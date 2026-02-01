Медведев объяснил «хаос» в действиях Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что «хаос» в действиях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа скрывает осознанную и грамотную линию. 

«Он человек эмоциональный, но, с другой стороны, тот самый хаос, о котором принято говорить, который создает его деятельность, это не совсем так. Очевидно, что за этим скрывается вполне осознанная и грамотная линия», — приводит слова Медведева Газета.RU.

По этой причине способ управления лидера США «оригинален», однако при этом «вполне эффективен», отметил политик.

В этом же интервью Медведев высказал мнение о том, что при Трампе российско-американские контакты стали намного более продуктивными. И это «идет на пользу делу».

Также зампред Совбеза подчеркнул, что ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он напомнил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов.

  1. 01.02.2026, 23:10
    Гость: Интересно,

    а кто такие МЫ, НАШИ танкеры, и т.д.?
    Лавров, Медведев и прочая.. - это, пардон, не МЫ.
    На интересы народа этой братии глубоко плевать. Он бъются исключительно за свои "активы", тобишь то наворованное, что спрятано на западе и что может уплыть при определëнных обстоятельствах. И всё!
    ...не читайте....газет...

  4. 01.02.2026, 22:45
    Гость: хохотун

    А восемь войн, которые он прекратил с его же слов?? Давайте дружно похохочем. Впрок. Потому что зима в России длинная. Она длиннее, чем в России на два месяца. А то потом слез не хватит.

  5. 01.02.2026, 21:35
    Гость: как же он вас подмял то

    уже сами признаются в собственном недомыслии и слабости как политиков.

