Комедия «Атель-Матель»: московский беглец, дагестанский сарай и большой семейный секрет

7 августа в российский прокат выходит авантюрная музыкальная комедия «Атель-Матель», созданная кинокомпаниями ТЕМП и Chegery company при поддержке ГПМ РТВ

Постановку ленты, действие которой разворачивается на фоне живописных пейзажей Дагестана, осуществил режиссёр Игорь Багатурия. Главные роли в фильме исполнили Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Юлия и Стас Костюшкины, Елизавета Цапник, Кирилл Митрофанов, Вера Островская, Аслан Бижоев и другие.

Главный герой фильма — Саша Родионов, ловкач и теневой финансист из столицы, оказывается в крайне щекотливом положении: он задолжал крупную сумму человеку по прозвищу Пчеловод, опасному криминальному авторитету. Чтобы избежать расправы, Саша вместе с семьёй отправляется в Дагестан по программе защиты свидетелей. Однако близким он говорит, что это обычный отпуск. Чтобы не вызвать подозрений, он превращает полуразвалившийся сарай в горах в импровизированный «экологичный отель». И всё бы ничего, но внезапный успех «отеля» привлекает нежелательное внимание, и вскоре Сашина легенда трещит по швам.

Режиссёр Игорь Багатурия описывает фильм как «тёплую и музыкальную комедию в духе лучших образцов советского кино» и признаётся, что при создании «Атель-Мателя» вдохновлялся работами Леонида Гайдая и Георгия Данелии. По его словам, фильм — это «яркий калейдоскоп характеров» на фоне сказочного, почти утопического Кавказа.

Исполнитель главной роли Ян Цапник называет проект «живым, искренним и по-настоящему весёлым», отмечая невероятную атмосферу на съёмочной площадке. Его партнёр по фильму Стас Костюшкин признался, что роль стала для него актёрским вызовом — сыграть самого себя оказалось труднее всего.

Генеральные продюсеры Михаил Погосов и Ибрагим Магомедов подчеркивают, что фильм строится на узнаваемых и живых образах, сочетающих лёгкую сатиру с теплотой и искренностью. По их словам, команда проекта «горит» идеей, а каждый участник съёмок вложил в него частичку души.

Съёмки проходили как в Москве, так и в аутентичных локациях Дагестана, добавивших фильму колорита и визуальной насыщенности.

«Атель-Матель» обещает стать заметной премьерой августа, предложив зрителю не только смех и музыкальное сопровождение, но и искреннюю историю о семье, масках и настоящей идентичности.

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