Минюст признал правнучку Хрущева иноагентом

Министерство юстиции признало иностранным агентом правнучку генсека СССР Никиты Хрущева, писательницу Нину Хрущеву. Кроме нее в список вошли философ Вадим Штепа, журналист Сергей Резник, активист Алексей Нестеренко и экономист Екатерина Журавская, сообщают «Ведомости».

Как утверждает Минюст, Журавская и Хрущева распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине и участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов. По данным Минюста, обе проживают за пределами России. Кроме того, Журавскую ведомство обвиняет в том, что она отождествляла Россию с террористической организацией и участвовала в сборе средств для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Резника, Нестеренко и Штепа объявили иноагентами за распространение материалов других иностранных агентов и нежелательных организаций, а также недостоверной информации о российских властях. По версии ведомства, Резник также отождествлял Россию с террористической организацией. Он тоже проживает за границей.

Одновременно из реестра иностранных агентов исключен благотворительный фонд помощи социально незащищенным гражданам «Нужна помощь» – в связи с его ликвидацией.

    Я не понимаю, как работает это определение "иноагента". Ок, положим человек живёт в России, является её гражданиним, но проводит деятельность в интересах другого правительства и другой страны, иногда официально (это ведь не запрещено само по себе), иногда по факту. Ну хорошо -- это иноагент, в классическом виде.

    Но Хрущева -- гражданка США, там и живёт уже много-много лет. Её официальная лояльность принадлежит Америке, она принесла формальную присягу верности ей, в которой официально отреклась от всякой верности любой другой стране. Иноагентом она может быть теперь только по отношению к Америке, если допустим начнет проводить там деятельность в интересах России (что вряд ли случится). По отношению к России она -- такая же американка, как Хиллари Клинтон например. Разве последнюю называют "иноагентом"? Всё, разрыв произошел -- окончательный и формальный, так зачем лепить ей совершенно нелепый титул?

  4. 13.03.2026, 20:44
    Гость: буратиносъ

    таких тваренышей надо "угощать" зонтиком,как степашку бандеру.
    Чтобы боялись шнобель из дому высунуть каждую минуту.А эти ваши "иноагенты" - им скорее в гордость и в радость.Кстати любопытно - среди потомков ВСЕХ вождей (включая и нынешних) нет НИ одного порядочного человека.Все или ворье или власовцы...к чему бы так ?
    А возьмите сегодняшних зловонных русофобов,типа калл-асс - ведь почти все они из Советской ЭЛИТЫ....
    Парадокс получается ?

