поручил подготовить проекты соответствующих решений. 4 ноября, в День народного единства, президент также установил новые памятные даты – День языков народов РФ 8 сентября и День коренных малочисленных народов РФ 30 апреля. Пояснялось, что последний праздник установлен для сохранения образа жизни, промыслов и самобытной культуры коренных народов.

  2. 22.12.2025, 23:38
    Гость: Россиянин это гражданин , России,РФ

    За пределами-граждане других государств.Русскоговорящие, знающие русский язык немцы,украинцы,татары, евреи.
    Их выбор жить в других государствах.

    Вам больше нечем заняться чтоЛЕ.
    Смотреть надо подносом( дома), а непод лесом(за границами).

  3. 22.12.2025, 23:13
    Гость: Юристу дал поручение.

    В РФ профессионалы закончились как класс, остались одни юристы.

  5. 22.12.2025, 22:17
    Гость: karelbabai

    если вернуть 5ю графу в паспорт всё встанет моментально на свой места но не для этого её убирали

