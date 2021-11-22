«Приключения Электроников» сыграли лучший концерт в своей жизни

«Самый добрый металлический ансамбль» дал концерт в «Главклубе» 21 ноября

Концерт проходил без QR-кодов, а потому вместительный клуб позаботился о сидячем партере для зрителей. Лидер команды Андрей Шабаев признался, что в таком антураже «электроники» здесь выступают второй раз, причем — сейчас народу собралось поменьше. «Но это не помешает сыграть лучший концерт в жизни», - убежденно заключил певец.

В принципе, это оказалось недалеко от истины. Уже во время первой песни «Звезды континентов» музыканты рубились так, что зрителям стало трудно усидеть на своих мягких стульях. Однако Андрей Шабаев отнюдь не провоцировал зрителей на активное проявление эмоции. Напомнив для непосвященных, что под «Моя адрес — Советский Союз» дети обычно выходят на сцену, а под «Если с другом вышел в путь» - водят хороводы, он заметил, что то, как это происходит, можно спокойно посмотреть в интернете.

Зато уж от поступенчатого хорового пения во «Все пройдет» публике отвертеться не удалось. Традиционно Шабаев сначала выяснил по подаваемым из зала сигналам, кого сегодня больше — девушек или парней. К его удивлению, последних оказалось больше, поскольку участники группы раньше искренне считали, что поклонницы обычно охотно идут на их выступления только для того, чтобы лишний раз посмотреть на гитариста Олега Иваненко.

Олег и впрямь был хорош. Исполняя «33 коровы», он вдохновенно стучал кулаком в грудь, а когда зрители выразили нежелание идти домой во время биса, игриво пригрозил: «Ну, я вам это припомню!». На высоте была и Дарья Давыдова, совершенно неподражаемо исполнившая «Позвони мне, позвони». Песня прозвучала по настоящему драматично, ведь в ее финале просьбу позвонить транслировали уже мужчины, но поезд ушел…

В жизни самих «Электроников», судя по рассказам Андрея Шабаева, все было гораздо более радужно. Рассказал он и о маленьком чуде: на днях после трех месяцев скитаний пришла в багаже его концертная гитара, потерянная авиакомпанией после выступления в Самаре. Получить ее назад — да еще и в идеальном состоянии и в настроенном виде — музыкант уже отчаялся. Как тут не радоваться жизни, поэтому и его конферанс к цоевской «Печали» вышел неожиданным: раз у человека есть дом, то печалиться не о чем, поэтому «электроники» сыграли этот кавер на подъеме. Отдельно Андрей Шабаев порадовался тому факту, что в группе «Кино» ныне играет бывший гитарист «Приключений Электроников» Дмитрий КежВатов.

Возможно, печаль войдет в следующий альбом группы, над которым музыканты как раз сейчас работают. Как заметил Андрей Шабаев, готова примерно половина песен, а вторая половина… готова не очень. А все потому, по мнению певца, подобающие ансамблю добрые песни практически иссякли. Тех, кто их все же знает, он настоятельно попросил поставить группу в известность через соцсети. Настроение же будущей пластинки «электроники» продемонстрировали посредством песни «Ищу тебя».

Представили «Преключения Электроников» и своеобразную прелюдию к новогодним концертам - «Звенит январская вьюга» и «Увезу тебя я в тундру». По обыкновению, ансамбль играет в эти периоды эксклюзивную программу, которая, кроме декабря, не повторяется больше никогда. По понятным причинам, открытых концертов группы на декабрь этого года не запланировано. Но Андрей Шабаев выразил надежду, что всем еще удастся собраться в январе. В доказательство серьезности своих намерений группа сыграла на прощание энергичную «Зиму».